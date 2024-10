Stats.fm

Het voormalige Spotistats heeft naar verluidt meer dan 15 miljoen gebruikers. Als je in Google zoekt naar apps om Spotify-gebruik te analyseren, dan zal Stats.fm waarschijnlijk hoog in de resultaten staan. Met deze gratis app kun je een breed scala aan statistieken bijhouden, waaronder je meest gespeelde nummers en artiesten, je luistertijd en je favoriete genres, en het beste van alles is dat ze ons een webpagina of telefoon app optie geven.

Een van de beste functies van Stats.fm is de mogelijkheid om gedetailleerde rapporten te genereren die je gemakkelijk kunt delen op sociale media. Ze bevatten grafieken en diagrammen over je luistergewoonten, in een mooie vormgeving. Ze zijn gemakkelijk te begrijpen voor anderen. Zo kunnen vrienden hun smaak vergelijken met die van jou.

Met Stats.fm kun je ook een afspeellijst maken van je meest afgespeelde nummers, zodat je gemakkelijk je favoriete nummers opnieuw kunt beluisteren en die momenten van muzikale ontdekking opnieuw kunt beleven. De app geeft inzicht in je muzieksmaak en voorkeuren. De gebruikersinterface is eenvoudig en gemakkelijk om doorheen te navigeren, zodat je je luistergewoonten in de loop van de tijd kunt bijhouden. De app geeft ook persoonlijke aanbevelingen op basis van je luistergeschiedenis, zodat je nieuwe artiesten en genres kunt ontdekken die je misschien nog niet eerder had gevonden.