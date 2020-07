De beste Formule 1-apps voor iPhone en iPad

Formule 1 apps voor iPhone en iPad

De wagens van Red Bull zijn dit jaar sneller en betrouwbaarder en moeten nog beter in staat zijn om in de buurt van de concurrentie te komen. Gaat het Max lukken om zichzelf weer in de top van de ranglijsten te rijden? En wat kunnen we van Charles Leclerc verwachten? De Formule 1 is populairder dan ooit – hoog tijd voor een overzicht met de beste apps om de uitslagen en al het nieuws rondom de Formule 1 te volgen. Je vindt in deze lijst apps voor de iPhone en iPad, waarmee je tot in detail op de hoogte blijft van het laatste Formule 1-nieuws. Vergeet ook niet de Formule 1 in je agenda te zetten!

Formule 1 kijken

De Formule 1 is terug. Na een uitstel van meer dan 200 dagen door het coronavirus kan er eindelijk weer geracet worden. Het seizoen is dit jaar korter, maar dat betekent dat je in korte tijd van nog meer races kunt genieten tijdens de 70th FIA Formula 1 World Championship. De 20 auto’s zijn er klaar voor.

De FIA heeft 8 races aangekondigd, die in een periode van 10 weken zullen worden afgewerkt. Als er geen tweede COVID-19 golf komt zaullen er nog meer races worden aangekondigd, waaronder de finale van het seizoen, halverwege december. Legendarische races zoals die in Monaco gaan waarschijnlijk niet door. Ook zullen er geen journalisten in de paddock zijn. Maar ondanks dat is de strijd er natuurlijk wel!

Wil je de Formule 1 kijken, dan wil weten op welke kanalen je moet zijn voor de race, de kwalificaties en de vrije trainingen. Hieronder lees je waar je terecht kunt.

Een complete lijst van wereldwijde zenders die de Formule 1-rechten hebben vind je hier.

Formule 1 in Nederland: Ziggo Sport

Ziggo heeft in Nederland de exclusieve rechten om de Formule 1 uit te zenden. Er zijn twee mogelijkheden: gratis en betaald.

Gratis kijken:

De Formule 1 is gratis te zien op kanaal 14 van Ziggo voor abonnees van deze kabelaanbieder. Met de zender Ziggo Sport zijn alle Formule 1-races live te zien. Formule 1 is gratis te zien op kanaal 14 van Ziggo voor abonnees van deze kabelprovider. Met de zender Ziggo Sport zijn alle Formule 1-races live te zien. Wel zal het iets moeilijker worden om de live reacties van de coureurs te zien, aangezien er geen journalisten in de paddock mogen komen.

Ben je geen klant van Ziggo en wil je toch gratis Formule 1 kijken, dan ben je aangewezen op RTL Duitsland. RTL zendt van iedere Grand Prix-wedstrijd zowel de kwalificatie als de race live uit, onderbroken door reclames. Wel krijg je goede voor- en nabeschouwingen en interviews, uiteraard in het Duits.

Er zijn meer landen waar je de races gratis kunt kijken, dus ben je de komende weken onderweg in Albanië, Azerbaijan, Brazilië, China, Rusland, Slovenië, USA, het Midden Oosten of Noord-Afrika, dan kun je waarschijnlijk op de tv in je hotelkamer kijken. Zo niet, dan zul je een lokale bar moeten opzoeken.

Betaald kijken:

Je kunt bij Ziggo ook kijken naar de betaalzender Ziggo Sport Totaal. Deze betaalzender toont alle Formule 1-trainingen, -kwalificaties en -races live uit, zonder reclame. Je kunt ook alle IndyCar-wedstrijden zien.

Je kunt in Nederland ook naar Sky Sports F1 kijken, maar dit werkt alleen met livestreams. Je krijgt een uitgebreide voorbeschouwing en met analyses en commentaar door voormalige Formule 1-coureurs.

Formule 1 in België: Telenet en RTBF

In België kun je voor de Formule 1 terecht bij betaalzender Sport Telenet, dat alle races uitzendt. Voor Franstalige Belgen is er de zender RTBF, die de races uitzendt op het kanaal ‘La Deux’. Je vindt hier de kwalificaties en de races.

Formule 1 in Duitsland: RTL

Wil je kijken naar de Formule 1 en geen geld uitgeven, dan is er een gratis alternatief: RTL Duitsland. Voor KPN-klanten zit dit kanaal op zender 46. Je kunt hier ook naar alle kwalificaties en Formule 1-races kijken, met reclame. Uiteraard is er bij de Duitsers wat minder aandacht voor Max Verstappen dan op de Nederlandse zenders.

Formule 1 in Engeland: Sky Sports

Helaas, de Formule 1 kijken via de BCC kan niet meer. De uitzendrechten zijn nu in handen van de betaalzender Sky Sports. Je kunt het beste een bar opzoeken waar ze Sky Sports hebben of je heil op internet zoeken. Als je in Nederland of België zit heb je niet zoveel aan Sky, omdat het vaak niet bij de kabelaanbieders te kijken is.

Sky zendt de oefenrondes en de races live uit in 4K-kwaliteit via de Ultra HD-dienst. Je moet toegang hebben tot het Sky Sports F1-kanaal om alles te kunnen zien.



Er zijn apps voor sportnieuws in het algemeen, maar ben je fan van de Formule 1 dan zijn er gelukkig ook genoeg gespecialiseerde apps. De apps in onderstaand overzicht laten zien wat de huidige stand is, hoe de teams zijn samengesteld en welke wedstrijden er op het programma staan. Voor de broodnodige ontspanning hebben we ook een game waarin je de F1 kunt naspelen. Installeer je liever geen aparte apps, dan kun je via je iPhone ook luisteren naar Grand Prix Radio, een initiatief van Formule 1-commentator Olav Mol en voormalig Veronica-DJ Alexander Stevens. Tijdens de race hoor je commentaar en op andere dagen is er populaire muziek. Ook kun je nieuws lezen op GP Update, maar deze website heeft geen app.

Tip: kijk ook eens naar de F1 2017 game voor de Mac, de officiële Formule 1-game van Codemasters!

Officiële F1 App

De officiële app van de Formule 1 bevat informatie over teams en coureurs, nieuws, video’s en live raceverslagen. Maar je zult moeten betalen om het maximale uit deze app te halen. Voor meer dan 25 euro heb je een jaarabonnement voor het hele seizoen. In deze app vind je een live standenlijst, een wedstrijdschema en hoogtepunten na de race. Na betaling krijg je de interactieve 3D-kaarten in beeld, toegang tot exclusieve video’s en een dashboard met Engels gesproken commentaar. Voor mensen die tijdens de wedstrijd alle details willen weten, is deze app ideaal want je krijgt veel live-informatie in beeld. We hebben ook een review van de F1 App, voor als je wilt weten of de forse maand- en jaarprijs nou de moeite waard is.

F1 TV-app

Dit is de officiële tv-app van de Formule 1-organisatie. Hiermee kijk je tegen betaling naar de livebeelden en kun je ook terugkijken. Je krijgt een livestream van elke sessie op de baan, van alle GP’s en krijgt toegang tot alle on board-camera’s en boordradio’s. Verder kijk je de livestream van de F2, F3 en Porsche Supercup. Afhankelijk van het type abo dat je hebt afgesloten krijg je ook toegang tot historische races en exclusieve documentaires. Het kost tussen de 3 en 8 euro per maand.

FiDB

Over liefhebbers gesproken: mensen die alles, maar dan ook alles over de Formule 1 willen weten kunnen terecht bij FiDB. Deze Nederlandse app bevat unieke informatie, die sinds 1950 is verzameld. De maker van deze database is 70 jaar geleden als kleine jongen begonnen met het verzamelen van gedetailleerde informatie. Eerst op papier en later in een FileMaker-database op de Mac. Alle uitslagen, statistieken en standen van de Formule 1 vind je in deze app. Maar ook teamoverzichten en All Time High-scores en carrière-overzichten van coureurs.

GP NewsRadar

Deze onofficiële app schraapt al het nieuws rondom de Formule 1 bij elkaar, inclusief sociale berichten. Er staan ook persoonlijke nieuwtjes van coureurs van sociale media in, bijvoorbeeld van Lewis Hamilton en Max Verstappen, die beiden erg actief zijn op sociale media. Je kunt in de app makkelijk switchen van team en coureurs. Werkt in zes talen, waaronder Nederlands. Met zoekmachines scannen de makers van deze app voortdurend het web af naar leuke nieuwtjes. Dit levert een chronologische nieuwsfeed op die erg compleet is. Bij elk nieuwtje staat de oorspronkelijke bron.

Max Verstappen Official App

Gaat het je uitsluitend om de verrichtingen van de Nederlandse held, dan is de officiële Max Verstappen-app een aanrader. Deze bevat een mix van allerlei content uit de wereld van max. Je ziet het laatste nieuws uit alle sociale kanalen van Max Verstappen en zijn officiële website. Je bekijkt gedetailleerde informatie over alle Grand Prix circuits waarop Max actief is, inclusief alle historische resultaten van Max op al die circuits. Verder krijg je notificaties van alle vrije trainingen, kwalificaties en races, zodat je geen live uitzending meer hoeft te missen. En natuurlijk zijn er ook uitgebreide statistieken te vinden. Een van de recent toegevoegde functies is het constructeurs-kampioenschap op het tabblad Statistieken.

Maxify

Met deze nieuwe Nederlandse app leg je de snelste rondetijden vast, die je kunt delen met je vrienden. Volgens ontwikkelaar Nico Jansen van @niapps is het de eerste app die ze volledig in Swift 4 hebben geschreven, de programmeertaal van Apple. Vanuit de app kun je een competitie aanmaken en via mail delen met je vrienden. Je kunt ook een overzicht in PDF-formaat maken, zodat je meteen kunt printen en aan de muur hangen. Een speciaal keyboard in de app zorgt ervoor dat het invoeren van de rondetijden een makkie wordt.