De Samsung T7 heeft een opvolger gekregen: met de Samsung T9 SSD kun je razendsnel je iPhone-video's opslaan op een externe schijf, waardoor hij ideaal is voor professionele filmmakers. Maar is dat het enige? Je leest het in onze Samsung T9 review!

Samsung T9 is supersnel

Een externe SSD is een onmisbaar accessoire voor je Mac, iPad en sinds kort ook van je iPhone. Je kunt een dergelijk schijfje namelijk rechtstreeks op de usb-c-poort aansluiten voor het opslaan en uitwisselen van bestanden. Een van de nieuwste SSD’s is de Samsung T9, de opvolger van de populaire T7 uit 2020. Deze heeft iets bijzonders: hij is snel genoeg om ProRes-filmbeelden op te slaan, terwijl je aan het filmen bent met de iPhone 15 Pro (Max). Je bent daardoor niet meer afhankelijk van de lokale opslag op de iPhone zelf. Hoe werkt dit en haal je als Apple-gebruiker wel het maximale uit dit snelheidsmonster? We hebben het voor je getest en in deze review van de Samsung T9 Portable SSD lees je er alles over.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in februari 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De SSD is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant in de variant met 4TB opslag.

Samsung T9 Portable SSD in het kort

Dit zijn de eigenschappen van de Samsung T9:

Opvolger van de Samsung T7 (Shield)

Stevige behuizing met rubberlaag

Voorzien van usb-c aansluiting

Snelheid tot 2000MB/s (USB 3.2 Gen 2×2)

Kan een bestand van 2 GB in minder dan een seconde overzetten

Voorgeformatteerd exFAT

Geschikt voor iPhone, Mac, Android en Windows

Databescherming: XTS-AES 256-bits full-disk hardware-encryptie

Valbestendig tot 3 meter

Afmetingen 88 x 60 x 14 mm

Gewicht: 122 gram

Adviesprijs: €139,99 voor 1TB oplopend tot €449,99 bij 4TB (bij winkels vaak goedkoper)

Verkrijgbaar bij: Coolblue, Amazon en andere winkels

Samsung levert bij de T9 een boekje en twee kabeltjes mee.

Design en uiterlijk Samsung T9

Het eerste wat opvalt aan de T9 is de rubberen buitenlaag, die zit vastgeplakt aan de metalen behuizing. De rubberen huls is niet te verwijderen. Dat de Samsung Portable SSD T9 wat forser aanvoelt dan andere SSD’s zoals de Crucial X10 Pro, komt door die rubberen beschermlaag met ribbelpatroon. Tegelijk zorgt de metalen behuizing ervoor dat deze SSD behoorlijk stevig en robuust aanvoelt. Hij is bestand tegen een val van 3 meter hoogte – en daarmee bedoelt Samsung niet dat hij op een zacht tapijt kan vallen, maar op een harde ondergrond zoals stalen platen of een stenen vloer. De stroeve textuur zorgt ervoor dat je de T9 gemakkelijk kunt vastpakken, maar hij is daardoor ook wat gevoeliger voor stof. Door de zwarte kleur valt dit extra op.

Hij is er in drie verschillende capaciteiten (1TB, 2TB en 4TB), allemaal zwart. Op het eerste gezicht doet de T9 wel een beetje denken aan zijn voorganger, de Samsung T7 Shield. Ook die heeft zo’n rubberen huls aan de buitenkant. Een rating voor stof- of waterbestendigheid heeft de T9 niet, terwijl de Crucial X10 Pro dat wel belooft. De 5 jaar garantie die Samsung belooft geldt dan ook niet voor waterschade en gek genoeg ook niet voor valschade. Fabricagefouten en dergelijke zijn wel gedekt.

Samsung T9 Portable SSD in gebruik

De voorganger T7 is al meer dan drie jaar oud en was wel eens aan vervanging toe. Het grootste verschil is de snellere USB 3.2 Gen 2×2-interface met een snelheid tot wel 20 Gbit/s. Uiteraard moet het apparaat waarop je de SSD aansluit deze snelheid wel ondersteunen om er optimaal gebruik van te kunnen maken. Maar ook als dat niet zo is, ben je met deze SSD klaar voor de toekomst, als dergelijke snelle apparaten wel op brede schaal beschikbaar zijn. Heb je een apparaat met USB 3.2 Gen2-poort (zoals de iPhone 15 Pro), dan haal je alsnog een nette snelheid van 10 Gbit/s. Maar je profiteert niet van de maximale 2×2 snelheid van 20 Gbit/s.

Bij de normale iPhone 15-modellen is de snelheid 480 Mbps (usb 2.0), dus bij deze modellen kun je net zo goed een tragere (en veel goedkopere) SSD aanschaffen. Alles over het aansluiten van apparaten op de usb-c poort van je iPhone lees je in een apart artikel.

Bij de MacBooks heof je je minder zorgen te maken: de veelverkochte MacBook Air M2 uit 2022 ondersteunt al Thunderbolt/USB 4.0 met een maximale bandbreedte van 40 Gbit/s. Dat is twee keer zo snel als USB 3.2 Gen 2×2 van de Samsung T9. Bij het overzetten van bestanden is dit duidelijk te merken: het overzetten van 150 gigabyte aan bestanden nam ongeveer een minuut in beslag en dat komt overeen met 20 Gbit/s.

Videofilmen met de iPhone 15 Pro (Max)

De belangrijkste reden om deze Samsung T9 te testen, is dat hij een speciale filmmodus activeert op de iPhone 15 Pro (Max). Het is dan mogelijk om de beelden die je aan het filmen bent rechtstreeks op de SSD op te slaan, dus zonder dat je opslagruimte op de iPhone nodig heeft. Dit werkt alleen bij het filmen in ProRes, het ongecomprimeerde filmformaat voor professionele cinematografen.

Simpeler kan niet: je sluit de Samsung T9 met de meegeleverde usb-c-kabel aan op de iPhone en hij wordt meteen voor filmopslag gebruikt zodra je het ProRes-formaat kiest. Het werkt voorlopig alleen met ProRes en (nog) niet met andere filmformaten. Het opslaan op de SSD gebeurt vanzelf.

Zonder de T9 zul je merken dat het filmen opeens beperkt is tot een paar minuten in 4K met 30 beelden per seconde, waardoor het nut van de T9 in één klap duidelijk wordt. Je kunt urenlang filmen (in ons geval ruim 577 minuten oftewel 9,5 uur), maar je moet er rekening mee houden dat je in de tussentijd niet kunt opladen via de usb-c-poort. Geen probleem: deze toestellen zijn ook met MagSafe op te laden. We hebben het overigens ook nog geprobeerd met een WD My Passport SSD (USB 3.2 Gen 2), maar daarmee werd het automatisch opslaan van ProRes niet geactiveerd.

Na het filmen sluit je de T9 aan op je Mac om de bestanden uit te lezen en razendsnel naar je Mac of naar een NAS te kopiëren. De tussenliggende interfaces kunnen daarbij uiteraard wel de zwakste schakel vormen, waardoor je alsnog geen snelle gegevensoverdracht hebt. Maar aan de T9 zal het niet liggen.

Het filmen in ProRes levert grote videobestanden op, maar in de best mogelijke beeldkwaliteit en zonder haperingen. Ben je van plan dit met je iPhone 15 Pro (Max) te gaan doen, dan is de T9 zeker het overwegen waard. Maar ook al ga je niet ProRes-filmen, dan nog is de snelle bestandsoverdracht van de T9 mooi meegenomen.

Software voor de Samsung T9

Als je deze SSD aanschaft is de schijf niet helemaal leeg. De hoofddirectory van de SSD bevat encryptiesoftware voor macOS en Windows. Samsung heeft SSD-beheersoftware onder de naam Magician die je ook voor macOS kunt downloaden. Wij hebben hier geen gebruik van gemaakt, aangezien het vereist dat je nogal wat systeeminstellingen aanpast. Bovendien willen we liever zelf de schijf vullen met foto’s en Time Machine-backups.

De DCIM-map die door het ProRes-videofilmen automatisch is aangemaakt, hebben we na het testen maar weer verwijderd. Het was leuk om even te proberen, maar we gaan dit niet vaak gebruiken en het neemt veel ruimte in.

Ook aan gaan we deze SSD niet gebruiken voor ProRes, we vinden het toch een van de meest nuttige accessoires die je op de usb-c-poort van je iPhone of iPad kunt aansluiten. Of je nu van muziekmaken of videobewerken houdt: het is ideaal als je grote bestanden op kunt slaan op een extern opslagmedium, met snelle toegang als je het nodig hebt. Het handige daarbij is dat je de schijf niet hoef te formatteren: het exFAT-filesysteem is plug-and-play en zorgt dat je afwisselend op iPhone, Mac, Android-smartphones en Windows-pc’s kunt aansluiten.

Score 8.5 Samsung Portable SSD T9 Vanaf €139 Voordelen + Robuuste behuizing

Goed vast te pakken door stroeve textuur

Goede prestaties

Ook te gebruiken voor ProRes-filmen op de iPhone 15 Pro (Max)

Twee kabels meegeleverd (usb-a en usb-c)

Gemakkelijk wisselen tussen iPhone, Mac, Android en Windows Nadelen – Zwarte rubberlaag trekt stof aan

Niet zo compact

Conclusie Samsung T9 Portable SSD review

De Samsung T9 is een prima aankoop als je van plan bent om ProRes-video’s te gaan filmen en daarvoor een extern opslagmedium nodig hebt. Zodra je de T9 aansluit op je iPhone wordt hij automatisch gebruikt voor filmopslag. In feite heb je hier geen USB 3.2 Gen 2×2 voor nodig, omdat de usb c-poort van de iPhone 15 Pro Max immers toch maar de helft van de snelheid aan kan. Maar je hebt met de Samsung T9 wel een toekomstbestendige oplossing, die vooral aangesloten op de Mac z’n beste prestaties laat zien. Kies je voor 2TB of 4TB, dan heb je ruim voldoende om ook de komende jaren nog probleemloos backups van je foto’s en bestanden te maken.

Heb je al die snelheid niet nodig, omdat je nooit grote bestanden overzet en de schijf alleen voor backups gaat gebruiken, dan kun je net zo goed kiezen voor de T7. Die is aanzienlijk goedkoper (2TB voor rond de €150 in plaats van €200) en is er ook in een extra robuuste uitvoering.

Samsung T9 Portable SSD kopen

De Samsung T9 is bij diverse winkels te koop, waaronder Coolblue en Amazon. De prijs is afhankelijk van de hoeveelheid opslag. Wij hebben de 4TB-versie getest, waarmee je riant ruimte hebt voor al je bestanden en backups. Zoek je het iets goedkoper, dan kun je beter de 2TB-versie nemen.

Andere Gen 2×2 schijven die je zou kunnen overwegen zijn de Crucial X10 Pro en SanDisk Extreme Pro V2, die nog iets duurder zijn. Zoek je goedkopere opties met Gen 2×2, kijk dan eens naar de Corsair EX100U, Kingston XS2000, Sabrent Rocket Nano V2 of de ADATA Elite SE880.

Inmiddels zijn er ook al de eerste SSD’s met USB 4.0, al is de keuze nog beperkt. De Sandisk Professional PRO-G40 is een goed voorbeeld, maar dan zit je wel tegen een prijskaartje van ruim 400 euro aan te kijken. Het is de vraag of je dat nodig hebt als gewone gebruiker. Ben je professioneel filmmaker of fotograaf, dan heeft zo’n aanschaf meer zin.