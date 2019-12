Portable SSD’s voor je MacBook

De basis MacBook Air en MacBook Pro 13-inch worden door Apple nog steeds uitgerust met een opslag van 128GB. Mocht je achteraf toch meer ruimte nodig hebben, om bijvoorbeeld al je foto’s en video’s op te slaan, dan is er natuurlijk altijd de keuze voor iCloud-opslag. Daarnaast zijn externe harde schijven, maar die kunnen voor gebruik onderweg kwetsbaar zijn vanwege de mechanische onderdelen. Een portable SSD is dan een beter idee en hieronder stellen we enkele aanraders aan je voor.

Externe SSD op je MacBook aansluiten

Met de huidige Thunderbolt 3-aansluitingen op de MacBooks van Apple is het mogelijk om data met hoge snelheid over de zetten op externe opslag. Wanneer snelheid en portabiliteit belangrijk zijn, is het de moeite waard om eens naar SSD’s te kijken voor externe opslagmogelijkheden. Omdat SSD’s geen bewegende onderdelen hebben, zijn ze geschikt om onderweg mee te nemen. En de prijzen van SSD’s zijn de afgelopen tijd ook erg gedaald, waardoor het nu hét moment kan zijn om voor een dergelijke portable schijf te kiezen. De populaire portable externe SSD’s die we hieronder bespreken hebben allemaal een schijfgrootte van 1TB, maar zijn ook in andere opslagcapaciteiten te koop.

Verschillende aansluitmogelijkheden

Let bij de aanschaf van een externe SSD op de door de schijf te ondersteunen aansluiting. Alle nu verkrijgbare MacBooks zijn uitgerust met Thunderbolt 3, een poort die snelheden tot 40Gbps ondersteunt. Ben je nog in het bezit van bijvoorbeeld een MacBook 12-inch uit 2017, dan heeft deze een USB-C poort van de eerste generatie die snelheiden ondersteunt tot maximaal 5Gbps.

Samsung Portable SSD T5

Eén van de meeste populaire externe SSD’s is de Samsung T5. Deze schijf ondersteunt USB 3.2 Gen 2 en kan bestanden overzetten met een snelheid tot maximaal 540 MB/s. Deze SSD wordt tevens geleverd met USB-A en USB-C kabel. Met zijn creditcardformaat van 7,4 x 5,7 x 1 cm neem je de T5 zonder problemen mee.

Sandisk Extreme Portable SSD

De Sandisk Extreme is door zijn IP55-classificatie (stof- en waterdicht) een perfecte externe SSD voor onderweg. Ook deze schijf ondersteunt USB 3.2 Gen 2 en kan data overzetten tot maximaal 550 MB/s. Door het ontwerp van de schijf kan je deze SSD bijvoorbeeld aan een clip aan je tas bevestigen. Deze Sandisk Extreme wordt inclusief USB-C kabel en USB-C naar USB-A verloopje geleverd. Met 80 gram is dit de lichtste schijf uit de lijst.

Samsung X5 SSD

Voor een snelle externe SSD met ondersteuning voor Thunderbolt 3 kom je uit bij de Samsung X5. Door de ondersteuning van Thunderbolt 3 haalt deze schijf snelheden tot maximaal 2800 MB/s. Je kunt de Samsung X5 dus alleen gebruiken wanneer je over een Thunderbolt 3-aansluiting beschikt. Dit zijn de MacBook Pro van 2016 en later, MacBook Air van 2018, iMac van 2017 en later, iMac Pro en Mac mini van 2018. Voor dit snelheidsmonster zul je wel diep in de buidel moeten tasten met een prijs die boven de 400 euro ligt.

WD My Passport SSD (V2)

Western Digital staat bekend om het fabriceren van traditionele harde schijven. Deze externe SSD komt qua uiterlijk dan ook erg bekend voor en lijkt op de harde schijven van de fabrikant. Hij wordt geleverd met een USB-C kabel en USB-A adapter. De schokbestendige schijf is bestand tegen vallen van maximaal 1,9 meter. Backups maken doe je razendsnel via USB-C met een overdrachtssnelheid van maximaal 515 MB/s. Aansluiten op USB 3.1 Gen 2 kan echter ook. Wordt geleverd met backup-software.

Seagate Fast SSD

Ook Seagate is een bekende naam als het om SSD’s gaat. Deze biedt een indrukwekkende snelheid in een schijfje dat ook nog eens heel compact is. Met slechts 9mm dikte en een formaat van 94 x 79mm past hij altijd in je tas. Hij is bovendien niet echt duur en presteert goed. Het design zal bovendien bijna iedereen aanspraken. Je krijgt er drie jaar garantie op.

Beveiliging van je externe SSD

Bij zo’n externe schijf ben je misschien bang dat je deze snel kunt kwijtraken en dat anderen de inhoud ervan kunnen lezen. Alle schijven dit we hierboven hebben genoemd beschikken gelukkig over de mogelijkheid om de schijf te beveiligen. Standaard worden de schijven geleverd met wachtwoordbeveiliging via software. Op de Samsung- en Western Digital-schijven is dit een hardwarematige versleuteling door middel van 256-bits AES encryptie. Bij de Sandisk is dit puur softwarematig.