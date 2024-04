Review Yale slimme alarmsysteem: lang niet altijd slim

Een slim alarmsysteem voor je huis, hoe handig is dat? In deze review lees je onze ervaringen met het slimme Yale alarmsysteem. Hoe handig is dit alarmsysteem voor Apple-gebruikers, ondanks dat HomeKit ontbreekt?

Smart home-fabrikant Yale heeft een wisselende reputatie als het gaat om ondersteuning voor Apple-gebruikers. Hoewel alle slimme producten prima te gebruiken zijn, werken sommige wel en anderen weer niet met Apple’s Woning-app en HomeKit. Het eerste slimme Yale Linus-slot werkt met HomeKit, evenals de Yale Cabinet Lock. Maar de laatste tijd zien we dat Yale minder in HomeKit investeert en zich meer richt op het eigen assortiment van producten. De nieuwste Yale Linus L2 werkt (nog) niet met HomeKit en ook het complete assortiment van het slimme alarmsysteem van Yale werkt niet met HomeKit. Desondanks leek het ons de moeite waard om dit slimme alarmsysteem onder de loep te nemen, ook omdat het aanbod van dergelijke kant-en-klare-producten voor HomeKit beperkt is. In deze review van het Yale slimme alarmsysteem lees je onze ervaringen.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in maart en april 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. Het alarmsysteem is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Yale slim alarmsysteem in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het slimme Yale alarmsysteem:

Alles-in-1-oplossing voor het beveiligen van je huis

Beschikbaar in meerdere startersets

Bestaat uit slimme hub voor het alarmgeluid, raam- en deursensor, bewegingssensor voor binnen, keypad en afstandsbediening

Uitgebreidere sets bevatten meerdere sensoren

Extra accessoires verkrijgbaar: buitensirene, bewegingssensor voor buiten, extra binnensirene, beveiligingscamera’s en meer

Alarmsysteem te beheren via de app

Werkt met Google Home en Amazon Alexa (alleen voor apart verkrijgbare camera); helemaal geen ondersteuning Apple Home (HomeKit)

Verbinding via wifi of bedraad, accessoires onderling via radiofrequentie

Extra accessoires te koppelen aan de hub

Stuurt kritieke meldingen als het alarm af gaat

Verkrijgbaar vanaf €329,99

Voor deze review hebben wij het gewone slim alarmsysteem starterskit van Yale getest. Deze bestaat, naast de vereiste hub, ook uit een bewegingssensor voor binnen, een raam- en deursensor, een keypad voor het intoetsen van een toegangscode en een losse afstandsbediening voor bijvoorbeeld je sleutelbos. Je kunt het alarmsysteem uitbreiden met bijvoorbeeld beveiligingscamera’s (binnen en buiten) of een videodeurbel, maar deze werken allemaal (net als de hub zelf en de sensoren uit het starterspakket) niet met HomeKit. Voor deze review hebben we ons alleen gefocust op de producten in het starterspakket.

Het voordeel van een slim alarmsysteem is dat je alles zelf kunt regelen via een app op je telefoon. Je bent niet afhankelijk van een extern installatiebedrijf. Ook hoef je geen abonnementskosten te betalen voor een apart beveiligingscentrale, zoals bij klassieke beveiligingssystemen vaak wel het geval is. Yale biedt voor het slimme alarmsysteem wel een optioneel abonnement met onder andere professionele bewaking voor een derde partij, maar dat abonnement is in Nederland niet af te sluiten. Wel kun je kiezen voor een extra abonnement voor mobiele backup. Daardoor blijft het alarmsysteem in werking, zelfs als je geen internetverbinding hebt. Dat kost €6,- per maand, maar hebben wij voor deze review niet getest. In onze ervaring is dit in de meeste gevallen niet nodig.

Yale slim alarmsysteem: installatie

Bij het uitpakken van het starterspakket schrokken we wel even van het formaat van de smart hub. Deze is behoorlijk groot en is nagenoeg net zo groot als vier Philips Hue-bridges naast elkaar. Je kunt de hub in de meterkast leggen, maar omdat het alarmgeluid ook vanaf deze hub komt, kun je hem voor het beste schrikeffect bijvoorbeeld beter in de gang hangen. Het nadeel is daarbij wel dat je dan waarschijnlijk terugvalt op wifi in plaats van een bedrade verbinding. In onze test is de bedrade verbinding een stuk betrouwbaarder. We hebben de hub ook getest op wifi, maar hij bleef gek genoeg een ruime dag offline terwijl hij naast het modem stond. Even de stroom eraf halen en er weer inschakelen loste dit probleem wel op, maar voor een meer betrouwbare verbinding kun je het beste kiezen voor bedraad.

De hub heeft ook een ingebouwde accu. Dit is een soort backupfunctie voor het geval de stroom uitvalt, maar in de meeste gevallen zal dan ook het internet eruit liggen. Daarvoor komt dan de mobiele backupfunctie van pas, maar deze is dus alleen mogelijk met een abonnement. Zonder internetverbinding kan de hub geen verbinding meer maken met de app, maar gelukkig werken de sensoren en de hub onderling dan nog wel. Die maken namelijk gebruik van een radiofrequentie genaamd Horizon+.

Na het koppelen en instellen van de hub, is de volgende stap het verbinden en monteren van de (in ons geval) twee meegeleverde sensoren: de raam- en deursensor en de bewegingssensor. De raam- en deursensor is zeer vergelijkbaar met diverse andere contactsensoren met HomeKit, bijvoorbeeld van Aqara en Eve. Het bestaat uit een sensor die je op je deurpost bevestigt en een kleiner staafje met magneet die je aan de deur zelf bevestigt. Hebben de twee geen contact meer, dan weet het systeem dus of je deur open of dicht gaat. Dit kun je gebruiken als trigger voor het af laten gaan van je alarm. Het is bijvoorbeeld slim om deze bij een deur te bevestigen waarbij de kans op inbraak het grootst is. Bevestigen kan met plakstrips of met meegeleverde schroeven. Het koppelen en bevestigen was een fluitje van een cent.

Dat geldt in iets mindere mate voor de bewegingssensor. Deze vinden wij, in vergelijking met andere bewegingssensoren met HomeKit, wel aan de forse kant. Daardoor kun je deze niet zo eenvoudig ergens in je huis wegwerken. Montage doe je ook hier met plakstrips of met schroeven. Er zit echter geen pootje of ander accessoire bij zodat je hem wat beter kan richten en dat is wel een gemiste kans. Wel een voordeel is dat deze bewegingssensor een bereik heeft van 12 meter en daardoor al van ver weg beweging kan detecteren. Er zit ook een functie bij die huisdieren kan herkennen, maar omdat wij geen huisdieren hebben, konden we dit helaas niet testen. We vinden het wel een nadeel dat deze met een CR123A-batterij werkt. Deze kom je niet zo vaak tegen in smart home-apparaten. De batterij gaat gelukkig wel tot 3 jaar mee.

Beide sensoren zien er verder strak uit en vallen over het algemeen mooi weg in je huis, al geldt dat voor de raam- en deursensor dus wat meer dan voor de bewegingssensor. Ze zijn allebei gemaakt van plastic, maar ze zijn wel redelijk stevig en voelen niet goedkoop aan.

Tot slot hebben we nog de keypad en de afstandsbediening in gebruik genomen. De keypad gebruik je om bij het weggaan of thuiskomen om het alarm in- of uit te schakelen, dankzij de cijfercodes en de verschillende standenknoppen. Ook deze kun je met plakstrips of schroeven monteren en is gemaakt van hetzelfde plastic als de sensoren. Qua ontwerp vinden we de keypad wel wat lomp: die had wat ons betreft wel wat kleiner en strakker gemogen. Wat wel fijn is, is dat de toetsen automatisch oplichten als je met je hand in de buurt komt. Zo kun je ook ‘s avonds in het donker zien wat je intoetst. De afstandsbediening heeft tot slot drie knoppen om de stand van het alarm te regelen.

Yale slimme alarmsysteem in gebruik

Het alarmsysteem kent drie standen: uitgeschakeld, thuis en niet-thuis. De niet-thuis-stand gebruik je (logischerwijs) als je afwezig bent. De stand uitgeschakeld gebruik je om aan te geven dat het alarm uit staat, bijvoorbeeld als er geen surveillance meer nodig is. De thuis-stand is vooral handig voor de nacht. Je bent bijvoorbeeld wel thuis, maar wil toch dat het systeem je waarschuwt voor mogelijke inbrekers.

Per sensor kun je aangeven wat ze moeten doen in elk van de drie standen. Voor zowel de niet-thuis-modus als de thuis-modus kun je kiezen uit vier opties: alarm (direct het alarm af laten gaan), vertraging bij binnenkomst (er wordt eerst afgeteld voordat het alarm af gaat), alleen meldingen (je krijgt dan meldingen op je telefoon bij beweging) of uit. Voor de uitgeschakelde modus van het alarm kun je alleen kiezen voor het ontvangen van meldingen of niets.

In ons geval hebben we ervoor gekozen om voor de niet-thuis-modus de vertraging bij binnenkomst in te schakelen en om voor de thuis-modus te kiezen voor meldingen. Dankzij de vertraging heb je na registreren van beweging of het open gaan van een raam of deur nog zo’n dertig seconden de tijd om het alarm uit te schakelen. Dit zorgt ervoor dat je niet meteen de buren laat schrikken als je bijvoorbeeld thuis komt. We vinden het jammer dat je deze tijdslimiet niet kan aanpassen. Je hebt immers niet altijd de mogelijkheid om meteen binnen de vastgestelde vertraging het alarm uit te schakelen. Over het algemeen lukt het wel, maar een keer onterecht het alarm af laten gaan is eigenlijk al teveel.

Over het alarm gesproken: op de hardste stand klinkt de sirene ongeveer met 90 decibel. Dat is hard genoeg om het geluid ook buiten het huis te horen, al zul je daar je buren niet zo snel mee wakker maken. Het geluid is echter wel hard genoeg om inbrekers ermee af te schrikken en dat is toch vooral waar dit voor bedoeld is. Wil je toch een harder geluid, dan kan je altijd nog extra binnen- of buitensirenes aanschaffen. Uiteraard krijg je ook op je iPhone een melding van de Yale-app als er een alarm af gaat. Dit is bovendien een kritieke melding, dus die zul je nooit missen.

Wat ons tijdens het testen op viel, was dat het alarmsysteem betrouwbaar werkt. Zodra de buitendeur opent terwijl het alarm erop staat, gaat meteen de aftelklok van start. Zowel de sensoren als de keypad reageren erg snel. Je kunt het alarm natuurlijk ook via de app in- en uitschakelen. Voor de keypad is overigens ook nog een optie aanwezig voor snelle inschakeling: je hoeft dan niet eerst de toegangscode in te toesten om het alarm aan te zetten.

Voor het alarmsysteem kun je ook meerdere beveiligingszones aanmaken. Als je bijvoorbeeld een zone voor de eerste verdieping maakt, kun je het alarm voor die zone uitschakelen, terwijl het alarm voor de zone beneden bij de buitendeur ingeschakeld is. Je kunt maximaal vier zones aanmaken en de sensoren daarin plaatsen, zodat je per zone kan aangeven of de sensoren op scherp moeten staan of niet. Al dit soort dingen regel je via de app, wat je veel vrijheid biedt.

Automatiseringen en koppelingen

Het grote voordeel van een slim alarmsysteem is dat het met een app werkt en daardoor ook de mogelijkheden van smartphones kan benutten. Denk bijvoorbeeld aan automatiseringen en koppelingen met andere apparaten in huis. Het alarmsysteem werkt slechts beperkt samen met Amazon Alexa en Google Home: je hebt de los verkrijgbare beveiligingscamera nodig om iets van het alarmsysteem in die platformen te integreren. HomeKit-ondersteuning is geheel afwezig. Dat het niet met HomeKit werkt, vinden we als Apple-gebruikers een enorm gemis. De reden daarvoor is ons ook onduidelijk, zeker omdat dergelijke raam- en deursensoren en bewegingssensoren ook gewoon in HomeKit kunnen werken. Als je een echte HomeKit-gebruiker bent, zijn de mogelijkheden voor automatiseringen daardoor ook een stuk beperkter. Je kunt het Yale slimme alarmsysteem bijvoorbeeld niet koppelen aan je slimme HomeKit-verlichting of andere beveiligingsaccessoires voor thuis, zoals HomeKit-camera’s.

Om nog een andere vergelijking met HomeKit te maken: HomeKit ondersteunt wel slimme alarmsystemen, vergelijkbaar met deze van Yale. Veel hubs van Aqara hebben bijvoorbeeld een alarmfunctie, dat je zelf kunt opbouwen met behulp van sirenes en sensoren. In HomeKit ondersteunen dergelijke systemen zelfs vier standen: naast uit, thuis en afwezig, is er ook een speciale nachtmodus. Het Yale-systeem heeft dat niet, dus kun je voor de nacht het beste de Thuis-modus voor gebruiken. Maar een speciale nachtmodus, met eigen voorwaarden en instellingen, biedt wel net wat meer mogelijkheden.

Wat blijft er dan qua koppelingen en automatiseringen over als je HomeKit-gebruiker bent? Als je een slim Yale Linus-deurslot hebt (zowel de eerste als de L2), kun je het alarm automatisch laten uitschakelen als je het deurslot ontgrendelt. Dat is een fijne extra, omdat je er dan niet meer aan hoeft te denken om zelf het alarm uit te zetten. Het is daarom des te jammer dat HomeKit niet ondersteund wordt, omdat je op die manier veel meer triggers had kunnen instellen. Nu is het slechts beperkt tot andere accessoire van Yale, zoals het deurslot.

Tot slot zijn er nog enkele automatiseringen mogelijk. Je kunt via de app aangeven dat je een melding wil ontvangen zodra je je huis verlaat. Het is niet mogelijk om volledig automatisch het alarm in te schakelen. Op het moment dat je het huis verlaat, geeft de Yale-app je een melding ter herinnering om op afstand het alarm erop te zetten. Het jammere daarvan is dat er geen rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van eventuele huisgenoten. Je krijgt dus altijd een melding als jij van huis vertrekt, zelfs als bijvoorbeeld je partner nog wel thuis is. Je moet daardoor zelf bedenken of er nog iemand thuis is of niet. Dat moet echt een stuk slimmer kunnen. In HomeKit zijn dit soort automatiseringen handiger geregeld, want daar wordt wel rekening gehouden met huisgenoten.

Score 7.5 Yale slim beveiligingssysteem €329,99 Voordelen + Eenvoudige installatie

Betrouwbare verbinding tussen accessoires onderling, met snelle reactie

Drie alarmstanden, waarbij sensoren per stand anders ingesteld kunnen worden

Veel opties in de app, zoals beveiligingszones instellen Nadelen - Geen ondersteuning voor HomeKit, systeem voelt daardoor minder slim

Locatieautomatisering houdt geen rekening met meerdere bewoners

Hub en bewegingssensor aan de forse kant

Alarm inschakelen kan niet volledig automatisch

Conclusie Yale slim alarmsysteem

Het slimme alarmsysteem van Yale is wat ons betreft een robuust alarmsysteem, al vinden we door het ontbreken van HomeKit de mogelijkheden wat betreft de smart home wat beperkt. Doordat HomeKit niet ondersteund wordt, opereert het vooral als een geheel eigen systeem. Het alarmsysteem weet niets van eventuele andere slimme beveiligingsaccessoires die je in huis hebt, zoals camera’s en bewegingssensoren. En dat is jammer, want daardoor voelt het totaalpakket toch wat minder slim dan we zouden willen.

Maar bekijk je het pakket op zichzelf of heb je sowieso niets met HomeKit, dan is het beveiligingssysteem wel de moeite waard. Zonder al teveel gedoe heb je een betrouwbaar en snel werkend beveiligingssysteem in huis, dat je eenvoudig kan uitbreiden met extra accessoires. De werking van het systeem is handig, vooral als je al een Yale-slot hebt. Toch kan het systeem ook op een paar andere punten een stuk slimmer, bijvoorbeeld voor de automatiseringen op basis van locatie. Deze houden geen rekening met medebewoners, waardoor je alsnog zelf moet denken om het alarm wel of niet in te schakelen.