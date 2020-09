Apple Watch Hermès: alles over deze exclusieve collectie

Apple heeft een speciale editie van de Apple Watch, in samenwerking met Hermès. De Apple Watch Hermès collectie bestaat uit meerdere exclusieve horloges met speciale horlogebandjes en wijzerplaten. Ze zijn daarom slechts op een beperkt aantal verkooppunten verkrijgbaar. In deze gids lees je alle details over de collectie van 2020, die bestaat uit Apple Watches met exclusieve bandjes en die speciaal door Hermès zijn gemaakt.

Hermès, huh?

Hermès is een befaamd Frans modehuis, dat werd opgericht in 1837 door Thierry Hermès, die aanvankelijk lederen tuigen voor rijtuigen maakte. Later stapte het bedrijf over op de productie van exclusieve kleding en lederen accessoires. Recenter voegden ze parfum, sieraden en eet- en drinkgerei toe aan het assortiment. Maar het meest bekend is Hermès van de Birkin-damestassen en de zijden sjaals. In de producten is de voorgeschiedenis van het merk terug te vinden, met details die aan rijtuigen en paarden doen denken.

Sinds 2015 maakt Apple samen met Hermès een speciale collectie van de Apple Watch.

Apple Watch Hermès: prijzen

De Apple Watch Hermès is een collectie die bestaat uit meerdere modellen. De goedkoopste uitvoering kost €1329 en dit loopt op naar €1579 voor de duurdere modellen.

Dit zijn de Europese prijzen van de verschillende Apple Watch Hermès-modellen:

Single Tour: vanaf €1.329

Double Tour: vanaf €1.479

Leren bandje met buckle €1.579

Je kunt deze modellen aanschaffen via de flagship Apple Stores in Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en andere landen. Ze worden niet verkocht in Nederland en België. Dit heeft ermee te maken dat alle Hermès-modellen sinds de Apple Watch Series 3 alleen nog met 4G-fucntie worden geleverd. Ze mogen daarom alleen verkocht worden in landen waar de Apple Watch 4G officieel wordt verkocht. Je hebt hiervoor een speciaal data-abonnement nodig dat alleen in ondersteunde landen werkt. In Nederland en België zijn geen providers die de eSIM in de Apple Watch ondersteunen.

Hermès is voorlopig het enige modehuis waarmee Apple samenwerkt voor een speciale horlogecollectie. Volgens Jony Ive wil Apple met deze modellen niet de indruk wekken van een exclusief merk. Maar aan de prijskaartjes te oordelen, moet je toch een flinke spaarpot hebben om zo’n horloge te kunnen veroorloven. Toch zijn de vaste klanten van Hermès dergelijke prijzen al wel gewend. Een portemonnee kost je al snel €1.500 en voor een exclusieve uitvoering van de Birkin-tas betaal je met gemak €100.000.

Sinds 2015 heeft Hermès elk jaar een nieuwe collectie van de Apple Watch uitgebracht, steeds met wisselende bandjes. Je betaalt tussen de €1350 en €1600 voor het complete horloge en tussen de €400 en €600 voor een los horlogebandje.

Apple Watch Hermès collectie: de modellen

Er zijn meerdere uitvoeringen van de Apple Watch Hermès, waarbij je vooral zult moeten kiezen uit de enkele of dubbele horlogebandjes. Hier kun je uit kiezen:

Single Tour

Double Tour

Leren bandje met buckle

De bandjes worden sinds najaar 2020 geleverd zonder stroomadapter. Je krijgt er wel een magnetische USB-lader bij die je in een USB-A-poort kunt steken.

Single Tour bandje

Het model met Single Tour-bandje is de goedkoopste uitvoering en bovendien vind je hier de meeste keuze uit horlogekasten en bandjes:

Double Tour bandje

Het horlogebandje dat tweemaal rondom je pols gaat (Double Tour), lijkt op het eerste gezicht misschien wat onpraktisch, maar maakt wel op een subtiele manier duidelijk dat je iets exclusiefs draagt. Deze Double Tour was er voorheen alleen in het formaat 40mm, maar is er nu ook in 44mm. Bovendien heb je keuze uit een breed en smal bandje. er alleen in het formaat 40mm.

Lederen bandje met buckle

Daarnaast is er een uitvoering met lederen bandje en buckle. Dit is een metalen clip waarmee je het horlogebandje sluit. Deze uitvoering is er alleen in het formaat 44mm.

Apple Watch Hermès wijzerplaten

De Hermès Edition wordt geleverd met speciale wijzerplaten, waarbij het Hermès-logo vlak boven de wijzers staat. Je kunt dit aanpassen door één van de drie fonts te kiezen. Deze wijzerplaten zijn niet los te downloaden, maar alleen beschikbaar op de speciale Hermès-modellen. Hiervoor moet je speciale software-updates installeren.

Losse Hermès horlogebandjes

Wil je niet een nieuwe Apple Watch kopen, maar wel de stijl van Hermès dragen, dan kun je ook kiezen voor de aanschaf van een los horlogebandje. Je vindt ze in de online Apple Store en in de Hermès-winkels in diverse landen. Helaas geldt dit niet voor Nederland en België. Je kunt kiezen uit de enkelvoudige (Single Tour), dubbele (Double Tour) en de speciale uitvoeringen.

Hermès verkoopt ook een speciaal sportbandje in de kleur oranje, die je op de foto hieronder kunt zien.

Ook zijn er inmiddels tientallen fabrikanten die namaak-horlogebandjes verkopen in dezelfde stijl. Die zijn qua afwerking vaak wel wat minder, maar ze zijn ook een stuk goedkoper.

Apple Watch Hermès: functies

Je krijgt op de Apple Watch Hermès geen extra functies ten opzichte van de normale Apple Watch-modellen. Het enige wat je extra krijgt zijn de wijzerplaten en de speciale horlogebandjes. De technische specs zijn altijd hetzelfde als de normale Apple Watch 4G-editie van roestvrij staal uit hetzelfde jaar. Dit betekent dus dat er 4G op zit en saffierglas aan de voorzijde (in plaats van Ion-X, dat op de aluminium modellen wordt gebruikt).

De Apple Watch Hermès uit 2020 heeft dezelfde specs als de Apple Watch Series 6 van roestvrij staal uit hetzelfde jaar. De nieuwste functies bekijk je onze overzichtspagina van de Apple Watch Series 6.

Hermès en Apple Watch: Betaalbare luxe

Je vraagt je misschien af, waarom de Apple Watch Hermès collectie niet in goud is uitgebracht. Dan hadden ze er immers nog meer geld voor kunnen vragen? Wij denken dat het een bewuste keuze is en dat Apple een heel specifieke groep gebruikers probeert aan te spreken met de Hermès edities. Het gaat hier om ‘betaalbare’ luxe. Hermès is daar zelf ook erg succesvol in: ze verkopen duizenden zijden sjaaltjes van een paar honderd euro. Ook de geurtjes lopen goed: mensen zijn daarmee in staat om ‘een echte Hermès’ te kopen, zonder dat ze meteen de prijs van een middenklasse auto kwijt zijn. Hermès verdient vooral geld aan de ‘betaalbare’ producten. Iedereen met een modaal inkomen is in staat om een Apple Watch Hermès te kopen. Het beperkte aantal verkooppunten van de Apple Watch Hermès onderstreept nog eens dat het exclusief is, maar tegelijk bereikbaar voor iedereen.

Apple Watch Hermès Edition: verkooppunten

Omdat de Apple Watch Hermès standaard geleverd wordt met een 4G-verbinding, is dit model niet in Nederland en België verkrijgbaar. Je moet daarom altijd uitwijken naar het buitenland, bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk of de Verenigde Staten.

Apple heeft op een aparte pagina een lijst gemaakt van alle verkooppunten van de Apple Watch Hermès collectie (zie onderaan de pagina). In de Verenigde Staten kun je terecht bij de Hermès-boetieks in Los Angeles, Miami, New York en San Francisco. Gelukkig kun je ook dichter bij huis terecht: in Berlijn, Cannes, Frankfurt, Geneve, Londen, Munchen, Parijs en Zurich.

Productie van Hermès horlogebandjes

De Hermès horlogebandjes worden met de hand gemaakt in Zwitserland, vlakbij Biel. In een online reportage is te zien hoe de horlogebandjes worden gemaakt. Daaruit blijkt dat er bij Hermès geen sprake is van standaard lopendebandwerk, maar dat één medewerker verantwoordelijk is voor het complete productieproces van het horlogebandje, van uitsnijden van het leer tot afleveren bij de afdeling kwaliteitscontrole, die er na goedkeuring een Hermes-logo in stempelt.

Samenwerking tussen Apple en Hermès

Het is eigenlijk best bijzonder dat Apple een samenwerking aangaat met modehuis Hermès. Het Franse luxemerk bestaat al 178 jaar en werkt zelden samen met externe partners. Voor Apple is het ook bijzonder dat ze nog voordat de Apple Watch werd aangekondigd, op zoek gingen naar een partner. Volgens Jony Ive ontmoette hij artistiek directeur Pierre-Alexis Dumas in oktober 2014 om alle details te bespreken. Die ontmoeting vond plaats in Parijs. In zijn 23 jaar bij Apple heeft designdirecteur Jony Ive nog nooit een soortgelijke samenwerking meegemaakt, benadrukt hij. Volgens Dumas geeft deze samenwerking Hermès de mogelijkheid om te laten zien dat ze (pun intended) met hun tijd meegaan en dat het bedrijf zowel oude tradities in stand houdt en nieuwe tradities creëert.