Inruilen van je Apple Watch

De beste prijs krijg je als je je Apple Watch tweedehands verkoopt. Via Marktplaats en soortgelijke sites krijg je er vaak nog een mooi bedrag voor. Maar wat als je geen mensen over de vloer wilt en geen zin hebt in onderhandelen? Dan kun je je Apple Watch ook inruilen bij Apple en een tegoedbon krijgen. Erg veel krijg je er overigens niet voor.

Apple Watch inruilen bij Apple: waarom?

Apple heeft een Trade In-programma. Dit houdt in dat je je oude device kunt inruilen, waarbij je korting krijgt op de aankoop van een nieuw product. Zo kun je met korting upgraden naar een nieuwe Apple Watch en hoef je je oude exemplaar niet in een la te gooien.

Het werkt als volgt: je beantwoordt een aantal vragen over de status van het product dat je wilt inruilen. Vervolgens krijg je meteen een prijsopgave en kun je het inruilen voor een Apple Store-cadeaubon of korting bij de Apple Store. Je hoeft dus niet meteen een nieuw product te kopen, maar kunt de cadeaubon ook bewaren voor een later moment.

Apple helpt je om veilig een backup te maken en de gegevens het apparaat te wissen, zodat ze niet in vreemde handen terecht kunnen worden.

Apple Watch inruilen bij Apple: wat levert het op?

Apple geeft de volgende vergoedingen:

Model Vergoeding Series 4 Tot €120 Series 3 Tot €100 Series 2 Tot €70 Series 1 Tot €30

De Apple Store-cadeaubon die je ontvangt kun je besteden aan alle (hardware)-producten die in de Apple Store worden verkocht, dus ook hoesjes, schermfolies of een nieuwe iPad.

Is je Apple Watch beschadigd of heb je een model dat niet in dit lijstje staat, dan kun je je horloge inleveren voor recycling. Je krijgt er dan niets voor.

Je kunt ook meerdere producten tegelijk inleveren, maar elk wordt apart behandeld en je krijgt voor elk een aparte Apple Store-tegoedbon. Die bonnen kun je uiteraard wel bundelen en er in één keer een nieuwe iPhone of iets anders voor kopen.

Apple Watch inleveren bij Apple: hoe werkt het?

Je kunt op twee manieren je Apple Watch inleveren bij Apple: opsturen of naar de Apple Store gaan (indien dit mogelijk is). Apple werkt hiervoor samen met externe bedrijven die de verdere afhandeling doen.

Opsturen:

Als je akkoord gaat met de opgegeven vergoeding, stuurt Apple’s partner je een gratis prepaid inruilkit, waar je je Apple Watch in kunt stoppen. Vervolgens wordt je device door het bedrijf geïnspecteerd. Als het in de door jou beschreven staat verkeert, ontvang je een Apple Store-cadeaubon ter waarde van het offerte­bedrag. Zo niet, dan krijg je van onze partner een nieuwe offerte.

Je kunt dan akkoord gaan met de nieuwe offerte, of je device gratis laten terugsturen. Het proces duurt meestal 2 tot 3 weken. Hoe sneller je je device opstuurt, hoe eerder het afgehandeld kan worden.

Langsbrengen:

Als de Apple Store geopend is kun je ook langsgaan bij één van de winkels van Apple. Je krijgt dan direct korting op de aanschaf van een nieuw product. Wil je niet meteen iets nieuws kopen, dan stuurt Apple het device door naar de recyclingpartner. Je krijgt dan een tegoedbon die je kunt besteden aan nieuwe producten uit de Apple Store.

Alternatieven voor inruilen

Vind je de prijs die Apple betaalt veel te laag, maar wil je liever ook niet je Apple Watch verkopen aan een particulier? Dan kun je het eens proberen bij deze aanbieders van refurbished iPhones. Zij geven vaak een iets betere vergoeding voor je gebruikte Apple-product.

(🏅aangesloten bij refurbished keurmerk)

Wil je liever je iPhone inruilen voor een Apple Store-tegoedbon? Dat kan ook.

Wil je vervolgens een nieuwe Apple Watch kopen? Dan vind je in onderstaande round-up alle actuele modellen.