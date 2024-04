Hotels.com

Met de Hotels.com-app (onderdeel van Expedia) kun je makkelijk een hotel boeken. Wat we handig vinden aan deze app, is dat de aanbevelingen die je krijgt zijn gebaseerd op je eerdere boekingen. Je krijgt dus geen goedkope hostels te zien als je wat meer luxe zoekt. Als je haast hebt kun je zonder veel zoeken afgaan op de aanbevelingen die de app geeft. Je komt niet in een uniek pareltje terecht, maar gewoon in een goed hotel waar niet te veel gezeur over is. Via de app krijg je ook toegang tot de ‘geheime prijzen’ bij bepaalde hotels, maar het is aan te raden om even goed te controleren of het écht goedkoper is (bijvoorbeeld met Trivago). Handig van Hotels.com is dat je ongemerkt spaart voor extra nachten in het Rewards-programma. Na 10 geldige boekingen krijg je een nacht gratis, dus in werkelijkheid krijg je bij elke boeking 10% korting. Minder leuk is dat je bij het boeken van een hotel moet oppassen dat je het vakje voor de nieuwsbrieven UIT zet, anders word je dagelijks bestookt met ‘fantastische’ aanbiedingen. Voordeel is dat er een Apple Watch- en zelfs een Apple TV-app is. Ook werkt de app samen met Wallet.