Met de komst van Apple Music Classical wil je alle detail in een muziekstuk kunnen horen, ook op de iPhone en iPad. Met een draagbare DAC krijg je dat voor elkaar, ook voor het beluisteren van lossless muziek in Apple Music , Tidal en Qobuz. Een waarschuwing vooraf: ze zijn niet goedkoop!

Mobiele DAC voor beter geluid

Een draagbare DAC kan een hoop verschil maken bij het luisteren van muziek, dat je in de best mogelijke kwaliteit wilt horen. Een DAC (oftewel digital to analog converter) is een apparaatje dat de digitale audio van een smartphone, tablet of laptop omzet naar een analoog geluid. Elke muziekspeler heeft al een ingebouwde DAC-chip, anders zou je de digitale signalen niet kunnen horen als muziek. Maar met een gespecialiseerde DAC klinkt het een stuk beter.

Wat doet een DAC?

Bij de meeste DAC’s die we hier bespreken is sprake van een gecombineerde functie. De DAC zet de digitale muziekstroom in een betere kwaliteit om naar analoog). Ze dienen tevens als versterker, om het audiosignaal voldoende versterkt naar je hoofdtelefoon te sturen, voor optimale prestaties. Dit biedt op twee punten verbetering ten opzichte van de hoofdtelefoonuitgang (indien aanwezig) op je mobiele apparaat. Ze gaan beter om met hi-res audio en je hebt minder last van storing door de andere elektronische componenten in je device.

Je kunt een DAC gebruiken voor het luisteren van klassieke muziek, maar het komt ook van pas voor een zo optimaal mogelijk geluid bij het kijken van een film of bij het spelen gan een game. Je krijgt daarbij stereogeluid, dus geen surround sound.

Recente draagbare DAC’s zijn vaak voorzien van een usb-c-aansluiting, die je rechtstreeks in je Mac of iPad kunt steken. Sommige fabrikanten leveren een usb-naar-Lightning-adapter mee. Doen ze dat niet, dan zul je zelf een adapter moeten aanschaffen, bijvoorbeeld de Lightning-naar-usb-3-camera-adapter van Apple ca. 40 euro ). Dit betekent niet alleen extra kosten, maar ook een (lelijke) kabel die uit het apparaat steekt.

Astell & Kern HC3

Deze strak vormgegeven DAC is een van de goedkoopste opties waar je voor kunt gaan. Deze steek je in de usb-c-poort van je MacBook of iPad en daar sluit je vervolgens bedrade oordopjes van hoge kwaliteit op aan. Bij de iPhone zul je voorlopig een verloopstukje moeten gebruiken, maar gelukkig krijg je die meegeleverd. Als in het najaar van 2023 de eerste iPhones met usb-c verschijnen heb je dit verloopstukje helemaal niet meer nodig.

De Astell & Kern HC3 verscheen in december 2022 en is licht van gewicht. Hij is geschikt voor zowel iOS als Android. Ten opzichte van de voorgangers HC1 en HC2 is er van alles verbeterd. Binnenin vind je twee hoog gewaardeerde ES9219MQ-chips van ESS, die weinig stroom verbruiken en een maximale PCM-resolutie van 32-bit/384 kHz en Native DSD256 aankunnen. Als de ledlampjes rood kleuren luister je PCM en bij blauw is het DSD. Een wit lampje geeft aan dat de HC3 in standby staat. Mede dankzij de aluminium behuizing weegt deze DAC maar 20 gram en is dus makkelijk mee te nemen. Een aparte stroomaansluiting is niet nodig, want die krijgt de HC3 van de aangesloten iPhone, iPad of Mac. Hij is dus altijd klaar voor gebruik.

Bekijken: Astell & Kern HC3 bij Amazon

Chord Mojo 2

Het Britse bedrijf Chord Electronics bracht eerder al de Mojo uit, die goed werd ontvangen. Zeven jaar later verscheen de Mojo 2, een opvolger die ook als draagbare DAC en hoofdtelefoonversterker kan worden gebruikt. Deze heeft voor het eerst een usb-c-poort en is geschikt voor vrijwel elke hedendaagse hoofdtelefoon. Ook hier is de behuizing van aluminium, maar hij is wel een stuk forser dan de Ansell & Kern die we hierboven hebben besproken. Er zitten twee 3,5mm aansluitingen op, die je tegelijk kunt gebruiken.

De Mojo 2 moet opgeladen worden voordat je muziek kunt luisteren en gaat daarna 8 uur mee. Het accessoire is daarna erg eenvoudig in gebruik: je sluit het afspeelapparaat aan en plugt daarna je bedrade koptelefoon in. Voor de meest complete oplossing kun je de Mojo 2 aansluiten op de Poly, een draagbare muziekserver met microSD-kaartslot. Hierop kun je 2 terabyte aan muziek meenemen. Dit maakt de Mojo 2 echter wel een fors apparaat dat je niet zomaar meeneemt. Ook wordt er door gebruikers geklaagd over de ietwat verwarrende interface en het feit dat er geen draadloze functies op zitten. Bij zo’n hoge prijs verwacht je dat wel.

Bekijken: Chord Mojo 2 bij Bol.com

iFi hip-dac

Zoek je meer een draagbare oplossing die niet te duur is, dan kunnen we de iFi hip-dac aanbevelen. Deze ziet eruit als een kleurrijke iPod zonder scherm, of een aluminium heupflesje (‘hip-flask’). Het is maar net wat je erin wil zien. De eerste generatie hip-dac is blauw van kleur, terwijl de opvolger een opvallende kleur oranje heeft gekregen en intern is verbeterd, voor een nog betere audioweergave. Deze is een paar tientjes duurder.

Hij weegt maar 125 gram en kan PCM (tot 384kHz), DXD (tot 384kHz), DSD (tot 256kHz) en MQA aan. Genoeg ondersteuning voor hi-res audiocodecs dus. Als iPhone-gebruiker zul je een verloopstukje moeten aanschaffen om te kunnen aansluiten. iPads en Macs met usb-c-aansluiting zijn wel meteen aan te sluiten met de meegeleverde kabels. Beide ondersteunen de meest gangbare hi-res audioformaten. Kies je voor de goedkoopste blauwe uitvoering, dan heb je PCM (tot 384kHz), DXD (tot 384kHz), DSD (tot 256kHz) en MQA.

Gebruikers klagen dat het apparaatje zelf redelijk compact is, maar dat hij toch wat lastig op zak mee te nemen is door de kabels die eruit steken. Bovendien moet je constant uitleggen dat je niet aan de drank bent.

Bekijken:

AudioQuest DragonFly

De AudioQuest DragonFly is een ander voorbeeld van een compacte DAC die je gemakkelijk kunt meenemen. AudioQuest maakt al sinds 2012 de DragonFly met usb-aansluiting en was daarmee toonaangevend. Die was echter alleen te gebruiken op de desktop, omdat de iPhone niet meer dan 100 mAh via de Lightning-poort kon leveren. De nieuwste DragonFly’s lossen dat op door een nieuwe usb-microcontroller te gebruiken. De Red/Black-versie op de foto gebruikt maar 25mA en is dan ook te koppelen met een iPhone, als je de eerder genoemde adapter erbij aanschaft.

De Dragonfly Red heeft een betere DAC-chip en biedt een output van 2,1V ten opzichte van de Dragonfly Black die een output van 1,2V heeft. De rode versie geeft je nauwkeuriger controle over de volumeniveau’s. Ze wegen weegt 22 gram en bieden PCM met een sample rate tot 24-bit/96kHz. Aan de output-kant zit een 3,5mm-aansluiting of Bluetooth, terwijl je voor de input gebruik kunt maken van normale usb. Je hebt bij deze (net als bij de Astell & Kern HC3) geen oplader of stroomaansluiting nodig, want hij krijgt power vanuit het aangesloten apparaat. Hij is zo klein als een usb-stick en past makkelijk in je broekzak.

Bekijken:

Meer draagbare DAC’s

Er is nog wel meer keuze uit draagbare DACS. Naast de accessoires die we hierboven hebben besproken kun je ook eens kijken naar deze:

iFi iDSD Diablo: Een fors duurder product in vergelijking met de hip-dac. Deze kost ca. 1000 euro en is relatief groot. Bekijken.

EarMen Sparrow: Niet meer zo gemakkelijk verkrijgbaar, maar een compacte en optie met ondersteuning van PCM, DSD, DXD en MQA. Een prima als je tweedehands kunt kopen. Bekijken.

EarMen TR-Amp: Ook deze is niet meer zo gemakkelijk verkrijgbaar, maar een prima keuze als tweedehands exemplaar. Bekijken.

Astell & Kern AK USB-C Dual DAC: Een duurdere tegenhanger van de eerder besproken Astell & Kern HC3. Bekijken.

iFi Go Blue: Werkt met Bluetooth (vandaar de naam) en met ondersteuning voor alle formaten zoals AAC, aptX, aptX HD, LDAC, HWA codec. Bekijken.

iFi Zen Air Dac: Deze is met 600-800 gram behoorlijk zwaar en daarom vooral geschikt om op de desktop te gebruiken. Bovendien met rond de honderd euro erg betaalbaar. Bij Amazon vind je een duurdere Signature-variant. Bekijken bij Bol.

We hebben een apart artikel over de audioformaten die je op iPhone en iPad kunt afspelen. Helaas werken beide apparaten nog niet met aptX Bluetooth-audio en de benodigde Bluetooth Explorer-tool voor de Mac is door Apple offline gehaald. Maar met bekabelde oortjes of een koptelefoon van goede kwaliteit krijg je via je DAC een uitstekend geluid. Dan maar niet draadloos.