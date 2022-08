Beste apps voor muziekliefhebbers voor iPhone en iPad

Voor veel mensen is de iPhone vooral een muziekspeler. Om echt van muziek te kunnen genieten heb je apps nodig die je de weg wijzen in het enorme aanbod: welke talenten zijn in opkomst, waar kan je concerten vinden van obscure artiesten die nog niemand kent? En hoe kom je het best aan concertkaartjes van de écht grote namen?

Deze apps bespreken we hieronder:

#1 Qello

Het gaat hier om apps om muziek te ontdekken en op de hoogte te blijven van releases en nieuws rondom jouw favoriete artiesten. Populaire apps van muziekdiensten zoals Spotify, Tidal en Apple Music bespreken we in onze lijst met de beste streaming muziekdiensten voor iPhone en iPad , dus die vind je hier niet.

Je kunt natuurlijk niet altijd overal zijn en reizen is tegenwoordig een uitdaging. Daarom kan Qello het antwoord zijn. Hier mee stream je ’s werelds grootste collectie volledige concerten, concertfilms en muziekdocumentaires. Zo heb je altijd live muziekconcerten op staan mét mooie beelden. Heel wat anders dan de eindeloze reeks muziekvideo’s van MTV. Op elk moment kun je genieten van jouw favoriete artiesten. Dit kost uiteraard wel geld, maar het is een stuk goedkoper dan maandelijks naar een paar festivals en concerten gaan.

#2 Line ‘em Up

Muziekliefhebbers en festivals. Ze passen bij elkaar als Hall & Oates of Simon & Garfunkel. Line ‘em Up is een Nederlandse app waarmee je makkelijk een persoonlijke line-up voor een muziekfestival maakt. Zo ontdek je ook minder bekende bands. Door te swipen stel je zelf de perfecte line-up samen, die je als een soort poster kunt delen met je vrienden. Zo kun je meteen zien welke acts je vrienden willen zien. De app geeft je een overzicht van de muziekfestivals voor de komende maanden. Je kunt de app daarom ook gebruiken om te kijken of een bepaald muziekfestival genoeg leuke acts heeft geprogrammeerd en of jouw favoriete artiesten ergens optreden.

Wij zijn er enthousiast over en balen dat deze app niet meer zo vaak een update krijgt.

We hebben nog meer apps voor muziekfestivals:

#3 TicketSwap

Over festivals gesproken: daar heb je natuurlijk wel een kaartje voor nodig. Concertkaartjes kopen doe je via de Ticketmaster-app (link), maar als een concert is uitverkocht kun je beter terecht bij de Nederlandse aanbieder TicketSwap. Je krijgt notificaties wanneer er tickets vrijkomen en betaalt geen belachelijke prijzen. TicketSwap biedt vooral zekerheid: als verkopers weet je zeker dat je je geld krijgt, terwijl kopers gegarandeerd weten dat ze een origineel ticket in handen hebben.

#4 Gigit!

De Gigit!-app is een must-have voor concertgangers. In deze app bewaar je al je tickets op je eigen tijdlijn. Ook kun je je mening over concerten delen met anderen. Sinds kort kun je ook reageren op berichten en het gesprek aangaan. Ook is er een nieuwe functie waarmee je nieuwe artiesten of concertzalen kunt toevoegen aan de app. En kun je je echt niet meer herinneren wanneer je ergens was? Of staat je tijdlijn gewoon te vol? Dan zul je vast blij zijn met de nieuwe zoekfunctie!

#5 Festileaks

De Festileaks-app is je startpunt voor het allerlaatste nieuws rondom muziekfestivals wereldwijd: Pinkpop, Rock Werchter, Lowlands, Pukkelpop, Down The Rabbit Hole, Best Kept Secret, Zwarte Cross, Sziget, Glastonbury, Roskilde, Primavera Sound, Lollapalooza, Graspop, We Are Electric, NOS Alive, Benicassim… er komt geen einde aan. Je bent als eerste op de hoogte als een bepaalde artiest naar Nederland of België komt.

#6 SoundCloud

SoundCloud is een app die maar om één ding draait: mensen nieuwe muziek laten ontdekken op basis van hun eigen voorkeuren. Je kunt er zelf audio mee uploaden of het gebruiken als luisterpaal. Andere mensen die SoundCloud gebruiken kun je volgen, zodat je ziet wat voor muziek ze maken of delen met andere mensen. Daardoor is SoundCloud een plek waar je veel nieuwe muziek kunt vinden en beluisteren. Je kunt met de app alle muziek beluisteren die jij en je vrienden leuk vinden en verzamelen. Ook kun je muziek organiseren en afspeellijsten samenstellen.

#7 Vevo

Vevo is de YouTube-variant die alleen maar draait om muziekvideo’s. Hiermee kun je legaal kijken naar allerlei videoclips. Je geeft in de app aan welke artiesten je goed vindt, waarna Vevo allerlei videoclips achter elkaar zet zodat je deze allemaal kunt bekijken. Ook kun je alle recente Vevo-playlists bekijken die de makers aanraden. Je krijgt een notificatie wanneer je favoriete artiesten een nieuwe video, samenwerkingsproject of live video uitbrengen. In je profiel is te zien welke playlists en video’s jij leuk vindt. Vevo is beschikbaar in Nederland en enkele andere landen. Daarbuiten werkt de app niet, dus ook niet in België.

Deze app is er niet meer als losse app voor de iPhone en iPad, maar wel voor de Apple TV. En je hebt er een Amerikaans App Store-account voor nodig, dus je moet er nog wel even wat moeite voor doen.

#8 Hype Machine

Hij bestond al langer, maar je kan Hype Machine toch het beste zien als een uitgebreide variant van het inmiddels gestopte Shuffler.fm. Hype Machine zet de nieuwste ontdekkingen van muziekblogs op een rij en speelt ze onafgebroken af in de muziekspeler. Aansluitend kan je in Hype Machine ook op artiesten zoeken, kan je muziek luisteren per blog en kan je filteren op remixes of juist niet. Je hoeft geen honderden blogs te volgen om op de hoogte te blijven. Ook staat er elke week een nog niet verschenen album in de spotlight.

#9 YouTube Music

Heel wat mensen gebruiken YouTube om naar muziekvideo’s te kijken en nummers te luisteren. Maa als je echt van muziek houdt ben je beter af met YouTube Music. Daarmee kun je zonder reclame naar muziek luisteren, ook offline. Het bevat meer dan 70 miljoen officiële muzikenummers, ook live optredens, covers, remixes en meer. Daarnaast vind je er duizenden afspeellijsten voor elk genre en elke activiteit. Je kunt ook persoonlijke aanbevelingen en mixes krijgen. Verder houdt YouTube Music je op de hoogte van de nieuwste releases en ontdek je nieuwe artiesten.

#10 Musixmatch

Heeft jouw muziekdienst geen lyrics en wil je toch graag meezingen, dan is Musixmatch de app die je moet hebben. Dit is ’s werelds grootste catalogus met songteksten. Je krijgt de gesynchroniseerde songteksten met meertalige vertalingen te zien. Het werkt met elk nummer uit je muziekbibliotheek en je kunt eventueel ook je Spotify- of Apple Music-account verbinden om songteksten te zien tijdens het luisteren van je favoriete nummers en opgeslagen afspeellijsten. Ook leuk: je kunt nieuwe talen leren door regel voor regel de songteksten te bekijken. En: je krijgt direct een melding krijgen wanneer er nieuwe songteksten beschikbaar zijn van je favoriete artiest.

Meer apps voor muziekliefhebbers

Natuurlijk zijn er nog veel meer apps voor muziekliefhebbers, zoals deze:

Ticketmaster (gratis, iPhone, iOS 14.0+) - Voor concertkaartjes.

I'M IN (gratis, iPhone, iOS 12.2+) - Laat zien welke muziekevenementen er elders in Europa zijn.

Paste Music & Daytrotter (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Een app die tienduizenden exclusieve live muziektracks bevat, uit archieven die ver terug gaan tot in de jaren zestig.

Earbits Music Discovery Radio (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Hierin vind je niet de Adele’s, Justin Biebers of Taylor Swifts van deze wereld, maar de meer onafhankelijke en nieuwe artiesten met hart voor muziek. Helpt je om nieuwe artiesten te ontdekken. Ook hier geldt: we balen dat de app zo weinig updates krijgt.

Shazam (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - De bekende app om muzieknummers te herkennen. Tegenwoordig onderdeel van Apple. Heeft in-app aankopen.

, iOS 14.0+) - De bekende app om muzieknummers te herkennen. Tegenwoordig onderdeel van Apple. Heeft in-app aankopen. SoundHound (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Een andere populaire app om muziek te herkennen.

+ , iOS 14.0+) - Een andere populaire app om muziek te herkennen. SoundHound∞ (€6,99, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - De betaalde versie van SoundHound.

Wil je meer weten over muziek herkennen met apps, bekijk dan onderstaande lijst.

Musicality (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Toont de nieuwste releases van je favoriete artiesten.

Hum (€2,99, iPhone, iOS 11.0+) - Een soort voicememo-app voor nieuwe songideeën.

SongShift (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Afspeellijsten overzetten tussen muziekdiensten.

, iOS 13.0+) - Afspeellijsten overzetten tussen muziekdiensten. Spotify - Muziek en podcasts (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV + IAP , iOS 13.0+) - De alom bekende app die met afspeellijsten als Discover Weekly zorgt dat je altijd wat nieuws te ontdekken hebt. Lees ook onze uitleg Spotify.

/ + , iOS 13.0+) - De alom bekende app die met afspeellijsten als Discover Weekly zorgt dat je altijd wat nieuws te ontdekken hebt. Lees ook onze uitleg Spotify. myTuner Radio Nederland België (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV + IAP , iOS 12.1+) - Je kunt natuurlijk ook naar radiostations luisteren om nieuwe muziek te ontdekken. myTuner Radio is onze favoriete app op dat gebied en in onderstaande lijst vind je nog meer tips voor radio-apps.

