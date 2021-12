Je kunt een tweede Apple Watch naast je huidige gebruiken, mocht je al er graag een bij hebben in bijvoorbeeld een andere kleur of materiaaluitvoering. Je kunt op deze manier dus wisselen tussen twee verschillende exemplaren. In deze tip lees je hoe dit werkt en hoe je meerdere Apple Watches tegelijk gebruikt.

Meerdere Apple Watches tegelijk gebruiken

Als je een nieuwe Apple Watch koopt, maar ook je huidige apparaat wil blijven gebruiken, dan kun je ervoor kiezen om ze naast elkaar te gebruiken. Heb je bijvoorbeeld twee modellen in verschillende kleuren, dan kun je ze afstemmen op je outfit of de gelegenheid.

Als je meerdere Apple Watches tegelijk gebruikt, zijn deze dingen goed om te weten:

Apps, wijzerplaten en instellingen worden niet tussen de twee Apple Watches gesynchroniseerd. Als je een instelling aanpast op de ene Apple Watch, moet je ze daarna ook handmatig op de andere Apple Watch doorvoeren.

Activiteiten en andere gezondheidsgegevens worden wél tussen de Apple Watches gesynchroniseerd. Zodra je wisselt tussen Apple Watches, worden je activiteitenringen overgezet.

Je kan kiezen uit twee manieren: door de tweede Apple Watch als nieuw in te stellen of door een backup van je huidige Apple Watch over te zetten. Kies hieronder de methode die voor jou geschikt is:

Optie 1: Extra Apple Watch als nieuw instellen

Je kunt een tweede Apple Watch als nieuw horloge instellen, maar ook een reservekopie terugzetten. Als je een Apple Watch als nieuw configureert, worden alle instellingen, wijzerplaten en apps met de standaardinstellingen ingesteld. Om een tweede Apple Watch als nieuw te gebruiken, doe je het volgende:

Schakel je tweede Apple Watch in en wacht tot het koppelingsscherm op je iPhone verschijnt. Tik op Ga door. Kies Configureer voor mezelf en scan desgevraagd het scherm van je Apple Watch met je iPhone. Volg de stappen op het scherm van je iPhone én Apple Watch. Als er wordt gevraagd of je een backup wil terugzetten, kies hier dan niet voor. De Apple Watch wordt nu ingesteld. Dat kan even duren.

Optie 2: Extra Apple Watch met reservekopie instellen

Behalve dat je de Apple Watch instelt als gloednieuwe Apple Watch, kun je ook een reservekopie terugzetten. Hiervoor moet je echter wel eerst een reservekopie hebben. Via onderstaande tip kun je zien of je al een Apple Watch-reservekopie hebt en van wanneer deze is.

Om je Apple Watch te koppelen en de reservekopie terug te zetten, volg je deze stappen:

Schakel je tweede Apple Watch in en wacht tot het koppelingsscherm op je iPhone verschijnt. Tik op Ga door. Kies Configureer voor mezelf en scan desgevraagd het scherm van je Apple Watch met je iPhone. Volg de stappen op je iPhone en zorg ervoor dat je een backup selecteert wanneer hierom wordt gevraagd.

Onthoud wel dat instellingen die je vanaf nu bij de ene Apple Watch aanpast, niet gelden voor de ander. Het terugzetten van een reservekopie geldt dus alleen voor de basis van waaruit je de Apple Watches verder gebruikt.

Zo wissel je tussen Apple Watches

Je kunt zowel handmatig als automatisch tussen Apple Watches wisselen. Dit werkt als volgt:

Open op de iPhone de Watch-app en zorg dat je het Mijn Watch-tabblad geopend hebt. Tik dan bovenaan op Alle Apple Watches. Standaard staat de optie Wissel automatisch ingeschakeld. Dat wil zeggen dat de Apple Watch die om je pols zit, automatisch geactiveerd wordt. Wil je dit handmatig doen, schakel deze optie dan uit. Om handmatig te wisselen, tik je op de Apple Watch die je actief wil hebben.

Dus, je hebt meerdere Apple Watches. Dan wil je wellicht ook graag kijken welke bandjes daar het beste bij passen. Bekijk ons artikel over Apple Watch horlogebandjes om het huidige aanbod te bekijken.

