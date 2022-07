Bescherm je Apple Watch-scherm met een screenprotector! In deze gids vertellen we welke opties voor Apple Watch-screenprotectors er zijn en welke merken het beste bevallen.

Apple Watch screenprotectors

Wil je voorkomen dat je Apple Watch-scherm gekrast raakt? Dan kun je een screenprotector plakken. Ze zijn er in verschillende uitvoeringen: van plastic of glas en met een gebogen rand of als platte sticker. Met een screenprotector is het scherm van je Apple Watch beschermd tegen krassen en vuil. Je Apple Watch-scherm blijft er als nieuw uitzien, ook als je per ongeluk ergens tegenaan stoot of langs een muur schraapt. Sommige screenprotectors hebben extra functies, zoals een zelfhelende laag. Kleine krasjes verdwijnen dan vanzelf. Er zijn ook screenprotectors met een antibacteriële laag, die je scherm extra hygiënisch houden. En voor het mooiste effect kies je een glazen screenprotector, want die zie je nauwelijks zitten. Kies voor een goed merk Apple Watch-screenprotector zoals Belkin, Panzerglas en InvisibleShield of neem een goedkope screenprotector die je wat vaker moet vervangen.

Een andere populaire aankoop is de Full Body (met hoesje), omdat je deze los kunt halen en weer terugplaatsen als er bijvoorbeeld vuil onder zit.

Let op dat je voor de Apple Watch Series 7 een aparte uitvoering nodig hebt vanwege de iets grotere horlogekast van 41mm en 45mm. De screenprotectors voor de Apple Watch Series 4 t/m 6 en Apple Watch SE zijn onderling uitwisselbaar als je kiest voor de juiste maat: 40mm of 44mm.

Bekijk ook Met deze Apple Watch-cases ga je zonder risico naar het strand De Apple Watch is waterdicht genoeg om mee te zwemmen. Maar als je krassen en barsten in het scherm wilt voorkomen kun je zorgen voor nog wat extra bescherming. Met een Apple Watch case is je dure horloge goed beschermd op het strand en in het water. Dit zijn de beste aanbieders.

Meteen shoppen?

Hier kun je Apple Watch screenprotectors bekijken: bij Appelhoes | bij Bol.com | bij Coolblue | bij Amac

Actie! Met de code klok12 krijg je Met de codekrijg je 12% korting bij Appelhoes op Apple Watch-screenprotectors. Het geldt voor de verschillende merken die ze verkopen: Belkin, PanzerGlass, Spigen, Glaasie en Ringke.

Panzerglass Apple Watch screenprotector

De mooiste oplossing is een screenprotector van echt glas, bijvoorbeeld die van Panzerglass. Kies je voor de Full Body-screenprotector, dan zit er een plastic rand rondom. Deze glazen screenprotector is er voor vrijwel elk formaat Apple Watch en beschermt ook de zijkanten tegen stoten. Glas kan breken bij een harde stoot, waarbij vooral de afgeronde zijkanten extra gevoelig zijn. Met een screenprotector is de kans op glasbreuk veel kleiner. De Panzerglass Full Body screenprotector voor Apple Watch is bovendien voorzien van een antibacteriële laag, waardoor je scherm hygiënisch en vlekvrij blijft.

Panzerglass is bij vrijwel alle winkels verkrijgbaar, zodat je goed de prijzen kun vergelijken. De Full Body screenprotector kost rond de 30 euro terwijl je voor een gewone Panzerglas screenprotector zonder brede randen 25 euro kwijt bent.

Panzerglass bekijken →

Belkin Apple Watch screenprotector

Bij Belkin kies je uit ScreenForce Curve, TemperedCurve, UltraCurve of Force TrueClear. Laatstgenoemde is een dunne maar stevige screenprotector die ontworpen is voor een zo kristalheldere weergave. Je merkt niet dat er iets op je scherm zit. De afgeronde randen zorgen voor uitgebreide bescherming tegen slijtage terwijl de waterafstotende afwerking een goede grip biedt. Deze screenprotector is verkrijgbaar voor alle modellen Apple Watch.

Twijfel je tussen Panzerglass en Belkin? Dan is Belkin qua gemak iets beter, want je krijgt er een vorm bij die je helpt om op te plakken.

De TrueClear Curve-screenprotector wordt geleverd met een Easy Align-frame voor het eenvoudig uitlijnen en bevestigen van de screenprotector op je Apple Watch. Dit is een vrij dure screenprotector met een prijs boven de 30 euro. Je bent goedkoper uit met de Belkin UltraCurve van ongeveer 13 euro.

Iets ertussenin vind je de ScreenForce Curve en TemperedCurve, beide voor rond de 25 euro. Het grootste verschil is dat de TemperedCurve (ca. 25 euro) bijna een Apple Watch-case is, omdat er een plastic zijkant aan vastzit die helemaal rondom de Digital Crown gaat. Wil je ultieme bescherming, maar zie je een lompe case niet zitten, dan is de TemperedCurve wat je zoekt.

Belkin bekijken →

InvisibleShield Apple Watch screenprotector

Bij InvisibleShield kies je uit de UltraClear of Glass Fusion+. Zoals de naam al doet vermoeden is de eerste gemaakt van kunststof en de tweede van glas. De kunststof InvisibleShield UltraClear screenprotector is dun en flexibel en is makkelijk aan te brengen. Door het dunne materiaal zie je ‘m nauwelijks zitten en een antibacteriële laag zorgt dat alles hygiënisch blijft. Een kunststof screenprotector kan niet scheuren of barsten en is vaak wat goedkoper.

Wil je betere bescherming, dan koop je voor 5 euro meer de Glass Fusion+ screenprotector gemaakt van versterkt glas. Deze is eveneens voorzien van een antibacteriële laag en kan geen barsten of scheuren gaan vertonen. Bij dit model wordt alleen het scherm afgedekt, niet de zijkanten. Een speciale laag voorkomt dat er vingerafdrukken op je scherm achterblijven. Natuurlijk beschermt de screenprotector ook tegen krassen en stoten. Het geharde glas van de screenprotector beschermt de Apple Watch beter dan een plastic screenprotector en voelt natuurlijker aan, zodat het als één geheel met je Apple Watch aanvoelt. Je komt dit merk ook tegen onder de naam ZAGG.

InvisibleShield bekijken →

Goedkope screenprotectors voor Apple Watch

Behalve bij de bekende merken kun je ook terecht bij huismerken en goedkopere merken. In de meeste gevallen ben je rond de 10 euro kwijt voor een goed merk. Wil je helemaal niets uitgeven, dan is Action misschien een idee.

Heb je een Apple Watch screenprotector nodig?

Een screenprotector is niet strikt noodzakelijk, maar als je je pols vaak stoot tegen muren en andere harde voorwerpen heb je kans dat het scherm breekt. Ook kunnen er krassen ontstaan bij aanraking met ruwe oppervlakken, zoals sleutels. Wil je je Apple Watch zo lang mogelijk mooi houden, dan is een screenprotector een kleine en nuttige investering. Je ziet er vaak niets van, zeker als je eentje koopt met afgeronde hoeken. Maar het hoeft natuurlijk niet: stoor je je niet aan een klein krasje dan draag je je Apple Watch gewoon ‘bloot’.

Zoek je extra bescherming en mag dat best zichtbaar zijn, dan zijn er Apple Watch-cases zoals die van Otterbox. Het scherm van alle aluminium Apple Watch-modellen zijn voorzien van een Ion-X-beschermlaag, dat van behoorlijk goede kwaliteit is. Wil je het nóg beter, dan kun je kiezen voor een Apple Watch met een beschermlaag van saffierglas. Dit zijn alle modellen gemaakt van staal en titanium en de Hermès-modellen.