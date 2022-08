Boodschappenapps voor je iPhone

Je iPhone is al jaren een vaste assistent tijdens het boodschappen doen in de supermarkt. Er zijn officiële supermarkt-apps voor je dagelijkse boodschappen en aanbiedingen-apps waarmee je flink wat geld kunt besparen als je een feestje hebt gepland en veel kratten bier nodig hebt. In deze gids zetten we de apps van de grote supermarkten op een rijtje en lichten we nog wat andere apps voor de dagelijkse boodschappen uit, die de moeite waard zijn om de supermarkt mee in te nemen.



Supermarkt-apps: soms niet eens nodig

Je hebt niet eens een speciale supermarkt-app nodig om een boodschappenlijst te maken. Sinds Apple in iOS 9 de Notities-app heeft voorzien van een checklistfunctie kun je ook daarmee makkelijk een boodschappenlijst maken, die je deelt met je partner of andere huisgenoten. Toch zijn er nog genoeg redenen om voor een supermarkt- of boodschappenapp te kiezen. Vaak laten ze zien wat er in de aanbieding is, kun je recepten opzoeken en boodschappen laten bezorgen. We liepen de schappen langs en gooiden de beste apps in ons mandje.

Nederlandse supermarkt-apps

Supermarkten bieden in Nederland ofwel het standaardaanbod van recepten, producten en aanbieding, ofwel ze beperken het tot één enkele functie zoals het online bestellen van je boodschappen. Bekende namen zoals Albert Heijn, Jumbo en PLUS zijn uiteraard van de partij en ook de kleinere ketens hebben vaak een app. Coop, die ooit uitpakte met een fraaie keukentafel-app vol recepten, is ‘m een tijdje gesmeerd uit de App Store, maar is nu weer terug.

Appie van Albert Heijn

Appie van de Albert Heijn zette jaren geleden de standaard voor andere supermarkt-apps (en heeft nog steeds de leukste naam). De afgelopen tijd lijkt de aandacht wat te zijn verslapt. Er verschenen wel allerlei andere apps voor spaaracties zoals Dino’s en Ruimteplaatjes, maar de boodschappen-app ging achter lopen.

Een compleet vernieuwde versie van Appie werd matig ontvangen omdat de zelfscanfunctie tijdelijk ontbrak. De meeste andere functies zitten er nog wel in. Zo kun je een boodschappenlijstje maken, alles thuis laten bezorgen of ophalen bij een Pick Up Point. In de supermarkt zelf komt de app van pas dankzij de productenvinder die gebaseerd is op jouw looproute, terwijl je er thuis recepten uit de Allerhande mee kunt raadplegen.

Jumbo

Jumbo maakte een paar jaar geleden opeens een inhaalslag en was heel wat van plan, met een spraakgestuurd boodschappenlijstje en bezorgrobots. Inmiddels zijn de ambities weer wat bijgeschroefd. De Jumbo-app laat je boodschappen op een rijtje zetten, schotelt recepten voor en toont een kaart om je bestelling op te halen. Ook handig: elke zondagavond kun je alvast de aanbiedingen voor de volgende week checken.

Belangrijk om te weten is dat Jumbo de receptenapp Smulweb-app heeft overgenomen en een voedingscoach-app voor sporters heeft uitgebracht, die ook beschikbaar zou komen voor het gewone publiek. Maar tot nu toe merken we weinig meer van de plannen. De Smulweb-app is al sinds 2014 niet meer bijgewerkt.

Lidl

Lidl heeft zich getransformeerd van een budgetsupermarkt met alleen aanbiedingen naar een plek waar je ook recepten vindt, die je met de aanbiedingen kunt maken. Je kunt een Lidl-filiaal in de buurt opzoeken en er naartoe navigeren, ook in het buitenland. Verder vind je er een uitgebreid non-food-aanbod, de koopjes van de week en een boodschappenlijstje. Je kunt vanuit de app direct spullen uit de webshop bestellen, maar boodschappen bezorgen doet Lidl nog niet. Er was ook een Lidl Sonja Bakker-app met afslankrecepten, maar de dieetgoeroe laat haar klanten danig in de kou staan door de app nu alweer weg te halen uit de App Store. Het bewijst maar weer dat het papieren boek (destijds te koop voor €10) toch wat tijdsbestendiger is.

Dirk

Dirk heeft in juni 2018 voor het eerst een app uitgebracht, die uiteraard de aanbiedingen bevat voor deze week en volgende week. Je kunt met de Dirk-app een boodschappenlijstje maken, die je per afdeling kunt sorteren. Maak je een account aan, dan kun je zelfs meerdere boodschappenlijstje per thema maken, bijvoorbeeld voor de zaterdagboodschappen en voor een feestje. In sommige filialen in Hoofddorp, Leiden en enkele andere plaatsen kun je de zelfscanner in de app gebruiken. Je hebt dan niet meer de zelfscanners uit de winkel nodig, maar afrekenen moet nog wel steeds bij een kassa of betaalpaal.

PLUS

Supermarkt PLUS timmert steeds meer aan de weg en de bijbehorende app is wat dat betreft helemaal up-to-date. Je kunt boodschappenlijstjes maken, boodschappen bestellen, het assortiment en aanbiedingen bekijken, winkels zoeken en je account bekijken. Voor recepten zul je ergens anders moeten kijken. Versie 2.0 van de app laat je nog sneller door onderdelen van de app navigeren.

Coop

Met de Coop Supermarkten-app kun je het assortiment van jouw supermarkt doorzoeken, artikelen in je winkelmandje leggen en een bestelling plaatsen. Je boodschappen worden thuisbezorgd of staan voor je klaar in de vestiging van jouw keuze. Je kunt ook favorietenlijsten maken, de aanbiedingen bekijken en de weekboodschappen snel in je mandje plaatsen.

Meer Nederlandse supermarkt-apps

Hoogvliet supermarkten (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Hoogvliet had ooit een app waarmee je recepten en aanbiedingen kunt opvragen, met een boodschappenlijstje dat zich automatisch ordende naar de indeling van de winkel. Die app bestaat niet meer, maar ze hebben nog wel deze Bestelgemak-app waarmee je boodschappen kunt bestellen en de PrijsKrakers kunt zien.

iPad en boodschappenlijstje sorteren op gerecht of productgroep. ALDI (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - ALDI Nederland pakt het wat minder uitgebreid aan, maar laat je wel naar het dichtstbijzijnde filiaal zoeken en digitaal door het assortiment snuffelen.

Picnic Online Supermarkt (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Deze boodschappenbezorgdienst breidt steeds verder uit over Nederland. Geen fancy functies, alleen boodschappen bestellen en laten bezorgen.

Makro Companion (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Voor de grootverbruikers. Deze app toont alleen je Makro-pas. Kun je net zo goed een foto meenemen of in je Wallet stoppen.

Belgische supermarkt-apps

In deze lijst kijken we naar de bekende Belgische supermarkten Delhaize, Carrefour en Colruyt, plus nog een aantal minder bekende.

Delhaize

Met de app van Delhaize ben je altijd op de hoogte van de nieuwste aanbiedingen en je kunt ze ook direct vanuit de app bestellen. In de winkel komt de app van pas dankzij het boodschappenlijstje en de mogelijkheid om producten te scannen. Als je een keer in een andere stad bent kun je met een routebeschrijving altijd je weg vinden naar een Delhaize-vestiging bij jou in de buurt.

Carrefour

Carrefour België heeft een app voor boodschappen doen. In de hoofdapp vind je winkellijstjes die je kunt delen met je familie. Je kunt vanuit de app shoppen en de bestelling vervolgens ophalen in een winkel naar keuze. En je krijgt digitale voordeelbonnen die meteen aan de kassa verrekend worden. Kortom: een erg complete app met alle functies die je in een supermarkt-app verwacht.

Colruyt

Zoals de naam al doet vermoeden is de Collect & Go-app van Colruyt helemaal gericht op de online boodschappenservice van de supermarktketen. Nadat je de juiste producten geselecteerd hebt, worden ze klaargezet op een afhaalpunt bij jou in de buurt. De supermarktketen heeft daarnaast ook nog de MyColruyt-app, met boodschappenlijstje, recepten en aanbiedingen. Colruyt heeft een aparte app voor de Xtra-klantenkaart, maar die functie zit ook ni de normale app.

Meer Belgische supermarkt-apps

ALDI België (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - De Aldi België-app bevat een overzicht van de aanbiedingen en koopjes. Voor mensen die in de grensregio wonen is er ook de mogelijkheid om te kijken wat er vlak over de grens in de aanbieding is.

Lidl - Offers & Leaflets (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Belgische Lidl-klanten kunnen met deze app producten scannen en de gebruikelijke aanbiedingen doorbladeren.

Apps voor supermarktkoopjes

Ben je op zoek naar specifieke koopjes in de supermarkt, dan kunnen deze aanbiedingen en folder-apps helpen:

Scoupy (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Vroeger knipte je bonnetjes uit folders, tegenwoordig gebruik je daarvoor de app Scoupy. Je vindt er allerlei cashback-acties en je kunt geld terugvragen door een foto te maken van je kassabon. Binnen een paar dagen krijg je het geld op je rekening.

myShopi – Leaflets & Promos (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Een Belgische folder-app waarmee je ook klantenkaarten kunt opslaan en promoties bekijken.

PromoPromo-Folders van België (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Nog meer Belgische folders en promoties, ook bij de supermarkten.

PromoButler: Folders-Promos (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - De Belgische app van PromoButler.

AlleFolders (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Blader door Nederlandse folders van de verschillende winkelketens, waaronder supermarkten.

Reclamefolder (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Ook bij Reclamefolder vind je talloze Nederlandse folders, die je per categorie (bijvoorbeeld supermarkten) kunt bekijken.

Folders.nl (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Niets kunnen vinden in de andere folder-apps? Dan is er ook nog Folders.nl (voorheen Spotta), met een soortgelijk aanbod van Nederlandse reclamefolers.