In Apple Music kun je zien welke nummers het populairst zijn op een album. Zo ontdek je snel de belangrijkste nummers van een artiest. We leggen uit hoe je dit kunt terugvinden in de Muziek-app op iPhone en iPad en in iTunes.

Iedereen heeft zijn eigen favoriete artiesten, maar er zijn nu eenmaal nummers die bekender zijn dan andere. In Apple Music kun je gemakkelijk zien welke tracks van een band het beter doet dan een andere, zonder dat je daar de Muziek-app op je iPhone voor hoeft te verlaten. Zo bekijk je de populariteit van nummers in Apple Music.

Populariteit van nummers in Apple Music

In de Muziek-app op de iPhone en iPad kun je heel eenvoudig zien welke nummers het meest populair zijn. Ze zijn te herkennen aan het grijze sterretje bij een nummer. Je kunt in Apple Music dus niet zien in welke mate een liedje populair is, maar alleen dat een liedje populair is. Alle populaire nummers van een bepaald album zijn gemarkeerd met een sterretje. Daardoor kun je meteen de tophits beluisteren.

Je kunt niet per album zien welke albums populair zijn. Het is dus alleen mogelijk om per album de nummers te bekijken. Wel kun je tophits bekijken door naar de artiestenpagina te gaan.

Populariteit van liedjes checken in Muziek en iTunes

In Apple Music op de computer is de populariteit ook zichtbaar via de sterretjes. Je ziet dit in de Muziek-app voor Mac en iTunes voor Windows. In Spotify op de desktop is ook te zien hoe populair een nummer is, maar daar is gekozen voor streepjes. Hoe meer streepjes er gevuld zijn, hoe populairder een nummer is.

Nu je kunt zien welke nummers het populairst zijn, is het wat gemakkelijker om een artiest te ontdekken waar je nog niet zo bekend mee bent. Door simpelweg de nummers te beluisteren met de hoogste populariteitsscore, krijg je immers een goed beeld van wat de band/artiest te bieden heeft.

Door deze nummers vervolgens een hartje te geven kun je ze gemakkelijk onderbrengen in een Apple Music-afspeellijst. Hoe dat precies werkt, lees je in onderstaande tip.