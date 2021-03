Ben je op zoek naar een luchtbevochtiger met HomeKit? De VOCOlinc MistFlow is één van de weinige keuzes die je hebt. In deze review van de VOCOlinc luchtbevochtiger lees je onze ervaringen met dit apparaat. Hoe goed werkt hij en wat kun je er allemaal mee?

Voor een aangename luchtkwaliteit in huis is niet alleen de temperatuur van belang. Ook de luchtvochtigheid is een belangrijk onderdeel van een prettig binnenklimaat. Een te lage luchtvochtigheid kan zorgen voor allerlei lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en droge huid, terwijl een te hoge luchtvochtigheid weer kan zorgen voor schimmels in huis. De ideale luchtvochtigheid binnenshuis ligt dan ook tussen de 40% en 60%. Met een luchtbevochtiger kun je het percentage verhogen en HomeKit biedt ook ondersteuning voor luchtbevochtigers. Als je op zoek bent naar zo’n apparaat, kom je al snel uit bij de VOCOlinc MistFlow en in deze review lees je er alles over.



VOCOlinc MistFlow luchtbevochtiger met HomeKit in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de VOCOlinc MistFlow:

Slimme luchtbevochtiger met appbediening, werkt ook met HomeKit

Tank van 2,5 liter, kan maximaal 30 uur draaien zonder bijvullen

Vijf verschillende standen

Ingebouwde luchtvochtigheidmeter, slaat automatisch af en aan bij ingestelde luchtvochtigheid

Geschkikt voor ruimtes tot 40m2

Kan ook gebruikt worden als geurverspreider

Geluidsniveau van rond de 40 decibel

Slimme functies in VOCOlinc-app

Met ingebouwde kleurlamp, ook te bedienen in HomeKit

Werkt met wifi (2,4GHz)

Beschikbaar voor €69,99

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in maart 2021. De VOCOlinc MistFlow is door ons zelf aangescshaft.

Het instellen van de VOCOlinc MistFlow begint bij het downloaden van de VOCOlinc-app. In onze ervaring was het instellen heel eenvoudig, al moet je er wel voor zorgen dat je iPhone verbinding heeft met en 2,4GHz-netwerk. De app zelf heeft twee verschillende modi: een HomeKit Mode en een Performance Mode. Het verschil tussen de twee is dat je bij de HomeKit-modus alle functies van HomeKit kan gebruiken, plus de extra mogelijkheden die de VOCOlinc-app biedt. Inloggen is in dat geval niet nodig. De Performance Mode biedt diezelfde opties, plus laat je een account aanmaken met de VOCOlinc cloud voor bediening via Alexa en Google Home. Ook is de luchtbevochtiger dan vanaf buitenaf te bedienen als je geen HomeKit-hub hebt. Omdat wij de MistFlow uitsluitend gebruiken in combinatie met HomeKit, kiezen wij voor de HomeKit-modus.

Het voordeel is dat je dus ook geen account aan hoeft te maken. In een paar tellen heb je de MistFlow ingesteld en is hij klaar om te gebruiken. Je hoeft alleen maar de deksel eraf te halen en hem vol te gieten met water. Let wel op dat de MistFlow alleen geschikt is voor koud water en daardoor ook geen warme lucht verspreidt. Mogelijk moet je nog wel een firmware-update installeren, maar dat is binnen een paar minuten gebeurd.

VOCOlinc MistFlow in gebruik

Het bedienen en gebruiken van de VOCOlinc MistFlow is een eitje. Nadat je de container volgegooid hebt met water, start je de Woning-app. Omdat er ook een gekleurde lamp in zit die je via HomeKit kan bedienen, wordt de luchtbevochtiger als twee aparte apparaten gezien. Je kan zelf aangeven of je de lamp en luchtbevochtiger als één of twee tegels in de Woning-app wil zien.

Om de luchtbevochtiger zijn werk te laten doen, geef je aan hoe vochtig je het in huis wil hebben. De afgelopen weken is er bij mij in de woonkamer soms wel minder dan 30% luchtvochtigheid. Ik besloot de VOCOlinc daarom flink aan het werk te zetten en stelde hem in op 55%. Hij begon meteen met het sproeien van koude mist. De mist laat nauwelijks daadwerkelijke vocht of druppels achter, wat een positieve eigenschap is. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de mist neerdaalt op de ondergrond en watervlekken op je tafel achterlaat.

Het duurde eventjes voordat ik merkte dat de luchtvochtigheid daadwerkelijk omhoog ging. Zodra de luchtvochtigheid in de kamer het ingestelde percentage bereikt heeft, schakelt hij zichzelf automatisch uit. De MistFlow gaat daarbij uit van de meting van de eigen ingebouwde hygrometer. In mijn ervaring wijkt deze wel iets af van andere hygrometers. Ik heb bijvoorbeeld ook de Eve Degree en de metingen tussen deze twee hygrometers verschilt soms zo’n 5% tot 8%. Via de Woning-app kun je het in- en uitschakelen van de luchtbevochtiger niet koppelen aan de metingen van een externe hygrometer. Via een app van derden kan dat wel, zoals de Eve-app. Je moet dan wel vrij ingewikkelde regels en andere zaken instellen.

Een nadeel is overigens ook dat je in de Woning-app niet kan aangeven hoe hard hij de mist moet blazen. Hoewel er vijf standen op zitten (twee daarvan zijn ook via de aanraakknoppen op de MistFlow zelf te bedienen), kan je alleen tussen deze standen wisselen via de VOCOlinc-app. Hij past de kracht van de mist niet aan op basis van hoeveel luchtvochtigheid nodig is om bij het ingestelde doel te komen.

Resultaat van de VOCOlinc MistFlow

We hebben uiteindelijk gemerkt dat een redelijk grote ruimte van rond de 40m2 in ongeveer een dag van 30% naar 50% gegaan is. We hebben hem daarbij de hele nacht aan laten staan, op de hoogste stand. Uiteindelijk levert de MistFlow een aanzienlijk aangenamere binnenklimaat op en dat is waar het uiteindelijk toch om gaat. Overigens raakte de tank na ruim driekwart dag wel helemaal leeg.

We hebben hem ook nog gebruikt in de kleinere slaapkamer. Logischerwijs bereikte de lucht daar veel sneller de gewenste luchtvochtigheid, waardoor je in kleinere ruimtes ook veel langer met een volle tank doet. Mocht je hem in de slaapkamer willen gebruiken, dan raden we wel aan om hem op de hardste stand te zetten. Dat klinkt gek, maar op de hoogste stand klinkt de MistFlow veel constanter dan op de laagste stand, waarbij het geluid meer stottert. Qua hoeveelheid decibel maakt het weinig uit, want dat ligt bij beide rond de 40.

De VOCOlinc MistFlow weet de luchtvochtigheid in huis op een goed niveau te brengen en ook te houden. Ik heb in ieder geval een stuk minder last van een droge lucht in de woonkamer.

Lamp in VOCOlinc MistFlow

Behalve als luchtbevochtiger, kan je hem tegelijkertijd ook gebruiken als lamp. Onderin de tank zitten kleine lampjes, die je in allerlei kleuren kan laten branden. Je kan de lamp ook mee laten doen met scènes met andere verlichting, mocht je daar behoefte aan hebben. De lamp geeft een leuk effect, zeker als de tank goed gevuld is met water. Het kan een rustgevend gevoel geven, al vinden wij het geen must. Als je huis al vol hangt met Hue-lampen (zoals bij ons het geval is), voegt de lamp niet zo gek veel toe. De lamp maakt de MistFlow wel veel meer een eye catcher.

De verlichting ondersteunt overigens niet de Adaptive Lighting van HomeKit. Dat verbaasd ons niet, aangezien het nog een relatief nieuwe functie is, maar we vinden het stiekem wel jammer. Met zo’n functie had de VOCOlinc ook een mooie wake-up light kunnen zijn.

Design van de VOCOlinc MistFlow

Over het ontwerp van de MistFlow zijn we dan ook wel tevreden. Met zo’n 26 centimeter hoog en bijna 18 centimeter breed is de MistFlow niet al te fors, waardoor hij ook op een nachtkastje nog wel past. Het materiaal van de MistFlow bestaat voornamelijk uit plastic, maar we vinden niet dat het er goedkoop uit ziet. Dat geldt ook voor de container zelf, die van mat plastic is. In combinatie met de lamp geeft dat ook wel een leuk effect. Met de rubberen voetjes onderaan staat de luchtbevochtiger ook iets boven de ondergrond.

Hoewel je door het ‘matglas’ wel kan zien hoe vol of leeg de tank is, vind je aan de achterkant van de VOCOlinc nog een venstertje met daarbij aangegeven wat de minimale en maximale hoeveelheid water is. Je kan daar ook zien of hij bijvoorbeeld nog voor 50% gevuld is. Al met al is het design van de VOCOlinc MistFlow relatief straks, zonder al teveel poespas en gekke vormen. Op de afbeeldingen en foto’s lijkt hij wel wat fors en lomp, maar in het echt valt dat eigenlijk reuze mee.

VOCOlinc-app

In de VOCOlinc-app vind je nog allerlei andere opties die je niet in de Woning-app vindt. Je kan bijvoorbeeld een countdown timer instellen (als je bijvoorbeeld wil dat hij vijf minuten lang aan blijft staan) en je kan zelfs schema’s instellen, waarbij je per dag (al dan niet met een wekelijkse herhaling) kan aangeven hoe laat hij aan of uit moet gaan en hoe vochtig hij de lucht moet maken. De mogelijkheden van de VOCOlinc zijn dan ook best uitgebreid en de bediening is relatief eenvoudig. We vinden het wel jammer dat deze opties niet zo eenvoudig in de Woning-app beschikbaar zijn, want het liefst hebben we alles het liefst in één app.

In de app kun je ook aangeven dat je een melding wil krijgen als de tank leeg is, maar helaas is het ons niet gelukt om dit werkend te krijgen. De app gaf wel aan dat de tank leeg is, maar een waarschuwing met melding hebben we niet ontvangen. We vinden het dan ook wel jammer dat je via de app niet kan zien hoe vol of leeg de tank is.

Ook voor de lamp zelf vind je in de VOCOlinc-app nog extra opties voor schema’s en allerlei lichteffecten. Je kan het licht zelfs langzaam over laten gaan in verschillende kleuren, laten knipperen (met bij elke knipper een andere kleur) of laten ‘ademen’. Bij die laatste gaat het licht aan en uit in het ritme van in- en uitademen.

Score 8 VOCOlinc MistFlow €69,99 Voordelen + Verspreidt een prettige mist en houdt luchtvochtigheid op niveau

Zeer gemakkelijk in te stellen, zonder verbindingsproblemen

Slimme lamp is leuke extra

Redelijke tankinhoud Nadelen – Standen van de miststroom alleen handmatig aan te passen via VOCOlinc-app of knoppen op apparaat zelf

Ingebouwde hygrometer wijkt soms wat af

Geen zicht op tankinhoud via de app

Conclusie VOCOlinc MistFlow Luchtbevochtiger review

De VOCOlinc MistFlow Luchtbevochtiger is een aangenaam apparaat die precies doet wat het belooft: het binnenklimaat van je huis prettiger maken. De mist die uit het apparaat komt is prettig, zonder bijvoorbeeld druppels achter te laten. In een relatief rap tempo wordt de luchtvochtigheid in je huis een stuk prettiger, al is de snelheid waarmee hij dat doet natuurlijk ook afhankelijk van de grootte van de ruimte. We vinden het prettig dat hij zichzelf automatisch uit- en inschakelt als het doelpercentage bereikt is of als deze er weer onder duikt. Zo weet je altijd dat de luchtvochtigheid in orde is. De extra lamp geeft een leuke touch aan de MistFlow, want dat maakt het ietwat saaie design wel net iets spannender.

De integratie met HomeKit is prettig en het instellen en verbinden is ook in een paar stappen gebeurd. De verbinding blijft ook stabiel, zonder dat de VOCOlinc MistFlow onbereikbaar is. De mogelijkheden in HomeKit zijn wel wat beperkt, al maakt de VOCOlinc-app dat ruimschoots goed.

Toch hebben we nog wel wat aan te merken op sommige functies. Zo vinden we het wat onhandig dat de kracht van de miststroom alleen aan te passen is in de VOCOlinc-app en ook niet afhankelijk is van je gekozen doelpercentage. Ook hebben we gemerkt dat de ingebouwde hygrometer soms wat afwijkt en geeft zowel de Woning-app als de VOCOlinc-app geen indicatie van de huidige tankhoeveelheid.

De VOCOlinc MistFlow met HomeKit is wat ons betreft al met al zeker een aanrader als je op zoekt bent naar een slimme luchtbevochtiger. Dat heeft ook te maken met de beperkte concurrentie. VOCOlinc heeft nog wel zelf de FlowerBud in het assortiment, al is die in eerste instantie vooral bedoeld als geurverspreider.

VOCOlinc MistFlow kopen

Wil je na het lezen van deze review de VOCOlinc MistFlow kopen? Dan kan je daarvoor terecht bij Amazon. Je vindt daar ook de FlowerBud van VOCOlinc.