Hoelang krijgt mijn Apple Watch nog updates?

Ben je van plan een nieuwe Apple Watch te kopen, maar vraag je je af hoe lang je nog updates zult krijgen? Op deze pagina kijken we vooruit hoe lang je nog plezier kunt hebben van je Apple Watch voor de verschillende generaties. Apple belooft tot vijf jaar na de release nog updates uit te brengen, maar dit wisselt per model. Zo kreeg de Apple Watch Series 3 slechts vier jaar updates. Dit was geen kwade opzet van Apple, maar werd veroorzaakt door technische beperkingen. Hoe lang jouw Apple Watch nog updates krijgt, lees je in deze gids!

Update zorgen ervoor dat je elk jaar nieuwe functies krijgt, dat beveiligingsgaten worden gedicht en dat je prestaties op orde blijven. Je wilt dus zo lang mogelijk profiteren van watchOS-updates.

In ons overzicht watchOS kun je zien welke update je momenteel nog op jouw Apple Watch kunt installeren. Zo kun je een Apple Watch Series 3 nog updaten naar watchOS 8 maar is het niet meer mogelijk om de functies van watchOS 9 en verder te gebruiken. Bij de iPhone brengt Apple daarna nog beveiligingsupdates uit, maar bij de Apple Watch is dat niet het geval.

Zoals eerder gezegd belooft Apple minstens 5 jaar software-updates, maar daar wordt wel eens van afgeweken. Sommige modellen hebben een langere ondersteuning gehad, terwijl het bij andere juist wat korter is. In onderstaande tabel zie je waar je ongeveer op kunt rekenen.

Model Release Chip Verwacht eindjaar* Verwachte laatste update Series 9 2023 S9 2029 watchOS 16 Ultra 2 2023 S9 2029 watchOS 16 Series 8 2022 S8 2028 watchOS 15 Ultra 1 2022 S8 2028 watchOS 15 SE 2022 2022 S8 2028 watchOS 15 Series 7 2021 S7 2027 watchOS 14 Series 6 2020 S6 2026 watchOS 13 SE 2020 2020 S5 2025 watchOS 12 Series 5 2019 S5 2025 watchOS 12 Series 4 2018 S4 2024 watchOS 11

* Eindjaar: Hiermee bedoelen we het laatste jaar waarin er nog een grote update verschijnt. Als een Apple Watch in 2024 nog een grote iOS-update krijgt, betekent het dat je in september 2024 de update naar watchOS 11 krijgt en de rest van de periode nog kleinere watchOS 11.x updates. Maar je krijgt in september 2025 niet meer de update naar watchOS 12.

De gebruikte chip bepaalt in veel gevallen of er nog een update wordt uitgebracht. Apple laat de beslissing over updates grotendeels afhangen van de performance van de chip en of er voldoende functies ondersteund kunnen worden. Als een bepaald model de verdere ontwikkeling van het watchOS-platform dreigt tegen te houden, kan Apple besluiten om dit model geen update meer te geven.

Hieronder zie je welke Apple Watch-modellen helemaal geen updates van watchOS meer krijgen. Je krijgt ook geen beveiligingsupdates meer.

Model Release Chip Eindjaar Laatste update Series 3 2017 S3 2021 watchOS 8 Series 2 2016 S2 2019 watchOS 6 Series 1 2016 S1P 2019 watchOS 6 Series 0 2015 S1 2017 watchOS 4

Apple blijft continu sleutelen aan de Apple Watch en de software die erop draait. Om al die vernieuwingen te kunnen bijbenen moet je beschikken over de juiste hardware. Apple belooft om jarenlang software-updates uit te brengen, ook voor de wat oudere modellen, maar dit houdt een keer op. Het is dan niet meer haalbaar om nog een oud model te ondersteunen en er moeten te veel compromissen worden gedaan om de software nog bruikbaar te maken op een wat oudere chip. Bovendien is er nog maar een klein percentage van de gebruikers dat op oudere watchOS-versies is blijven hangen. Het is dan economisch niet meer haalbaar om deze gebruikers tot in het oneindige te blijven ondersteunen.

Het is dus geen kwade opzet van Apple om je richting een nieuwe Apple Watch te dwingen, maar ook een praktische afwegingen. In vergelijking met andere smartwatch-fabrikanten biedt Apple relatief lang updates aan.

Nieuwe functies zoals NameDrop krijg je soms niet meer op een oudere Apple Watch, maar verder zijn oudere modellen nog prima te gebruiken.

Als jouw Apple Watch geen software-updates meer krijgt, kun je je smartwatch gewoon blijven gebruiken. Hij draait dan op een watchOS-versie die nog steeds stabiel is en nog steeds 90% van alle functies bevat. Nieuwe functies krijg je niet meer, maar dat is voor de meeste mensen geen probleem. Op de Apple Watch SE krijg je ook niet alle functies, terwijl deze betaalbare variant van de smartwatch wel bij veel gebruikers geliefd is.

Wel moet je er rekening mee houden dat bepaalde apps van derden en bepaalde wijzerplaten op een gegeven moment niet meer ondersteund worden. Op de Apple Watch vind je echter weinig cruciale apps waar je écht niet zonder kunt. Het is belangrijker dat de app van je bank op de iPhone werkt.

Welke Apple Watch kan ik beter niet meer kopen?

Als het gaat om ondersteuning voor software-updates, dan kun je de Apple Watch Series 3 en eerder beter niet meer kopen. Alleen speciale uitvoeringen van deze oudere modellen zijn nog interessant. Wilde je bijvoorbeeld altijd al een Apple Watch Hermès maar vind je dit te duur, dan zou je bijvoorbeeld een tweedehands model van een eerdere generatie kunnen kopen, om te dragen tijdens bijzondere momenten. Dat je niet alle geavanceerde hartslagfuncties krijgt, is dan van minder belang. Je gebruikt het vooral als horloge, terwijl je voor dagelijks gebruik een nieuwer model kunt nemen.

Er vanuit gaande dat je minstens twee jaar met je Apple Watch wilt doen, zijn alle modellen van 2020 en eerder waarschijnlijk geen goeden keuze meer. Je kunt er nog wel een tijdje mee vooruit, maar we zouden ze nu niet meer als nieuwe aankoop aanraden. Eventueel zou je ze nog wel als tweedehands Apple Watch kunnen kopen, als je het niet erg vind dat je over een paar jaar geen updates meer krijgt.