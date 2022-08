Dierentuinapps wijzen de weg

Een dagje naar de dierentuin is voor iedereen leuk. Met de dierentuinapps in dit overzicht kun je je bezoek plannen, de plattegrond raadplegen en meer informatie lezen over de dieren die te zien zijn. Wij hebben een overzicht gemaakt van de beste Nederlandse dierentuinapps.

Dierentuinen zijn met hun tijd meegegaan, maar het idee is nog steeds hetzelfde. Dieren die normaal in verre oorden verblijven, kun je na een ritje met een tram en een ijsje in de hand gewoon op veilige afstand gadeslaan. Je zou denken dat iedere dierentuin wel een iPhone -app heeft, met routes en achtergrondinformatie over de aanwezige dieren, maar dat is niet zo. Bij het samenstellen van deze lijst bleek bijvoorbeeld dat Artis geen app meer heeft. Wij kijken daarom naar dierentuinen die wél een leuke app hebben. Ga je liever naar een pretpark? We hebben ook een lijst met leuke pretparken-apps voor Nederland en België

Diergaarde Blijdorp

Bezoekers van Diergaarde Blijdorp kunnen met de Blijdorp-app hun ontdekkingsreis door de dierentuin verrijken. Gebruik de interactieve plattegrond in de app om thuis en tijdens je bezoek door het park te lopen, een route uit te stippelen, je favoriete dieren te vinden en meer over de dieren te weten te komen. Natuurlijk kun je ook informatie vinden over restaurants en andere faciliteiten. De app houdt je op de hoogte van alle actualiteiten in en rondom Diergaarde Blijdorp, zoals nieuws, shows en voedertijden. Zet de alarmfunctie aan om niets te missen.

Beekse Bergen

Met de Beekse Bergen-app voor iPhone kun je je dag naar het Safaripark of naar Speelland plannen. Met deze app krijg je alle informatie te zien, bekijk je een uitgebreide plattegrond en ontdek je alles over dieren in het Safaripark. De app toont ook de actuele openingstijden van horeca, winkels, voederpresentaties en meer. Via de app kun je een overnachting in Beekse Bergen plannen of je reservering wijzigen.

De nieuwste functie in de app is het herkennen van de dieren die je ziet. Je krijgt ook interessante weetjes in beeld en de app laat zien waar in het park het dier nog meer te zien is. Zo heb je altijd een ranger bij je. De app maakt daarbij gebruik van deep learning om dieren te herkennen.

GaiaZOO

GaiaZOO is de dierentuin van Kerkrade. De app bevat praktische tips en een uitgebreide plattegrond van de gebieden Taiga, Rainforest, Savanna en Limburg. Er zit ook een interactieve game in waarmee je meer over de dieren te weten komt door de GaiaQuiz te spelen. Ontdek alle leuke plekjes met de interactieve kaart en de handige alerts zorgen dat je geen diervoeder-moment mist. Je kunt ook het dagprogramma bekijken, restaurants en EHBO opzoeken en algemene informatie raadplegen over parkeren, route en openingstijden.

Zoo Mobile

Geen tijd om zelf naar de dierentuin te gaan? Dan kun je deze simulatiegame spelen (maar pas op voor de in-app aankopen). Je bouwt allerlei verblijven voor de dieren en decoreert alles naar eigen wens. Zo zorg je dat de dierentuin aantrekkelijk is voor bezoekers en krijg je voldoende inkomsten binnen. Je kunt dieren verzorgen, dieren fokken en virtuele vrienden maken. Zoo Mobile is ontstaan vanuit het browserspel My Free Zoo, maar heeft daar geen melding meer voor.

