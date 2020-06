De HomePod werkt met Spotify, maar de mogelijkheden zijn lang niet zo uitgebreid als met Apple Music. Wat kun je precies wel en niet doen met de HomePod in combinatie met Spotify?

Werkt de HomePod met Spotify?

Ben je abonnee van Spotify, dan kun je de muziek van de streamingdienst gewoon afspelen via de HomePod. De HomePod is namelijk een AirPlay 2-speaker. Dat betekent dat je alle audio vanaf je iPhone of iPad naar je HomePod kunt doorsturen en die vanaf de speaker kunt afspelen. Wel is de voorwaarde dat je iPhone of iPad met hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbonden moet zijn als de HomePod zelf.

De HomePod werkt niet rechtstreeks met Spotify. Dat betekent dat je dus altijd een iPhone of iPad nodig hebt voor het selecteren van muziek. De HomePod is ook geen Spotify Connect-speaker, zoals veel andere draadloze speakers dat wel zijn.

Bekijk ook Spotify Connect: wat is het, welke apparaten zijn geschikt? Met Spotify Connect kun je muziek afspelen in het hele huis, zonder dat je dure Sonos-speakers nodig hebt. In deze gids lees je hoe Spotify Connect werkt, welke speakers geschikt zijn en wat je verder nodig hebt.

Hoe gebruik ik HomePod met Spotify?

Om Spotify op je HomePod af te spelen vanaf je iPhone of iPad, volg je het volgende stappenplan:

Open de Spotify-app en selecteer een nummer. Tik onderaan op het speakericoontje. Hier verschijnen nu alle mogelijke speakers. Kies voor AirPlay & Bluetooth. Selecteer nu je HomePod om de muziek op af te spelen.

Om Spotify vanaf je Mac af te spelen op je HomePod, is het vereist om al het geluid van je Mac door te sturen. Spotify op de Mac ondersteunt zelf geen AirPlay, dus gebruik je de standaard ingebouwde AirPlay-functie van de Mac. Dit werkt als volgt:

Start een nummer in Spotify op je Mac. Klik in de macOS-menubalk op het speakericoontje. Selecteer de HomePod.

Een tussenoplossing is om de muziek vanaf je iPhone af te spelen, en dit vervolgens te bedienen vanaf je Mac. Open hiervoor Spotify op je iPhone, stuur de audio door via AirPlay naar je HomePod en klik dan onderin in Spotify op de Mac rechtsonder op het speakericoontje. Je ziet daar dat de muziek afgespeeld wordt via de iPhone. Hierdoor kan je de muziek pauzeren en afspelen vanaf je Mac, terwijl het geluid uit de HomePod-speaker komt.

Werkt Siri op de HomePod met Spotify?

Siri op de HomePod gebruik je voor het bedienen van allerlei functies. In combinatie met Apple Music kun je ook specifieke nummers, afspeellijsten of radiostations opvragen, direct via de HomePod. Helaas werken de spraakcommando’s niet in combinatie met Spotify. Je kan met een Spotify-abonnement dus niet aan Siri op de HomePod vragen om een bepaald nummer af te spelen.

Dat wil gelukkig niet zeggen dat Siri helemaal onbruikbaar is in combinatie met Spotify. Onderstaande Siri-commando’s voor Spotify die je direct aan de HomePod kunt vragen, werken wél. Je moet hiervoor wel eerst een nummer afspelen vanaf je iPhone naar de HomePod, via AirPlay. Daarna geef je aan de HomePod deze opdrachten:

Hey Siri, Pause song.

Hey Siri, Play song (nadat je gepauzeerd bent).

Hey Siri, Next song.

Hey Siri, Turn the volume up/down.

Hey Siri, What’s the name of this song/artist.

Zoals je ziet gaat het om standaardopdrachten die niet specifiek voor Spotify zijn. Bovenstaande spraakopdrachten werken namelijk voor alle muziek die je via AirPlay afspeelt, dus ook voor radio-apps of apps van andere muziekdiensten.

Maar er is nog een andere manier. Siri werkt met Spotify op de iPhone en iPad, waardoor je dus aan de assistent op je iPhone of iPad kan vragen om muziek te spelen. Je kan dan ook tegen Siri op je iPhone zeggen om dit af te spelen op de HomePod. Je kan ook de opdracht geven om de muziek in een specifieke kamer af te spelen. Het voordeel is dat dit gewoon in het Nederlands kan, omdat je de opdracht geeft aan Siri op de iPhone of iPad:

Hé Siri, speel muziek via Spotify op de HomePod.

Hé Siri, speel Phil Collins via Spotify op de HomePod.

Hé Siri, speel mijn afspeellijst Discover Weekly via Spotify in de woonkamer.

Bekijk ook Zo gebruik je Spotify met Siri: alles wat je wil weten Je kan Spotify met Siri gebruiken. Maar wat moet je daarvoor doen? Welk commando moet je geven en wat is er allemaal mogelijk? In deze tip lees je hoe Spotify met Siri werkt.

Heb je geen HomePod, maar een andere AirPlay 2-speaker? Dan gebruik je daarvoor dezelfde commando’s. Meer over het afspelen van muziek via Siri en AirPlay 2 lees je in onze tip.

Bekijk ook Siri en AirPlay 2: zo gebruik je Siri voor het afspelen van muziek Met een AirPlay 2 speaker kun je je muziek afspelen via Siri. Zeg gewoon welke muziek je waar in huis wil afspelen en Siri doet de rest. Welke Siri-commando's werken met AirPlay 2? In deze tip laten we je de mogelijkheden zien.

Wat werkt er niet met HomePod en Spotify?

Heb je Spotify en overweeg je een HomePod te kopen, dan ben je dus niet helemaal verloren. Dankzij AirPlay werkt het afspelen van muziek gewoon en je kunt ook via Siri basiscommando’s geven, zoals pauzeren of afspelen. Wil je echt alles uit de HomePod halen, dan ben je voorlopig nog beter af met Apple Music. Je kan dus niet tegen Siri op de HomePod zeggen om muziek af te spelen via Spotify. Dat werkt alleen met Apple Music.

Er gaan wel geruchten dat Apple overweegt om de HomePod open te stellen voor andere streamingdiensten, waaronder dus Spotify. Dit zou in iOS 14 toegevoegd kunnen worden, maar tot op heden is hierover nog niks bevestigd.

Wat is het verschil tussen Spotify op de HomePod en Apple Music?

Apple Music biedt op de HomePod een aantal voordelen die Spotify niet heeft. Met Apple Music kun je muziek ook afspelen als de eigenaar van de HomePod niet thuis is. Apple Music op de HomePod werkt geheel zelfstandig, terwijl je voor Spotify dus altijd een ander device (iPhone, iPad of Mac) in de buurt moet hebben. Ook kun je met Apple Music aan Siri vragen om soortgelijke muziek af te spelen, om nummers aan je bibliotheek toe te voegen en meer. Die mogelijkheden heb je niet met HomePod en Spotify.