Apple Watch verkopen

Wil je een nieuwe Apple Watch kopen en weet je niet wat je met het oude exemplaar moet doen? Wil je je Apple Watch nog snel verkopen voordat er een nieuw model verschijnt? Of ben je erachter gekomen dat de Apple Watch niks voor jou is en wil je er vanaf? Wat je reden ook is, er kan een moment komen dat je de Apple Watch wil verkopen. Wij laten je zien hoe je een Apple Watch gereedmaakt voor de verkoop, en hoe je hem bij Apple kunt laten recyclen in ruil voor een Apple waardebon.

Zo maak je een Apple Watch gereed voor de verkoop

Om een Apple Watch door te verkopen zul je hem eerst moeten wissen en loskoppelen van jouw iPhone en Apple ID. Als je je Apple Watch loskoppelt, zal er automatisch een backup worden gemaakt die je eventueel op een nieuwe Apple Watch kunt terugzetten. Zo koppel je een Apple Watch los van je iPhone:

Open de Watch-app op je iPhone. Tik op de naam van jouw Watch bovenin het scherm. Tik nu op het i-icoon rechts van de betreffende Apple Watch. Kies voor Koppel Apple Watch los en bevestig je keuze. Verwijder het activeringsslot door je Apple ID gegevens in te voeren.

Er zal nu automatisch een backup worden gemaakt van je Apple Watch. Zodra je een nieuwe Apple Watch koppelt zal deze backup tevoorschijn komen. Na het back-uppen zal je Apple Watch alle Bluetooth-accessoires zoals AirPods loskoppelen. Vervolgens worden Apple Pay-kaarten verwijderd, en ten slotte zal de pincode van je Apple Watch gewist worden. De Apple Watch wordt hierna teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Dit kan even duren.

Als dit proces klaar is hoef je niets te doen. De Apple Watch is gereed om door te verkopen. Een nieuwe eigenaar zal, als je deze stappen hebt gevolgd, niet jouw gegevens tegenkomen op welke manier dan ook.

Je Apple Watch verkopen: zo werkt het

Hieronder vertellen wij hoe je je Apple Watch het beste kunt doorverkopen. Welke tekst schrijf je, en hoeveel geld wil je ervoor hebben? Je checkt het hier.

Verkooptekst schrijven

Wil je je Apple Watch doorverkopen op een site als Marktplaats? Dan is het essentieel dat je een sterke verkooptekst hebt. Anderen zullen jouw advertentie als vertrouwd waarnemen, en je bent ook niet de enige die een Apple Watch wil verkopen. Zorg daarom dat mensen jouw tekst het beste vinden.

Allereerst is het voor veel mensen fijn als een tekst grammaticaal in orde is en de juiste woorden bevat. Ben je er zelf niet zo goed in, aarzel dan niet en vraag iemand anders om jouw tekst even na te kijken.

Een sterke verkooptekst is volledig en laat de lezer niet achter met vragen. Een handige openingszin is een zin waarin je uitlegt waarom je de Apple Watch verkoopt. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je een nieuwe hebt gekocht, of dat een Apple Watch niks voor jou is. Zorg er ook voor dat je eerlijk bent over de staat van de Apple Watch. Zitten er krasjes op het scherm of de behuizing? Zijn de bandjes nog helemaal in orde?

Na de uitleg van jouw verkoopreden, is het tijd om luid en duidelijk op te sommen wat er wel en niet bij de Apple Watch wordt geleverd, en welk model Apple Watch je hebt. Weet je niet welk model je hebt? Check dat dan in ons Apple Watch-overzicht.

De juiste prijs bepalen

Een prijs moet je natuurlijk zelf bepalen. Dat is afhankelijk van hoe oud het model is, en of je er extra’s bij verkoopt. Het is vaak handig om een paar tientjes lager te zitten dan de hoogste prijs van een vergelijkbaar model. Veel mensen vinden het fijn om te kunnen bieden, dus we raden aan om die optie aan te zetten. Vaak hoef je niet te rekenen op de prijs die jij neerzet, dus je kunt ook een tactische, iets hogere prijs neerzetten dan wat je eigenlijk wil hebben.

Een product is meer waard als er een originele oplader en doos bij zit. Vermeld duidelijk of dit wel of niet het geval is. Laat het ook weten als er nog extra’s zijn, zoals extra bandjes of een Apple Watch-powerbank.

Je Apple Watch laten recyclen bij Apple

Wil je je Apple Watch nieuw leven inblazen? Dan kun je je Apple Watch inruilen bij Apple op de Apple Trade In-website je exemplaar inleveren voor recycling. Hier kun je door simpelweg wat vragen te beantwoorden checken hoeveel euro Apple jou teruggeeft voor je Watch. Ook andere producten kun je hier tegen betaling inruilen. Het hoeft geen Apple-product te zijn.

Je kunt ook terecht bij een van de vele refurbished aanbieders. Bij aanbieders van refurbished iPhones kun je vaak ook je gebruikte Apple Watch inruilen voor geld.

Ben je tevreden met de geschatte waarde? Dan kun je je Apple Watch gratis opsturen met een speciale verpakking die je van Apple ontvangt. Apple probeert je Apple Watch binnen twee weken te verwerken. Hiervoor krijg je een Apple Store waardebon. Als blijkt dat Apple jou minder geld wil geven dan jij verwachtte, dan kun je de deal ook afzeggen en je ontvangt je Apple Watch weer thuis.

Je kunt ook naar de Apple Store gaan om de waarde te laten bepalen. Dit doet Apple voor iPhones, iPads en Apple Watches. Een Mac moet altijd opgestuurd worden. Als je van plan bent direct een nieuw apparaat te kopen, dan kun je de waarde van je Apple Watch als een soort korting gebruiken op je nieuwe apparaat. Wel zo handig.

Is je Apple Watch kapot? Dan kun je ‘m bij veel bedrijven ook gewoon inleveren voor recycling. Je krijgt er dan niets voor.

We hopen dat je met deze tip binnen no-time je oude Apple Watch hebt kunnen doorverkopen. Hopelijk ook in ruil voor een mooi bedrag, natuurlijk! Wil je na het verkopen van je oude Apple Watch de allernieuwste kopen? Check dan ons Apple Watch-overzicht met alle informatie die je nodig hebt.