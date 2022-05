Haal meer uit muziekfestivals met je iPhone

Het is iedere zomer weer raak voor de festivalliefhebber. Of je nu naar Lowlands, Pukkelpop, Mysteryland of Down The Rabbit Hole gaat, één ding is zeker: je iPhone gaat mee en is je onmisbare metgezel tijdens die paar dagen muziek, film, dans, zon en modder. Om zowel van tevoren als tijdens het muziekfestival zo goed mogelijk voorbereid te zijn hebben we een lijstje gemaakt met handige festival apps voor festivalgangers!

Muziekfestival apps: voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Het helpt om een lijstje te hebben van nuttige spullen die je niet moet vergeten, zoals de tentharingen, een pomp voor je luchtbed en een powerbank voor wanneer je iPhone zonder stroom komt te zitten. Onze voorkeur gaat uit naar GetPacked die volledig in het Nederlands is en ook enorm handig is bij langere vakanties. Op basis van een aantal vragen (zoals: “Waar overnacht je? In een tent.”) geeft de app je handige suggesties voordat je zelf iets ingevuld hebt.

Een iets stijlvoller alternatief is Packr. Bekijk ook onze lijst over vakantieplannen met je iPhone.

Nog niet zeker welke bands je gaat bezoeken? Met Line ’em Up! luister je naar muziekfragmenten van je favoriete bands en maak je een persoonlijke lijstje, ook van de minder bekende bands (lees hier onze review). Kaartjes kopen kan vaak via Ticketmaster en als een festival uitverkocht is probeer je via TicketSwap alsnog een kaartje te bemachtigen.

Je kunt met de auto naar het festival, maar om hoge parkeerkosten te voorkomen kun je samen rijden. Met BlaBlaCar zoek je naar zielsverwante festivalgangers en de betaling gebeurt op duidelijke en eerlijke wijze.

Apps voor muziekfestivals

Het is ook handig te weten of het festival waar je heengaat een eigen app heeft. In veel gevallen is het antwoord: ja! Pukkelpop, Down The Rabbit Hole en Lowlands hebben bijvoorbeeld eigen apps, waarin je schema’s, plattegronden en informatie over artiesten kunt terugvinden. En wil je een overzicht hebben van de belangrijkste festivals in Europa, gebruik dan I’M IN.

In de Lowlands app kun je ook je eten en drinken bestellen. In de app vink je aan wat je wil hebben, waarna je met een QR-code je bestelling kunt ophalen bij de bar of eettent. Na afloop van het festival wordt alles in één keer via een door jou van tevoren opgegeven betaalmiddel afgerekend.

Hieronder vind je een aantal festival-apps van populaire evenementen:

Pukkelpop (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Muziekfestival in Hasselt, België, half augustus

Lowlands Festival 2020 (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Muziekfestival in Biddinghuizen, eind augustus.

Down The Rabbit Hole 2022 (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Muziekfestival in Beuningen, begin juli

Er zijn ook algemene festival-apps, zoals deze:

I'M IN (gratis, iPhone, iOS 12.2+) - Een overzicht van de belangrijkste Europese festivals.

Festileaks (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Nieuwtjes en info rondom voornamelijk Nederlandse festivals.

Sociaal digitaal

Ben je met een groep mensen en wil je elkaar niet uit het oog verliezen, dan is de meest praktische oplossing een groepje in WhatsApp om elkaar tips door te geven (“Sam Smith op het grote podium, nu!” of “De Turkse mezze zijn écht waar voor je geld, nom!”). Ben je de enige single in je groepje en heb je stiekem wel zin in een festivalromance, dan heb je Tinder op je iPhone staan. Swipe rechts voor ‘hot’ en links voor ‘not’ en heb je een match, dan plan je natuurlijk je eerste date bij het meest romantische optreden van het festival. Probeer wel enigszins nuchter te zijn als je gaat tinderen, om niet in ongemakkelijke situaties te belanden wanneer je naast een wildvreemde in de tent wakker wordt.

Ben je met spoed op zoek naar je vrienden? Zorg dan dat iedereen Zoek mijn heeft ingeschakeld om elkaar terug te vinden. Wil je weten wie er nog meer naar een muziekfestival gaan, dan is er Appic, waarmee je ook een persoonlijke festival-agenda kunt bijhouden. Voor als je graag van de ene party naar de andere hopt.

WhatsApp Messenger (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - In contact blijven.

Tinder (gratis, iPhone/ TV + IAP , iOS 12.0+) - Nieuwe liefde of one-night-stand ontmoeten.

+ , iOS 12.0+) - Nieuwe liefde of one-night-stand ontmoeten. Zoek mijn (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - Vrienden terugvinden.

, iOS 14.0+) - Vrienden terugvinden. Appic (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Zelf een festivalagenda maken en nieuwe vrienden maken die naar hetzelfde festival gaan.

Camera-apps

Geweldig concert? Maak dan gerust een fotootje of film een stukje, maar probeer ook vooral zelf van het optreden te genieten. Goede foto’s schiet je met Instagram, waar je ze meteen van een filter kunt voorzien en in je story wil zetten. Maar Instagram is niet de beste keuze als je foto’s wilt maken in lastige omstandigheden, zoals in een donkere feesttent. In dat geval ben je beter af met Camera+, dat je uitgebreid kunt instellen én dat een goed assortiment aan filters aan boord heeft.

Wil je af en toe een leuk filmpje schieten, dan mag Horizon Camera niet tussen je apps ontbreken. Deze camera-app schiet altijd in horizontale stand. Handig, want zo kun je filmpjes ook naderhand op je televisie terugkijken zonder naar dikke zwarte balken te staren. Belangrijker is dat de app je beeld altijd netjes recht houdt als je zelf beweegt — of in de moshpit omver wordt gebeukt.

Instagram (gratis, iPhone + IAP , iOS 12.4+) - Foto’s delen met vrienden.

, iOS 12.4+) - Foto’s delen met vrienden. Camera+ 2 (€7,99, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - Mooie foto’s maken.

, iOS 14.0+) - Mooie foto’s maken. Horizon Camera (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.1+) - Filmen met rechte horizon.

Play that funky music!

Hoor je ineens hét perfecte nummer, maar heb je géén idee welke artiest je hoort? Trek dan meteen Shazam tevoorschijn en hopelijk krijg je netjes te zien welke artiest en op welk album je het nummer terugvindt. Je kunt het nummer zelfs meteen toevoegen aan je bibliotheek of opzoeken bij jouw muziek streamingdienst. Er zijn ook andere apps om muziek te herkennen. Bekijk ook hoe je Shazam in je Bedieningspaneel zet, zodat je er snel bij kunt.

Bekijk ook Shazam vanuit het Bedieningspaneel: zo kun je snel muziek herkennen Vanaf iOS 14.2 en iPadOS 14.2 kun je Shazam vanuit het Bedieningspaneel gebruiken. Je kunt dan sneller muziek herkennen, zonder dat je een app nodig hebt of Siri gebruikt.

Paraplu mee?

Niets zo vervelend als een openlucht festival wanneer het heel hard regent. Van tevoren een oogje in het zeil houden op de weercondities doe je natuurlijk gewoon met Buienradar, dat weersoverzichten voor de komende twee weken kan geven. Maar je wil vooral weten of we elk moment een plensbui kunnen verwachten als je over het terrein rondsjouwt. Dus installeer je Buienalarm, dat voor lichte, gemiddelde of zware regenbuien een push-bericht geeft en dankzij de handige Vandaag-widget ook laat zien hoe hard en hoe lang het gaat regenen.

Buienradar - weer (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.3+) - Weerbericht voor komende twee weken.

, iOS 12.3+) - Weerbericht voor komende twee weken. Buienalarm (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Pushbericht bij regenbuien.

Genoeg drinken — en niet alleen bier

Sla je aan het zuipen, prima. Maar wil je liever wat verantwoordelijker drinken dan kun je met DrinkControl bijhouden hoeveel je drinkt en wanneer je even een pauze moet nemen. Het belangrijkste is dat je goed gehydrateerd blijft, zeker wanneer het flink zonnig is. Met een zonnesteek in je tentje liggen is niet de leukste manier om een festival te beleven, dus gebruik vooral WaterMinder: deze app herinnert je eraan dat je af en toe een glas water moet drinken om niet uit te drogen.

DrinkControl: Alcohol Tracker (gratis, iPhone + IAP , iOS 14.0+) - Houd de hoeveelheid alcohol in de gaten.

, iOS 14.0+) - Houd de hoeveelheid alcohol in de gaten. WaterMinder® ∙ Water Tracker (€4,99, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.2+) - Voldoende water drinken.

Openingsfoto: Monkey Business Images via Shutterstock, foto kampeerders: wavebreakmedia via Shutterstock