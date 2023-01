De AirPods Max beschikt over meerdere knoppen waarmee je de hoofdtelefoon kunt bedienen. In deze tip leggen we uit wat je kunt doen met de knoppen, tikbeweging en sensoren.

Je kunt dit ook op de Mac regelen door de AirPods Max te koppelen en te bladeren naar  > Systeeminstellingen > Bluetooth. Klik bij de AirPods Max op Opties en stel je gewenste voorkeuren in. Helaas kun je niet zo heel veel wijzigen, terwijl je de normale AirPods wel de druksensor in de steeltjes of de actie bij aantikken kunt koppelen aan een heel andere actie.

De AirPods Max is Apple's high-end hoofdtelefoon. Deze heeft afneembare oorschelpen en is verkrijgbaar in meerdere kleuren voor een adviesprijs van €629.De AirPods Max bevat veel functies die je ook in de AirPods Pro vindt, maar dan in een over-ear design. Alles over de AirPods Max kopen, functies en mogelijkheden lees je in onze artikelen!