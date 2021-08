Het eerste waar je aan denkt bij het zien van de Philips Hue Gradient Light Tube is een moderne versie van de tl-buis. Maar dan in een versie met kleurverloop, waardoor veel mooiere effecten mogelijk zijn. De toevoeging 'Play' maakt duidelijk dat 'ie vooral voor achter de tv is bedoeld.

Philips Hue Play Gradient Light Tube

We hebben de afgelopen weken al meerdere Hue Gradient-producten gezien. Zo kunnen we binnenkort de Philips Hue Gradient Lightstrip Ambiance verwachten en komt er ook een Philips Hue Signe Gradient-variant. Maar daarmee is de fabrikant nog niet klaar. Er staat ook een compleet nieuw product op de planning, de zogenaamde Light Tube. Dit is een soort TL-buis, maar dan in een hedendaagse variant met slimme aansturing én gradient-weergave. Je kunt dus meerdere kleuren tegelijk instellen, waardoor een soort regenboogeffect ontstaat.



Signify lekte het nieuws per ongeluk uit door een serie YouTube-filmpjes online te zetten. Er waren al geruchten over een dergelijke Light Tube, maar nu is er definitief bewijs. De video’s zijn inmiddels verwijderd, maar gelukkig hebben we de foto’s nog. Het gaat om twee formaten van 87,7 cm en 137,7 cm lengte, bedoeld voor tv’s van respectievelijk 55- en 60-inch. Maar met deze staaflamp is veel meer mogelijk. Je kunt ‘m bijvoorbeeld onder een kast of achter je Mac leggen, zodat ook daar een mooi kleureffect op de muur ontstaat. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart en wit.

Je kunt de lamp 340 graden draaien, zodat het licht precies onder de juiste hoek op de muur schijnt. Het kleine model met een prijskaartje van ca. 200 euro heeft een lichtsterkte van 1540 lumen, terwijl de grotere ca. 250 euro kost en maximaal 1800 lumen aan kan. Hoe fel de lamp schijnt is afhankelijk van de gekozen kleur. Je hebt er 25.000 uur plezier van. Handig is dat je achter de tv of kast niet regelmatig hoeft af te stoffen, want met een IP20-protectie is deze lamp stofbestendig (maar niet vochtbestendig).

Je kunt de lamp gewoon achter de tv leggen of aan de muur bevestigen. Eventueel kun je het combineren met de Gradient Light Strip, zodat je aan vier kanten een Ambilight-effect hebt. Om alles te kunnen gebruiken heb je een Hue Bridge en de Sync Box nodig. Dat laatste maakt de toepassingsmogelijkheden helaas wel beperkter.