Boeken lezen doe je op een iPhone of iPad. Maar sommige mensen vinden het toch iets prettiger om er een speciale ereader voor aan te schaffen. Je hebt meerdere merken, waarvan we er drie bespreken: Amazon Kindle, Kobo en PocketBook.

Met een ereader heb je een speciaal apparaat, waarop je rustig je boeken kunt lezen. Fanatieke lezers geven vaak de voorkeur aan zo’n speciale ereader, omdat het scherm meer lijkt op echt papier en het niet spiegelt in zonlicht. En het handige is: ebooks van Amazon, Bol.com en andere aanbieders kun je ook lezen met een app op je iPhone. Wil je weten hoe dat spannende boek afloopt en is je ereader niet bij de hand, dan kun je op je iPhone verder lezen. Op vakantie en tijdens een middagje in de tuin, waarbij je wat meer tijd hebt om te lezen, ga je verder op je ereader. We hebben de belangrijkste merken voor je op een rijtje gezet.

Amazon Kindle ereaders

Boeken die je bij Amazon koopt, zijn bedoeld om op de Kindle te lezen. Dit zijn ereaders die je via Amazon kunt aanschaffen. De boeken zijn echter ook via Kindle-apps te lezen op de desktop (Mac, Windows) of je mobiele apparaat (iPhone, iPad of Android). Het is zelfs mogelijk om de boeken via je browser te lezen, dankzij de Kindle Cloud Reader. Dit is handig voor mensen die een niet-ondersteund apparaat hebben.

Nieuwe boeken kopen is niet rechtstreeks mogelijk vanuit de Kindle-app op je iPhone of iPad, maar alleen via de website. Met één klik schaf je een boek aan, waarna je de app op de iPhone of iPad opent om je aanschaf te downloaden. Je ziet onderin het scherm duidelijk welke boeken al op je toestel staan en welke in de cloud aanwezig zijn, klaar om te downloaden. Als je op andere toestellen inlogt met hetzelfde Kindle ID, dan krijg je ook daar al je boeken te zien. Kindle-boeken kun je niet zomaar in andere apps lezen. Wel is er een iPhone- en iPad-app om door te kunnen lezen als je de ereader niet bij de hand hebt.

Kobo ereaders (o.a. voor ebooks van Bol)

Bol heeft gekozen voor het systeem van Kobo, waarvan de hardware gemaakt wordt door een Canadees bedrijf. Deze Kobo ereaders kun je ook voor boeken van allerlei andere diensten gebruiken.

Een populair model is de Kobo Libra 2, die een 7-inch scherm heeft en een pixeldichtheid van 300 ppi. Met 32GB opslag heb je ruimte genoeg voor je favoriete boeken: je kunt er meer dan 20.000 op meenemen. Het gewicht van 215 gram is wel wat zwaarder, waardoor je hem niet zo lang in de hand zult houden. Er zit Bluetooth in, zodat je met oordopjes of een speaker kunt luisteren naar audioboeken. Hij is waterdicht en daardoor ook goed mee te nemen op het strand of langs het zwembad. Deze ereader werkt met de formaten EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ en CBR en is daarmee heel veelzijdig.

Om prettig te kunnen lezen kun je het blauwe licht filteren, de kleurtemperatuur van het scherm aanpassen en uiteraard ook de helderheid aanpassen. Je kiest zelf in welk lettertype je een boek wilt lezen. Voor het lezen van boeken kun je bij allerlei aanbieders terecht. Lees je heel veel en wil je liever een vaste maandprijs, dan is dat mogelijk via Kobo Plus: voor een tientje per maand heb je toegang tot tienduizenden boeken.

Wil je het liefst een ereader gebruiken, dan zijn er verschillende modellen van Kobo.

Pocketbook ereaders

Je zou ook kunnen kiezen voor de modellen van het Zwitserse merk Pocketbook, bijvoorbeeld de Pocketbook Touch Lux 5. Deze is voorzien van een 6-inch E-Ink Carta HD-scherm. Je kunt zelf de helderheid en kleurtemperatuur aanpassen dankzij de Smartlight-technologie en met een pixeldichtheid van 212 ppi zie je alles erg scherp. Er zit 8GB opslag in en met een batterijduur kun je ongeveer een maand vooruit. Met fysieke knoppen onder het scherm blader je door de pagina’s. Verder is dit model met z’n 155 gram licht genoeg om in één hand vast te houden.

Met een Pocketbook kun je boeken in de volgende formaten lezen: PDF (Adobe DRM), EPUB (Adobe DRM), DjVu, FB2, FB2.zip, MOBI, DOCX, RTF, TXT, CHM, HTML (basic), CBZ, CBR en CBT. Vrijwel elk formaat wordt dus wel ondersteund. Naast de Pocketbook Touch Lux 5 zou je ook kunnen kiezen voor de Pocketbook Touch HD 3, Pocketbook InkPad Color of de Pocketbook Era, maar die zijn een stuk duurder. Wil je juist iets goedkoper, dan is de Pocketbook Basic Lux 3 een optie. Hieronder zie je de verschillende prijzen of check de modellen bij je favoriete winkel. Pocketbook heeft ook een eigen Pocketbook Reader voor iPhone en iPad, zodat je op je andere devices verder kunt lezen.

Meer merken ereaders

