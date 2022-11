Met een CarPlay-radio in je auto kun je bepaalde apps op je iPhone onderweg gebruiken. Wat zijn de beste apps en welke mag je als CarPlay-gebruiker niet missen? In deze gids laten we de beste CarPlay-apps zien.

CarPlay-apps: dit zijn de beste

CarPlay is Apple’s platform voor in de auto. Verbind je je iPhone met een CarPlay-geschikte radio, dan kun je sommige apps tijdens het rijden blijven gebruiken in een geoptimaliseerde weergave. Momenteel zijn dat onder andere muziek-apps, apps voor audioboeken, radio-apps, berichten-apps, CarPlay-apps voor elektrische auto’s en navigatie-apps met CarPlay. Maar welke externe apps zijn er nog meer te vinden? Dit zijn de beste CarPlay-apps!

Wil je CarPlay-apps instellen? In onze tip lees je hoe je dat stap voor stap doet.

Bekijk ook Apps en notificaties instellen voor CarPlay Hoe moet je CarPlay-apps instellen en hoe bepaal je de indeling van het CarPlay-scherm? In deze tip lees je hoe je deze apps instelt en de volgorde van CarPlay-apps bepaalt. Ook kies je zelf welke apps meldingen tonen.

Communicatie: WhatsApp

WhatsApp heb je waarschijnlijk al standaard op je iPhone staan, dus je hoeft voor deze niet te rennen naar de App Store. Maar wist je dat WhatsApp op CarPlay werkt? Als je meldingen van WhatsApp komen ook aan als je verbonden bent met CarPlay. De app toont echter geen lijst van chats, want het is eigenlijk niets meer dan een knop om Siri WhatsApp-berichten te laten versturen. Desalniettemin is het een handige app om op je CarPlay-scherm te hebben, omdat je zo heel eenvoudig een vriend of vriendin kan laten weten dat je onderweg bent of al bijna bij je afspraak bent.

Ook deze communicatie-apps gebruik je in CarPlay:

Telegram Messenger (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Stuur berichten via CarPlay naar je Telegram-vrienden.

, iOS 11.0+) - Stuur berichten via CarPlay naar je Telegram-vrienden. Microsoft Teams (Gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Voor als je onderweg moet vergaderen met je collega’s.

Naast WhatsApp kun je ook iMessage op CarPlay gebruiken en kun je standaard sms-berichten ontvangen en versturen. Als iemand dus een andere chatdienst dan WhatsApp en iMessage gebruikt, kun je altijd nog een gewoon sms-berichtje versturen.

Bekijk ook Zo gebruik je WhatsApp met CarPlay: alles over veilig whatsappen in de auto WhatsApp werkt in CarPlay in de auto, zodat je tijdens het rijden op een veilige manier berichten kunt versturen of laten voorlezen. Maar hoe moet je WhatsApp in CarPlay instellen en wat is er allemaal mogelijk?

Muziek: Spotify

Als er iets is wat je in je auto wil doen, dan is het wel muziek luisteren. Met de standaard Muziek-app in CarPlay kan dat voor Apple Music-abonnees of mensen met hun eigen muziekbibliotheek, maar ook als je Spotify hebt kan je met CarPlay aan de slag. Qua opzet lijkt de Spotify-app heel erg op die van Apple Music, met bovenin vier tabbladen voor Home, Onlangs afgespeeld, Zoeken en je Bibliotheek. Je zoekt dus razendsnel jouw eigen afspeellijsten op en speelt muziek af die populair is. Het werkt zowel voor betaalde als gratis gebruikers van Spotify. Spotify werkt ook met Siri en via de Zoek-knop kun je dankzij de stemassistent het juiste nummer of album kan vinden.

Ook deze muziek-apps gebruik je in CarPlay:

Napster (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.1+) - Napster-luisteraars kunnen ook via CarPlay luisteren.

+ , iOS 14.1+) - Napster-luisteraars kunnen ook via CarPlay luisteren. Deezer - Muziek en podcasts (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 15.0+) - Gebruik je Deezer? Ook daarvan is een CarPlay-versie beschikbaar.

Navigatie: Flitsmeister

Ook voor navigatie kan je terecht bij CarPlay. Er zijn allerlei soorten CarPlay navigatie-apps beschikbaar, waaronder ook de Nederlandse Flitsmeister. Met Flitsmeister voor CarPlay krijg je meldingen van flitsers, files en meer direct op het scherm van je autoradio. Het handige van Flitsmeister is dat je ook meldingen kan doen van flitsers, ongevallen en meer, gewoon vanaf je CarPlay-scherm. De navigatie zelf vinden we wat minder handig, maar door de toevoeging van flitsers, vertragingen en andere waarschuwingen is het toch een must-have.

Ook deze navigatie-apps zijn voor CarPlay de moeite waard:

Google Maps (Gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 13.4+) - De populaire app Google Maps op je autoscherm.

, iOS 13.4+) - De populaire app Google Maps op je autoscherm. ANWB Onderweg & Wegenwacht (Gratis, iPhone, iOS 15.0+) - Met deze app zie je op de kaart wat de prijzen van tankstations in de buurt zijn. Of je navigeert naar een elektrische laadpaal.

Bekijk ook iCulture vergelijkt: Navigeren met CarPlay, deze navigatie-apps zijn onze favoriet Dankzij CarPlay kun je makkelijk navigeren met apps via het scherm in je auto. Welke CarPlay navigatie-apps zijn er en welke functies ondersteunen ze? In deze gids zetten ze voor je op een rijtje en vergelijken we de CarPlay navigatie-apps.

Parkeren: EasyPark

CarPlay ondersteunt al een aantal jaren parkeerapps, maar het aanbod is nog heel erg schaars. Sterker nog: er is maar één app die wij hebben kunnen vinden die in Nederland werkt én een CarPlay-versie heeft: EasyPark. Deze parkeerdienst werkt in grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag en werkt rechtstreeks op het CarPlay-scherm. Je kan aangeven waar je parkeert, hoe lang je wil parkeren, kiest je auto en drukt op de startknop, zonder dat je je iPhone erbij hoeft te pakken. Ook in andere landen in Europa is EasyPark te gebruiken. Registratie met je telefoonnummer is wel verplicht.

Radio: radioNED

Soms heb je geen zin in je eigen muziek, maar wil je liever naar de ouderwetse radiostations luisteren. Dat kan met een aantal radio-apps voor CarPlay, waaronder radioNED+. Elke app doet ongeveer hetzelfde, maar toch zijn er wel verschillen qua werking en indeling. In de meeste apps kun je eenvoudig een favorietenlijst aanmaken, zodat je je zenders altijd binnen handbereik hebt. radioNED+ is wat ons betreft de beste radio-app voor CarPlay, omdat deze razendsnel werkt en een duidelijke indeling heeft. Ook kun je makkelijk wisselen tussen zenders. Let wel dat alleen de (betaalde) RadioNED+ app ondersteuning biedt voor CarPlay.

Ook handig voor radio luisteren:

Check ook ons overzicht van radio-apps met CarPlay.

Podcasts: Overcast

Eén van de populairdere podcast-apps is Overcast. De CarPlay-versie heeft een duidelijk onderscheid tussen jouw eigen afspeellijsten en de podcasts waar je op geabonneerd bent. Je kan dus heel makkelijk wisselen en op zoek gaan naar de juiste podcast via de twee tabbladen bovenaan de app. Vervolgens is het niets meer dan tikken op de podcast en luisteren maar. De app toont zowel te streamen afleveringen als podcasts die je gedownload hebt. Handig dus voor de lange autoritten. Daarnaast kun je ook luisteren naar Apple Podcasts in CarPlay.

Ook deze podcasts-app met CarPlay zijn handig:

Castro Podcast Player (Gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Net als Overcast is Castro een populaire podcast-app. Castro staat bekend om zijn indeling met je wachtrij en de zogenaamde inbox.

+ , iOS 13.0+) - Net als Overcast is Castro een populaire podcast-app. Castro staat bekend om zijn indeling met je wachtrij en de zogenaamde inbox. Pocket Casts (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.1+) - Deze app werkt zowel op iOS als Android en dus ook in CarPlay.

Bekijk ook De beste radio- en podcast-apps voor CarPlay Er zijn allerlei handige radio-apps voor CarPlay, zodat je tijdens het rijden ongestoord kan luisteren naar je favoriete zender. Er zijn ook meerdere podcast-apps voor CarPlay. In dit artikel zetten we de beste op een rijtje.

Audioboeken: Audible

De beste optie voor audioboeken vinden we eigenlijk de standaard Audioboeken-app van Apple, die ook gewoon beschikbaar is in CarPlay. Maar er zijn ook andere opties, met name als je van Engelstalige audioboeken houdt. Audible is een bekend platform voor audioboeken en maakt onderdeel uit van Amazon. Je vindt er dus vooral Engelstalige boeken. Nadat je ingelogd bent met je Amazon- of Audible-account in de iOS-app, vind je in de CarPlay-versie de audioboeken die je gedownload hebt. Je kan dus geen boeken streamen, want ze moeten offline opgeslagen zijn op je iPhone. Nederlandse boeken vind je hier echter nauwelijks.

Ook deze audioboeken-apps voor CarPlay zijn handig:

Audiobooks.com: Get audiobooks (Gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 12.0+) - Een vergelijkbare dienst voor audioboeken is Audiobooks.com. De CarPlay-versie van deze app biedt iets meer opties. Je bekijkt de boeken die op je toestel staan, maar je kan ook door voorbeelden bladeren of de sectie met gratis ebooks raadplegen.

/ , iOS 12.0+) - Een vergelijkbare dienst voor audioboeken is Audiobooks.com. De CarPlay-versie van deze app biedt iets meer opties. Je bekijkt de boeken die op je toestel staan, maar je kan ook door voorbeelden bladeren of de sectie met gratis ebooks raadplegen. Kobo Books (Gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - De bekende audioboekendienst.

Elektrische auto’s: ChargeMap

ChargeMap is een simpele en handige app als je snel op zoek bent naar een snellader. Je bekijkt eenvoudig op de kaart waar laadpalen in de buurt zijn en je kunt filters instellen waarmee je kan kiezen voor laadpalen langs de snelweg. Je kan ook filteren op een type laadkabel. ChargeMap toont je de locatie van de laadpaal en zodra je erop tikt, kun je er via Apple Kaarten naartoe navigeren. Omdat wij liefhebber zijn van navigeren met Apple Kaarten, vinden we dit een fijne optie.

Bekijk ook eens deze apps voor elektrische auto’s:

A Better Routeplanner (ABRP) (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Deze app is ideaal als je wil navigeren met laadpalen in het achterhoofd. De app maakt een route op basis van jouw automodel, hellingen en andere variabelen die van invloed kunnen zijn op jouw actieradius.

+ , iOS 12.0+) - Deze app is ideaal als je wil navigeren met laadpalen in het achterhoofd. De app maakt een route op basis van jouw automodel, hellingen en andere variabelen die van invloed kunnen zijn op jouw actieradius. ChargePoint® (Gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - ChargePoint laat je makkelijk onderscheid maken tussen snelladers en gewone laadpalen.

Check ook onze lijst voor de beste CarPlay-apps voor elektrische auto’s.

Bekijk ook CarPlay-apps voor je elektrische auto: laadpalen zoeken en navigeren Heb je een elektrische auto met ondersteuning voor CarPlay? Dit systeem kan jou ondersteunen bij elektrisch rijden. In deze gids bespreken we handige apps voor het vinden van snelladers en navigeren voor lange afstanden.