De iPod was een perfecte muziekspeler voor mensen die buitenshuis wilden sporten. Maar nu Apple ze niet meer maakt zul je een alternatief moeten zoeken. Wij zetten de opties op een rij: moet je overstappen naar een ander merk, of vind je bij Apple zelf een goed alternatief?

iPod alternatieven: welke opties zijn er?

Nu Apple officieel is gestopt met de iPod touch en de iPod shuffle en nano al eerder verdwenen, zit je misschien met de handen in het haar. Geen nood: er zijn nog steeds mp3-spelers en mediaspelers te vinden, waarbij de oplossing soms uit een verrassende hoek komt. Je kunt nog steeds buiten de deur muziek luisteren zonder je iPhone mee te nemen.

SanDisk mp3-spelers

Apple zorgde in 2001 voor een revolutie. De iPod was de eerste muziekspeler met lekker veel opslag (1000 nummers!), die dankzij iTunes makkelijk te vullen was met muziek. Eerdere mp3-spelers konden maar een paar albums bevatten en werkten met moeizame pc-software. Inmiddels zijn we zo gewend aan het gebruiksgemak van Apple dat het jammer is om terug te moeten naar andere merken. Maar er zit niets anders op, nu Apple zelf geen mp3-spelers meer maakt. We zijn bij andere merken gaan kijken of er misschien goede alternatieve zijn.

Een simpele mp3-speler met 8GB opslag, dan is de SanDisk Clip Jam. Er zit zelfs nog een fm-radio in. Wat je niet krijgt zijn wifi en Bluetooth, dus je zult de muziek met een kabeltje van je Mac of Windows-pc meoten overzetten. Ook kun je de 8GB interne opslag uitbreiden via het microSD-slot. Op het scherm kun je zien welk nummer er speelt.

Een alternatief is de SanDisk Clip Sport met 32GB opslag, maar die is niet zo makkelijk meer te vinden.

Sony Walkman

Ah, Sony! De maker van de originele Walkman. Net als in de begindagen maken ze nog steeds muziekspelers, al zijn die wel met hun tijd meegegaan. Sony heeft net als Apple oog voor design en is niet bang om hoge prijzen te vragen. Bij Sony kun je dan ook nog steeds alle kanten op, bijvoorbeeld met de Sony NW-A105 Walkman uit 2020 met 16GB opslag. Dat lijkt wat weinig, zeker als je de prijs ziet (ruim 200 euro!) maar deze is wel in staat om muziek in hi-res audio af te spelen. Hij werkt met wifi, Bluetooth en NFC en gaat 45 uur mee op een batterijduur. Hierdoor kun je dagenlang luisteren naar je favoriete muziek. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren: zwart, blauw, groen, goud en rood.

Via Bluetooth stream je al je muziek naar deze walkman en dankzij het touchscreen kan je gemakkelijk wisselen tussen nummers. Is de 16GB niet genoeg? Dan kun je dit uitbreiden met een microSD-kaart. Een iets goedkopere optie is de Sony NWE394 met 8GB opslag. Daarnaast zou je de voorgangers van de Sony NW-A105 eens kunnen bekijken als je niet het allernieuwste nodig hebt.



Wil je wél het nieuwste, kijk dan eens naar de NW-WM1ZM2 en NW-WM1AM2 (zie hierboven), twee draagbare muziekspelers uit 2022. De NW-WM1ZM2 is het nieuwe vlaggenschip en heeft een behuizing die is gefreesd is uit een blok koper en vervolgens verguld. De NW-WM1AM2 is gemaakt van een blok aluminium. Beide draaien op Android, hebben wifi-connectiviteit en beloven een erg goede geluidskwaliteit. De prijzen zijn er dan ook wel naar: respectievelijk 3.699 euro en 1.399 euro.

#3 Apple Watch

Je hebt er misschien nooit zo over nagedacht, maar eigenlijk is de Apple Watch de perfecte opvolger van de iPod. Het enige verschil is dat je ‘m om je pols moet vastmaken. Heb je een model met 8GB opslag, dan kun je daarop 2GB aan muziek meenemen. En bij de nieuwere modellen met 32GB opslag kun je 8GB aan muziek opslaan.

De muziek beluister je draadloos via je Bluetooth-oordopjes, zoals de AirPods. Als losse aanschaf is het misschien wat overdreven om hier voor speciaal een Apple Watch te kopen, maar als je toch al twijfelde over de aanschaf kan dit je misschien over de streep trekken. Je kunt altijd muziek luisteren, ook tijdens het sporten als je iPhone thuis ligt.

Alles over de Apple Watch kopen lees je in ons aparte artikel. We raden aan om

Tweedehands iPod touch

Zoals je ziet is er weinig keuze aan mp3-spelers van andere merken. Er zijn wel mediaspelers, maar die zijn ofwel van matige kwaliteit of sterk verouderd. Wat dat betreft is er nog hoop: probeer een gebruikte iPod touch op de kop te tikken! Ze zijn er ook refurbished en als tweedehands model op Marktplaats en je betaalt er minder voor dan de 229 euro die Apple ervoor rekende.

Goedkope mp3-spelers

Er zijn heel wat andere merken die ook nog steeds MP3-spelers maken. Denk daarbij aan merken als:

De meeste van deze fabrikanten maken mp3-spelers die soms wel heel erg doen denken aan de producten van Apple, zoals deze van Difrence:

En daarnaast zijn er talloze minder bekende merken zoals Logivision, Transnect, DrPhone en dergelijke. Als het niet te veel mag kosten en je niet te hoge eisen stelt kun je hier prima mee uit de voeten.

High-end mediaspelers

De merken die we hierboven hebben genoemd zijn gericht op mainstream consumenten die een alternatieve muziekspeler zoeken. Ben je op zoek naar een audiospeler met veel opslag en hi-res audio, dan kun je terecht bij Astell en Kern, FIIO, Panasonic en Onkyo. Dit zijn audiospelers die eerder bedoeld zijn om de iPod classic te vervangen dan simpele muziekspelertjes zoals de shuffle en nano. Je kunt hiervoor het beste terecht bij de audio-vakhandel. Voor de Astell & Kern AK300 audiospeler met 64GB betaal je bijna 2000 euro en dat is dan nog een koopje, want de adviesprijs ligt op 2500 euro! Een goedkoper model is de AK70 (links op de foto, in groen) met een prijskaartje van 750 euro.

iPhone als muziekspeler

Waarom nog een aparte muziekspeler kopen als je al een iPhone hebt? Wil je toch een apart device voor je muziek, dan zou je daarvoor een oude iPhone kunnen nemen. Met een iPhone met 64GB opslag kun je al behoorlijk goed uit de voeten en het maakt daarbij niet zoveel uit wat het is: een refurbished iPhone SE zou daarbij al voldoende kunnen zijn en daarbij maakt het niet eens zoveel uit of er gebruikssporen op zitten. De eerste generatie iPhone SE koop je rond de honderd euro.

Je zou natuurlijk ook kunnen kiezen voor een wat nieuwer model zoals de iPhone SE 2022.

