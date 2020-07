Voor het eerst brengt Apple met watchOS 7 een publieke beta uit. Dat betekent dat iedereen die het aandurft een watchOS-beta kan testen, zelfs als je geen ontwikkelaar bent. Maar je moet daarbij wel met een aantal zaken rekening houden. In deze tip lees je hoe je je moet voorbereiden op de publieke beta van watchOS 7, wat je nodig hebt en hoe je deze installeert.

Waarschuwing vooraf voor publieke beta watchOS

Zoals voor elke betaversie geldt, kan het installeren van een (publieke) watchOS-beta problemen geven. Functies werken nog niet altijd even goed, apps kunnen vastlopen of niet werken en er kunnen batterijproblemen optreden. Voordat je een beta installeert, moet je dus eerst altijd de afweging maken of dit geen probleem voor jou is. We adviseren dan ook altijd om een beta alleen te installeren op een toestel dat je niet elke dag nodig hebt. Dat geldt ook voor de Apple Watch, al heb je mogelijk geen oudere Apple Watch liggen die je als testtoestel kunt gebruiken.

Een andere belangrijke waarschuwing voor het testen van watchOS-beta’s, is dat je niet kan downgraden naar een vorige officiële versie. Nadat je de beta op je Apple Watch geïnstalleerd hebt, kun je dus alleen de eerstvolgende beta’s en de daarop volgende officiële versies installeren. Heb je spijt van de beta en wil je terug naar de huidige officiële versie, dan kan dat dus niet. Hou daar rekening mee voordat je een watchOS beta gaat installeren.

Hoewel je geen backup kan terugzetten van de Apple Watch, raden we je wel altijd aan om een backup van je Apple Watch te maken.

Bekijk ook Een backup van je Apple Watch maken doe je zo Regelmatig een backup maken is heel verstandig, en dat geldt ook voor de Apple Watch. In deze tip lees je hoe je een Apple Watch backup maakt en welke gegevens wel en niet worden bewaard.

Dit heb je nodig voor de watchOS 7 beta

Om de watchOS 7 (publieke) beta te installeren, heb je het volgende nodig:

Hou er dus rekening mee dat jouw iPhone ook de beta van iOS 14 moet hebben. Dat betekent ook dat als je je iPhone wil downgraden naar de huidige officiële versie (omdat je bijvoorbeeld niet tevreden bent over de prestaties), je Apple Watch niet mee kan gebruiken. De beta van watchOS 7 werkt niet samen met een officiële versie van iOS 13.

Bekijk ook Publieke beta iOS 14 nu beschikbaar voor iedereen die wil meehelpen testen We zitten weer middenin de zomer, dus dat betekent maar één ding: een nieuwe ronde iOS-beta's! De nieuwste beta van iOS 14 staat nu klaar voor ontwikkelaars en publieke testers, zodat alle nieuwe functies getest kan worden. In dit artikel lees je alles over de beta van iOS 14.

watchOS beta installeren: stappenplan voor (publieke) beta

Momenteel is de watchOS 7 beta alleen nog beschikbaar voor ontwikkelaars. Later deze zomer komt de beta ook beschikbaar voor publieke testers.

Het installeren van de publieke beta werkt als volgt, zodra deze beschikbaar komt:

Zorg ervoor dat je iPhone bijgewerkt is naar de meest recente publieke beta van iOS. In het geval van watchOS 7 is dat de publieke beta van iOS 14. Ga op je iPhone met de iOS 14 beta en de gekoppelde Apple Watch naar de betawebsite van Apple via deze link. Log in met je Apple ID. Klik onder de eerste stap op de knop om het watchOS 7-betaprofiel te downloaden. Ga naar Instellingen > Algemeen > Profiel om het gedownloade profiel te installeren. Herstart de iPhone en eventueel ook de Apple Watch. Ga op de iPhone naar de Watch-app en tik op Algemeen > Software-update. De meest recente beta verschijnt op het scherm. Tik op Download en installeer om de beta te installeren.

Ben je ontwikkelaar en wil je de beta van watchOS installeren? Dan doe je dat zo:

Zorg ervoor dat de iPhone bijgewerkt is naar de meest recente beta, in dit geval de beta van iOS 14. Ga naar de ontwikkelaarswebsite van Apple en log in met je account. Klik op Account > Downloads en klik op Install profile bij de beta van watchOS 7. Doe je dit op je iPhone, dan wordt het profiel meteen geïnstalleerd. Do ene dit op je Mac, verstuur het gedownloade profiel dan naar je iPhone (bijvoorbeeld via AirDrop). Herstart de iPhone nadat je het profiel geïnstalleerd hebt en ga in de Watch-app naar Algemeen > Software-update. De meest recente beta wordt op de Apple Wach geïnstalleerd.

Hou er in alle gevallen dus rekening mee dat het niet mogelijk is om je Apple Watch te downgraden. Zodra de definitieve publieke versie van de watchOS-beta beschikbaar is, kun je die downloaden via de gebruikelijke manier. Wil je dan niet meer verder testen? Verwijder dan simpelweg het profiel van je iPhone via Instellingen > Algemeen > Profiel.

Meer over het installeren van andere beta’s lees je in onze overige artikelen.