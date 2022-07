De Apple Watch is waterdicht genoeg om mee te zwemmen. Maar als je krassen en barsten in het scherm wilt voorkomen kun je zorgen voor nog wat extra bescherming. Met een Apple Watch case is je dure horloge goed beschermd op het strand en in het water. Dit zijn de beste aanbieders.

Apple Watch-cases

Ga je de komende maanden naar een zonnige bestemming, hou je van watersport of ben je van plan om de natuur in te gaan, dan wil je natuurlijk niet dat je Apple Watch gekrast raakt. De Apple Watch is waterbestendig, maar om nou met de smartwatch door het zand te gaan rollen? Dat lijkt ons niet zo’n goed idee. Met een beschermende Apple Watch-case hoef je je niet druk te maken voor krasjes en vochtschade. Ze voorkomen dat je Apple Watch in contact komt met zeewater, zandkorrels of modder. Vind je het niet zo mooi? Dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om de beschermhoes alleen te gebruiken als je gaat sporten.

Otterbox Apple Watch-cases

Bij de keuze van een Apple Watch-case moet je opletten op het formaat dat je nodig hebt. De modellen voor de Apple Watch Series 4 t/m 6 en Apple Watch SE zijn onderling uitwisselbaar als je kiest voor de juiste maat: 40mm of 44mm. Heb je een Apple Watch Series 7 , dan heb je een nieuwere uitvoering nodig vanwege de iets grotere horlogekast van respectievelijk 41mm en 45mm.

De bekendste beschermhoes van dit merk is de Otterbox Exo Edge. Dit is een schokbestendige bumper die nauw aansluit op de behuizing van je Apple Watch. Je kunt voor de Series 4 t/m 6 kiezen uit drie kleuren: zwart, beige of wit. Bij de Series 7 wordt het kleurrijk: hier kun je kiezen uit blauw, blauwgroen of zwart. De rand van de Exo Edge beschermt het display tegen druk van buitenaf en de subtiele stootrand beschermt tegen stoten, botsen en schaven.

De case sluit naadloos aan op je Apple Watch en hij blijft altijd perfect op z’n plek zitten. Je kunt alle features van de Apple Watch blijven gebruiken. Het materiaal is hard plastic in combinatie met TPU.

Otterbox bekijken →

Spigen Apple Watch-cases

Spigen heeft diverse cases voor de Apple Watch, waaronder de volledig transparante Spigen Ultra Hybrid die je horlogekast vrijwel volledig omsluit. Er is ook een Spigen Thin Fit, een soort raamwerk rondom de behuizing dat vooral het aluminium beschermt. Deze komt ook van pas als je niet de juiste kleur Apple Watch hebt gekozen. Verder is der de Rugged Armor (zie foto), een rubberen bumper voor extra stootbestendigheid. Maar daarmee zijn we er nog niet, want Spigen heeft ook nog de Rugged Armor Pro, de Liquid Crystal (Pro), de ProFlex EX Fit, de Ultra Hybrid en de Tough Armor.

Kortom: bedenk wat je wilt hebben en in welke kleur. De kans is groot dat Spigen iets in het assortiment heeft. De prijzen liggen meestal op een vriendelijk niveau, zo tussen de 15 en 20 euro en dat is goedkoper dan sommige Apple Watch screenprotectors.

Spigen bekijken →

Twelve South Actionsleeve en Actionband

De Twelve South Actionsleeve maakt je Apple Watch niet zozeer waterbestendiger, maar beschermt het horloge wel tegen stoten. Het voorkomt daarmee glasbreuk. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij je in de sportschool met halters of kettlebells aan de slag bent: één verkeerde beweging en het glas van je Apple Watch ligt aan gruzelementen. Deze sportarmband voorkomt dat, door het horloge op je bovenarm te plaatsen.

De ingebouwde bumper van schokdempend materiaal voorkomt schade en dankzij het stevige klittenband kun je de armband makkelijk verstellen. Je krijgt er 1 jaar garantie op. Lees ook ons eerdere nieuwsartikel over de Twelve South Actionsleeve.

Je zou ook kunnen kiezen voor de Twelve South ActionBand. Dit is een soort zweetbandje waar je je Apple Watch in kunt stoppen, zodat je je nog steeds goed op het scherm kunt kijken. De kleur is neutraal grijs. Hij is verkrijgbaar in groot (44/42mm) en klein formaat (41/40mm).

Twelve South bekijken →

Catalyst Apple Watch case

Een iets duurdere maar wel fraaie oplossing is de Catalyst Apple Watch-case. Deze belooft waterdichte bescherming in de vorm van een complete oplossing inclusief bandje, reserveknop voor de zijkant en andere benodigdheden. Alle sensoren zoals de hartslagmeter en speaker kun je nog gewoon blijven gebruiken, dankzij akoestische membranen. Kies uit de waterdichte uitvoering of de Active Defense-hoes.

Dankzij het ontwerp van de waterdichte Catalyst is je Apple Watch beschermd tegen water, vuil, zand en stoten. Hij is waterdicht tot 100 meter (gecertificeerd met de IP68 rating), maar functioneel genoeg om elke dag te gebruiken dankzij de meegeleverde Apple Watch-band. Geschikt voor extreme omstandigheden, waarbij het scherm, de Digital Crown en de hartslagmeter gewoon bruikbaar blijven. Je krijgt er een siliconenband bij. De Active Defense-hoes is niet waterdicht, maar beschermt je Apple Watch vooral tegen vallen, tot een hoogte van 3 meter. Je krijgt er een ademend, hypoallergeen bandje bij met driehoekig patroon, die in meerdere kleuren verkrijgbaar is.

Catalyst bekijken →

LifeProof Apple Watch case

Voor mensen die een vrolijk gekleurde Apple Watch-case zoeken is er LifeProof. Dit merk staat bekend om de waterdichte hoezen voor de iPhone. Deze Apple Watch-case is echter meer een bumper, die bestaat uit 85% gerecycled plastic uit de oceaan. Zo kun je je smartwatch milieuvriendelijk beschermen. Alle functies blijven beschikbaar, zoals draadloos opladen.

LifeProof bekijken →

Goedkope en merkloze Apple Watch cases

Als je op Amazon of op Bol.com zoekt naar ‘apple watch case’ kom je nog veel meer Apple Watch-hoesjes tegen. Vaak zijn ze transparant en vrij simpel van uitvoering. Ze zijn dan ook vooral bedoeld om de eerste klappen op te vangen als je je scherm ergens tegenaan stoot. We zagen prijzen tussen de 5 en 20 euro voor Apple Watch-hoesjes van onbekende merken. Als je van plan bent om rond de 20 euro te besteden kun je waarschijnlijk beter kiezen voor een bekend merk.

Andere merken die wel goed zijn, zijn bijvoorbeeld:

Rhinoskin: CrashGuard in verschillende kleuren voor 15 euro

Ringke Slim: Bundel van twee hoesjes voor 14 euro

Pitaka Air: Een koolstof frame voor je Apple Watch, ca. 40 euro

Griffin Survivor: Voor de oudere modellen van 42mm, ca. 25 euro

Je vindt deze Apple Watch-beschermhoezen onder andere bij Appelhoes.

Is het nou nodig, zo’n case?

Apple heeft de Apple Watch waterbestendig gemaakt, al heerste daarbij de eerste modellen nog wat verwarring over. Apple gaf het advies om niet met de Apple Watch te gaan zwemmen, maar in de praktijk bleek dat wel mee te vallen. Talloze mensen doken met de Apple Watch het zwembad in, zonder merkbare schade. Tim Cook deed er nog een schepje bovenop door te beweren dat hij regelmatig met de Apple Watch onder de douche stond.

Pas vanaf de Series 2 belooft Apple dat de Apple Watch waterdicht is en is zwemmen officieel toegestaan. In reclamefoto’s van Apple zien we dan ook regelmatig mensen ermee zwemmen of surfen. Toch houdt Apple zelf ook een slag om de arm, want duiken en waterskiën kun je ook met de nieuwste modellen beter niet doen.

Dit zegt Apple er zelf over:

Apple Watch Series 3 voldoet aan de waterbestendigheidsnorm van 50 meter volgens ISO-norm 22810:2010. Dat betekent dat dit horloge geschikt is voor activiteiten in ondiep water, zoals zwemmen in zee of zwembad. Apple Watch Series 3 is echter niet geschikt voor duiken, waterskiën en andere activiteiten waarbij sprake is van hoge watersnelheden of onderdompeling in diep water.

Apple Watch Series 7 is IP6X-stofbestendig.

Weet je niet welke Apple Watch jij hebt? Check dan ons overzicht met Apple Watch-modellen.

Je kunt met sommige modellen douchen, maar hou er rekening mee dat de Apple Watch een duur klokje is en dat je maar beter het zekere voor het onzekere kunt nemen. In hoeverre jij bescherming nodig hebt is uiteraard afhankelijk van je gewoontes: ga je met je handen in het zand woelen om een zandkasteel te bouwen, of ben je van plan om alleen maar wat in de strandstoel te hangen, nippend aan je cocktail? In het eerste geval is de Catalyst-case een aanrader, in het tweede geval heb je misschien niet eens de Spigen nodig. Een paar zandkorreltjes zullen je Apple Watch niet meteen onherstelbaar beschadigen. Heb je een actieve levensstijl of ga je sporten met halters en zware gewichten die je Watch kunnen beschadigen, dan is de Twelve South een goedkope ‘verzekering’ tegen schade.

Goedkope hoezen die je voor een habbekrats op Chinese sites koopt, zitten vaak minder goed vast en zijn van dunner materiaal gemaakt. Door olie en zweet kunnen ze snel slijten. Ze kunnen een tijdelijke oplossing zijn tijdens de vakantie. Maar als je de case bent kwijtgeraakt omdat hij toch niet zo goed was bevestigd, moet je helaas wel weer een nieuwe kopen. Wel heb je bij de goedkopere cases het voordeel dat je niet met een dure investering zit, als Apple besluit om bij de volgende Apple Watch een nieuw design in te voeren.

