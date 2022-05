De eindexamens komen er weer aan. Leerlingen van vmbo, havo en vwo doen examen in allerlei vakken, van geschiedenis tot scheikunde. Daarvoor moet je natuurlijk met de neus in de boeken, maar er zijn ook handige iPhone- en iPad-apps die helpen om alle examenstof onder de knie te krijgen. Van complete examenbundels tot apps die je helpen met ontspannen tijdens het studeren: iCulture zet ze voor je op een rij.

ExamenOverzicht

ExamenOverzicht is een handige app als je eindexamen moeten gaan doen (of als je ouders steeds vragen op welke dagen al je vakken zijn). In de app kun je een persoonlijk examenrooster zien, zodat je precies weet wanneer je eindexamens zijn. Daarnaast biedt de app je de mogelijkheid om samenvattingen te lezen, uitlegvideo’s te bekijken, oefenexamens te maken en begrippen te leren. Zo kun je altijd en overal leren voor het eindexamen.

ExamenOverzicht biedt ook papieren samenvattingen aan. Heb je een ouderwets printje gekocht, dan kun je deze ook in de app toevoegen zodat je hem altijd bij je hebt. Om de app te kunnen gebruiken, moet je je wel registreren. Dat kan via e-mail, maar ook via Facebook, Instagram of je Google-account.

Engelse, Spaanse, Duitse en Franse werkwoorden leren

Iedereen die eindexamen moet doen in één of meer talen, kan terecht bij deze apps. De Engelse versie bevat bijna 2000 Engelse werkwoorden, terwijl de Duitse versie er 1500 heeft en de Franstalige en Spaanstalige app het met 700 werkwoorden moeten doen. Met uitgebreide vervoegingen zie je direct hoe je een woord moet schrijven en in welke vorm. Alle versies zijn recent bijgewerkt, dus ze werken zonder problemen op jouw toestel. En als je dat ene vervelende werkwoord telkens vergeet, kun je hem zelfs printen en boven je bed hangen, zodat je er tijdens je eindexamen helemaal klaar voor bent. Je kan ook horen hoe werkwoorden uitgesproken worden dankzij de audiofunctie. Van elke app is ook een gratis versie beschikbaar, maar deze bevatten wel advertenties.

Makkelijker leren: Memrise

Niet alle lesstof zit al in een standaard app. Heb jij moeite met bepaalde onderwerpen, dan wil je dit misschien nog even extra trainen. Dat kan met apps zoals Memrise. Daarmee kun je zogenaamde flashcards maken waarmee je heel goed jaartallen, moeilijke woorden, kenmerkende aspecten en begrippen kunt stampen. Flashcards werken op de volgende manier: op de ene kant van het (digitale) kaartje staat de vraag, op de andere het antwoord. De kaartjes komen steeds opnieuw voorbij, totdat jij aangeeft dat je het onder de knie hebt. Kaartjes waarmee je moeite hebt komen net iets vaker voorbij. Je kunt dit natuurlijk ook met papieren kaartjes doen, maar digitaal is wel zo makkelijk. Dan heb je ze altijd bij de hand. Alternatieven zijn Tinycards en Brainscape.

Geconcentreerd werken met de Pomodoro-techniek

Je kan ook efficiënter leren door je concentratie te verbeteren. Hiervoor kun je bijvoorbeeld eens naar zogeheten concentratie-apps kijken. Veel van deze apps werken volgens de pomodoro-techniek. Dit is een techniek voor tijdmanagement, waarbij je steeds 25 minuten geconcentreerd aan één taak werkt. Vervolgens neem je een paar minuten pauze, waarna je begint aan de volgende taak.

Een voorbeeld van zo’n app is Be Focused (link), die je helpt om je steeds een korte periode op één taak te concentreren. Hiermee kun je in blokken van tijd de juiste taken doen. De app vertelt je op het juiste moment wanneer je moet pauzeren, zodat je tijdens het studeren geconcentreerd blijft. Een ander voorbeeld van een pomodoro-app is Pomodoreau, een Nederlandse Apple Watch-app.

In een apart artikel vind je nog meer apps waarmee je geconcentreerd kunt werken en afleiding voorkomt.

Bekijk ook Met deze apps voorkom je afleiding door je iPhone Raak je snel afgeleid door je iPhone en sociale media en ben je verslaafd aan YouTube-filmpjes kijken? Met deze apps voor Mac en iOS voorkom je dat.

Overige examenapps om makkelijker te leren

Naast deze apps is er nog een aantal mogelijkheden waarmee je bijvoorbeeld het leren beter kunt plannen, de scheikundige elementen van het periodiek systeem uit je hoofd kunt leren en jezelf kunt overhoren.

Photomath (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Photomath lost voor jou de meest ingewikkelde rekensommen op door er een foto van te maken. De app laat daarna ook keurig zien hoe je zelf tot deze uitkomst komt.

, iOS 13.0+) - Photomath lost voor jou de meest ingewikkelde rekensommen op door er een foto van te maken. De app laat daarna ook keurig zien hoe je zelf tot deze uitkomst komt. iStudiez Pro Legendary Planner (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.4+) - Eén van de betere apps die je helpt bij het studeren. Is er ook in een gratis versie.

+ , iOS 12.4+) - Eén van de betere apps die je helpt bij het studeren. Is er ook in een gratis versie. Elementen: Geheugensteuntjes (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Heb je het eindexamen scheikunde op de planning staan? Deze app biedt geheugensteuntjes voor het periodiek systeem met scheikundige elementen.

iTeachMyself - Overhoor jezelf (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - iTeachMyself is een praktische app voor zowel de iPhone als iPad waarmee je jezelf kunt overhoren op verschillende woorden die je zelf kunt indelen per onderwerp.

Bekijk ook De beste middelbare school-apps voor iPhone en iPad De iPhone is naast je telefoon ook je studieplanner, cijferlijst en naslagwerk. In dit artikel vind je onze selectie van de beste iPhone apps voor de middelbare school.

Ook handig: ontspannen en beter slapen

Om je tijdens het leren van examenstof te concentreren kun je een app met ontspanningsgeluiden gebruiken, zoals bijvoorbeeld Wildfulness of SleepSounds HQ. Met dat soort apps kun je allerlei geluiden afspelen die helpen bij je concentratie. De tracks lopen uiteen van een ‘Balinees rijstterras’ tot ‘het gegons van een snelweg’ of het gedreun van ‘vaatwassers en draaiende wasmachines’. Voor ieder wat wils dus. In SleepSounds HQ kun je naast geluiden beluisteren ook persoonlijke mixen samenstellen.

Tijdens je eindexamens is het ook belangrijk dat je goed slaapt. Een goede nachtrust zorgt ervoor dat je de nieuwe dag weer fris en fruitig kan beginnen, zodat je concentratie hoog blijft. Sleep Cycle is één van de betere slaapapps. De app houdt je slaap bij en maakt daarvoor gebruik van de microfoon. Door te luisteren naar je slaapgeluiden, word je altijd op het meest gunstige moment wakker gemaakt. Dankzij de app slaap je dus niet alleen beter, maar word je ook prettiger wakker.

Stel een Studeren-Focus in op je iPhone

Dat sociale media en andere apps je erg kunnen afleiden, weet je al. Het is tijdens het leren dan ook niet handig als je continu meldingen ontvangt. Wil je even niet gestoord worden, behalve als het écht urgent is? Dan kun je een Focus instellen speciaal voor het studeren. Focus is een functie die je sinds iOS 15 kunt gebruiken om zelf in te stellen welke apps en personen jou wel mogen storen zolang de modus is ingeschakeld. Je kunt meerdere Focus-modi maken.

In onze aparte gids over Focus lees je hoe je het precies instelt. Wil je een echte Focus-meester worden? Check dan onze tip met Focus automatiseringen. Zo kun je bijvoorbeeld automatisch een Focus laten inschakelen als je op school of in de bieb komt.

Bekijk ook Focus verder uitbreiden met automatiseringen in Opdrachten-app: zo doe je dat Wist je dat de Focus-functie en de Opdrachten-app hand in hand gaan? De twee kunnen handig met elkaar samenwerken, zodat je bijvoorbeeld instellingen op je iPhone of Apple Watch kan aanpassen als een bepaalde Focus ingesteld wordt. In deze tip lees je hoe je een Focus kan automatiseren met extra mogelijkheden via de Opdrachten-app.

Als je alle eindexamenstress echt even zat bent, dan kun je tot rust komen met één van de vele mindfulness-apps. Met deze apps kan je mediteren, maar het zorgt er ook voor dat je gezonder leeft en goed kunt ontspannen. De apps in onze lijst zijn lang niet allemaal zweverige meditatie-apps, want apps als Headspace kunnen je ook prima helpen om te ontspannen.

Bekijk ook De beste mindfulness- en meditatie-apps voor iPhone en iPad Welke meditatie-apps zijn goed? Hoe kun je met mindfulness meer in balans komen? Met deze iPhone-apps leer je mediteren, voeg je mindfulness toe aan je leven en leef je bewuster.