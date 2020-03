Wil je familieleden helpen met problemen op hun Mac maar kan je er zelf niet bij zijn? In deze tip leggen we uit hoe je het scherm kunt delen, zodat iemand op afstand kan meekijken. Deze functie heet Schermdeling en is standaard aanwezig op de Mac, in iMessage en is ook te vinden in apps van derden zoals Screens en TeamViewer.

Schermdeling op de Mac

Niet iedereen is even handig met de Mac en het is ontzettend vervelend wanneer iemand totaal de weg kwijt is in macOS. Op dat soort momenten is het voor een onervaren gebruiker enorm fijn als je er een familielid bij kunt halen die er wel kaas van heeft gegeten. Die heeft echter niet altijd de tijd en zin om naar je toe te komen. In deze tip gaan we je laten zien hoe je mensen dan toch op afstand kunt helpen met Schermdeling via de iMessage-app en via VNC.

Schermdeling via iMessage

Op afstand iets uitleggen aan een ander is gemakkelijker wanneer je je scherm kunt delen. De ander hoeft dan niet uit te leggen wat er op het scherm te zien is, maar je kunt live meekijken. Op de Mac vind je standaard al software om te kunnen meekijken. Je kunt je scherm delen tussen verschillende Macs, dankzij iCloud. Maar het lukt ook als de andere persoon Windows of zelfs Linux draait.

De makkelijkste manier om je scherm te delen, is via iMessage. De andere persoon moet daarvoor ingelogd zijn op iMessage met een Apple ID. Je kunt toegang vragen en vervolgens te bediening overnemen. Uiteraard doe je dat alleen met iemand die je vertrouwt.

Zo werkt het:

Start de Berichten-app en zorgt dat je beide bent ingelogd. Open de chat met de persoon waarmee je je scherm wilt delen. Tik op het icoon voor schermdelen. Dit ziet eruit als twee overlappende vensters. Kies Vraag om scherm te delen als je iemand anders wilt helpen.

Als de andere persoon heeft ingestemd wordt er een FaceTime Audio-gesprek gestart. Je kunt nu mondeling overleggen terwijl je het scherm van de ander bekijkt en eventueel bedient.

Lees alles over Schermdeling via iMessage in onze aparte tip:

Je kunt ook een scherm met jezelf delen. Dit kan handig zijn als je meerdere Macs in huis hebt staan, of als je op kantoor even iets wilt opzoeken op de Mac thuis. Hiervoor gebruikte je voorheen de functie Back to My Mac. Apple is hiermee gestopt, maar er zijn gelukkig genoeg Back to my Mac-alternatieven.

Scherm delen met schermdeling

Dankzij het programma Schermdeling (standaard op elke Mac) kun je iemand anders laten meekijken op je scherm. Dat is ideaal op afstand, omdat het niet uitmaakt waar je bent. Ook vanaf de andere kant van de aardbol kun je Schermdeling gebruiken. De enige eis is dat de andere persoon ook een Mac heeft.

Schermdeling inschakelen doe je als volgt

Voordat je Schermdeling kunt gebruiken, moet je het inschakelen via Systeemvoorkeuren > Delen. Vink het vakje voor Schermdeling aan, als dit nog niet het geval is. Let op dat Schermdeling en Extern beheer niet gelijktijdig actief kunnen zijn.

Vervolgens kun je Schermdeling openen via Spotlight. Je krijgt meteen een inlogscherm te zien.

Vul het Apple ID in dat op de Mac gebruikt wordt waarmee je het scherm wilt delen (dus die van de hulpbehoevende). De hulpbehoevende persoon krijgt een uitnodiging op het scherm. Accepteert hij/zij deze, dan kun je meteen het scherm van de ander bekijken.

In een supportartikel van Apple lees je hoe je een schermdelingssessie start met een andere Mac. Ook is er een supportartikel voor Schermdeling in- en uitschakelen.

Je kunt schermdeling ook activeren via de Berichten-app, zoals we hierboven hebben uitgelegd. Dat vinden mensen vaak gemakkelijker.

Scherm delen met apps van derden

Als je een familielid hebt met problemen op de Mac, dan wil je eigenlijk het liefste meteen zien wat er op het scherm gebeurt. Dit is ook mogelijk met Virtual Network technologie, oftewel VNC. Met een VNC-programma kun je op afstand toegang krijgen tot andere computers, zien wat er allemaal op het scherm gebeurt en de computer besturen. VNC-software kan echter erg prijzig zijn. Hieronder noemen we twee goedkopere opties die je hiervoor zou kunnen gebruiken, namelijk Screens en TeamViewer. Voor TeamViewer heb je geen account nodig, je hoeft het alleen maar te downloaden. Met deze oplossing kun je ook support krijgen van een Windows-gebruiker. Maar we beginnen met de alternatieve app Screens.

Schermdeling met Screens

Screens is een VNC-programma voor de Mac (verkrijgbaar via hun eigen website of via de Mac App Store). Dit programma is met name handig omdat je degene in nood een link kunt sturen met het gratis hulpprogramma Screens Express. Deze hulpsoftware geeft je tijdelijk volledige toegang tot een Mac op afstand. Heb je een familielid of vriend die vaak Mac-problemen heeft? Voer dan de volgende stappen uit om verbinding met zijn computer te maken als je Screens op de Mac gebruikt:

Zend de link van de website waar je Screens Express kunt installeren naar de hulpbehoevende gebruiker en laat ze het programma installeren. Screens Express zal eerst controleren of de router goed werkt en proberen contact te maken met internet. Als configuratie gelukt is, Verschijnt er een venster met de blauwe knop Share Link to This Mac. Laat de hulpbehoevende op deze knop drukken en vraag ze of ze je een link via e-mail (het kan op andere manieren, maar dit is het handigste) naar jou toe willen sturen. Klik op de link op jouw Mac om de normale versie van Screens op jouw Mac te starten. Screens maakt nu meteen een verbinding met de Mac op afstand. De vriend of het familielid krijgt nu een pop-up-melding dat iemand verbinding wil maken. Laat ze op Share screen drukken zodat het beeld van hun Mac op jouw Mac verschijnt. Nu kun je zien wat er aan de hand is.

Voor Screens heb je minimaal OS X 10.8 Mountain Lion nodig, zowel op jouw Mac als de andere. De versies van OS X hoeven echter niet gelijk te zijn.

Schermdelen met TeamViewer

Minder elegant en iets ingewikkelder in het gebruik is TeamViewer. Het voordeel is echter dat dit programma wel gratis is. Ook deze methode werkt met twee verschillende programma’s om verbinding te maken, de volledige versie van TeamViewer voor de Mac en TeamViewer QuickSupport. Beide programma’s staan op de website van de ontwikkelaar. Daarna wordt het iets omslachtiger dan bij Screens: de gebruiker in nood moet eerst een unieke ID en wachtwoord aanmaken, zodat jij op afstand kan inloggen met die inloggegevens. De presentatie van TeamViewer is niet geweldig, maar het voordeel is dat dit programma werkt met oudere Macs.

Alternatief: FaceTime of Skype

Krijg je het op dit moment niet voor elkaar om via een VNC-programma te kunnen zien wat er op de computer gebeurd, maar wil je wel meekijken? Of heb je te maken met een familielid die er niet uit komt? Vraag dan of je familielid wil bellen via FaceTime of een videogesprek kan starten met Skype, zodat je via de camera van iemands iPhone kan zien wat er aan de hand is.

Dit lijkt misschien een hele rommelige oplossing, maar het is beter dan niets en de camera van de iPhone is er goed genoeg voor.