De zaklampfunctie van je iPhone komt vaak van pas als je bijvoorbeeld in het donker iets moet zoeken. Maar het gebeurt ook wel eens dat je de zaklamp per ongeluk inschakelt. Er is een handig trucje om de LED-flitser razendsnel weer uit te schakelen.

Als je iets moet zoeken in het donker, komt de LED-flitser van je iPhone altijd goed van pas. Dankzij de LED-flitser gebruik je je iPhone als zaklamp, al zijn er ook andere mogelijkheden voor. Het inschakelen van de LED-flitser doe je meestal via het bedieningspaneel of ontgrendelscherm, maar er is ook een simpel trucje waarmee de zaklamp razendsnel kunt uitschakelen.

Zaklamp snel uitschakelen

Het enige wat je hoeft te doen om de zaklamp van je iPhone uit te schakelen, is om vanaf een vergrendelde iPhone het scherm naar links te schuiven. Hiermee activeer je de camera en daarmee gaat de zaklamp ook meten uit. Het is niet nodig om het scherm helemaal door te schuiven, want je kan het scherm gewoon loslaten zodra de LED-flitser uitgegaan is. Hierdoor kom je gewoon weer uit bij het toegangsscherm.

Het is een simpele truc die ervoor zorgt dat je niet eerst weer het Bedieningspaneel hoeft te openen en op het zaklamp-icoontje hoeft te tikken.

Voor het activeren van de LED-flitser als zaklamp, ga je meestal anders te werk. Dit doe je vanaf het toegangsscherm. Je kunt dus de zaklamp ook vanaf een vergrendelde iPhone gebruiken. Hoe je dat doet lees je in ons afzonderlijke artikel. Hint: voor Face ID-toestellen is er een extra speciale knop.

Een andere manier om de flitser op je iPhone te gebruiken is om notificaties te krijgen als er iemand belt. Laat je iPhone-flitser knipperen bij binnenkomende meldingen, zodat je nooit meer iets mist!