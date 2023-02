In deze gids leggen we uit hoe je HomeKit-accessoires kunt gebruiken als je een vakantiehuisje of tweede huis hebt. Denk bijvoorbeeld aan een beveiligingscamera om alles in de gaten te houden als je er niet bent. Of een slim deurslot om onverwachte gasten toegang te geven.

HomeKit in een vakantiehuis, is dat niet te veel overkill? Welnee! Juist met slimme accessoires kun je allerlei dingen regelen, zoals toegang geven, lekkage detecteren en de verlichting regelen. Wij leggen uit wat je nodig hebt, hoe het werkt en welke accessoires geschikt zijn.

Zo maak je je vakantiehuis slim

Om te beginnen is het goed om te weten dat je voor het vakantiehuis een aparte HomeKit-woning moet aanmaken. Ook heb je een woninghub nodig om dingen op afstand te kunnen bedienen met HomeKit. Je kunt hiervoor het beste een HomePod mini gebruiken, want die is relatief goedkoop en komt ook van pas voor het afspelen van muziek. Een Apple TV is uiteraard ook mogelijk, maar die is een stuk duurder en die zul je niet altijd in je vakantiehuisje hebben staan. Zeker niet als er wisselende gasten komen.

In de Woning-app maak je gebruik van virtuele woningen, die zijn onderverdeeld in meerdere kamers. Je kunt accessoires aan een bepaalde kamer toewijzen om ze tegelijk te kunnen bedienen.

Het toevoegen van een nieuwe woning doe je als volgt:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Ga naar het eerste tabblad, Woning. Tik rechtsboven op het plusje. Kies de optie Voeg nieuwe woning toe. Geef de woning een naam, bijvoorbeeld Vakantiewoning. Je kunt nu bezig gaan met het toevoegen van kamers en het toevoegen van accessoires. Ook kun je andere mensen uitnodigen voor HomeKit.

Is HomeKit nieuw voor je, dan vind je op het tabblad Thuis met Apple tips hoe je HomeKit kunt gebruiken.

HomeKit-accessoires voor je vakantiehuis

Welke apparaten komen van pas voor je vakantiehuis? Hieronder geven we enkele suggesties, met doorverwijzing naar pagina’s waar je meer informatie kunt vinden. De accessoires die we noemen zijn geschikt voor een woning waar je niet dagelijks of wekelijks bent, maar waarbij je wel alles in de gaten wilt houden.

Slimme deursloten : Hiermee kun je anderen toegang geven tot de woning, ook als je zelf niet in de buurt bent. Je kunt tijdelijke codes uitgeven om iemand toegang te geven. Dit kan ook handig zijn als je een schoonmaker hebt ingehuurd, die na het vertrek van de gasten aan de slag moet. Willen vrienden spontaan in jouw huisje logeren, dan kun je ze op afstand toegang geven. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een Nuki-nummerpad gebruiken.

: Hiermee kun je anderen toegang geven tot de woning, ook als je zelf niet in de buurt bent. Je kunt tijdelijke codes uitgeven om iemand toegang te geven. Dit kan ook handig zijn als je een schoonmaker hebt ingehuurd, die na het vertrek van de gasten aan de slag moet. Willen vrienden spontaan in jouw huisje logeren, dan kun je ze op afstand toegang geven. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een Nuki-nummerpad gebruiken. Beveiligingscamera : Wil je in de gaten houden of er iemand door het huis sluipt? Dan zet je een HomeKit-camera neer. Bij sommige camera’s krijg je een melding bij beweging, terwijl andere camera’s in staat zijn om mensen en dieren te herkennen. Zo’n camera is vooral bedoeld als geruststelling: als je regelmatig even kijkt of alles nog OK is, is dat een hele zorg minder. Je zou hiervoor ook een bewegingssensor kunnen gebruiken, maar dan kun je niet rondkijken in de kamer of tuin. Ook kun je raam- en deursensoren plaatsen, om een melding te krijgen zodra er iemand binnenkomt.

: Wil je in de gaten houden of er iemand door het huis sluipt? Dan zet je een HomeKit-camera neer. Bij sommige camera’s krijg je een melding bij beweging, terwijl andere camera’s in staat zijn om mensen en dieren te herkennen. Zo’n camera is vooral bedoeld als geruststelling: als je regelmatig even kijkt of alles nog OK is, is dat een hele zorg minder. Je zou hiervoor ook een bewegingssensor kunnen gebruiken, maar dan kun je niet rondkijken in de kamer of tuin. Ook kun je raam- en deursensoren plaatsen, om een melding te krijgen zodra er iemand binnenkomt. Watersensoren : Lekkage wordt bij een vakantiehuisje soms pas laat opgemerkt. Dit kun je voorkomen door een watersensor neer te leggen op plekken waar de meeste kans op waterschade is. Helaas kun je dit probleem niet op afstand oplossen, maar je bent er in ieder geval op tijd bij.

: Lekkage wordt bij een vakantiehuisje soms pas laat opgemerkt. Dit kun je voorkomen door een watersensor neer te leggen op plekken waar de meeste kans op waterschade is. Helaas kun je dit probleem niet op afstand oplossen, maar je bent er in ieder geval op tijd bij. Slimme verlichting: Voor veel mensen het eerste wat ze aanschaffen als het om slimme accessoires gaat. Met slimme lampen kun je aanwezigheid simuleren, zodat er minder kans is op inbraak. Dit kan met Philips Hue, maar omdat je toch niet dagelijks in je vakantiehuis bent kun je ook goedkopere opties zoeken zoals Tuya of IKEA Tradfri.

Slimme knoppen : Heb je regelmatig gasten in je vakantiehuis, dan wil je die niet zomaar toegang geven tot je HomeKit-huis. Je kunt dit oplossen met slimme knoppen en lichtschakelaars, die je voorziet van een duidelijk label. Zo kunnen gasten op een normale manier de lampen aan en uit doen, terwijl jij op afstand de controle houdt. Zijn de gasten na vertrek vergeten om de lampen uit te doen, dan kun je dat alsnog zelf doen.

: Heb je regelmatig gasten in je vakantiehuis, dan wil je die niet zomaar toegang geven tot je HomeKit-huis. Je kunt dit oplossen met slimme knoppen en lichtschakelaars, die je voorziet van een duidelijk label. Zo kunnen gasten op een normale manier de lampen aan en uit doen, terwijl jij op afstand de controle houdt. Zijn de gasten na vertrek vergeten om de lampen uit te doen, dan kun je dat alsnog zelf doen. Slimme deurbel: Je bent niet altijd aanwezig in een vakantiehuisje, maar je wilt wel weten of er iemand aan de deur is geweest. Met een slimme deurbel voorzien van camera kun je de deurbel beantwoorden en terugpraten, of terugkijken of er onraad bij de deur is geweest.

Je kunt het natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt, door je vakantiehuis op nog meer punten slim te maken, maar we denken dat de hierboven genoemde accessoires wel de basis zijn. Je zou ook nog kunnen denken aan slimme stekkers om apparaten op afstand te kunnen uitschakelen en een slimme thermostaat om de vakantiewoning alvast te verwarmen voordat de gasten komen. Maar goed, niet iedereen heeft zin om veel geld te investeren in een woning waar je niet zo vaak bent. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook goedkope smart home-oplossingen zoals het Lidl smart home-systeem.

Praktische tips voor je vakantiehuis

Om je slimme vakantiehuis tot een succes te maken hebben we nog twee tips:

Continu internet

Om verbinding te kunnen maken met de apparaten in je slimme vakantiehuis, zal de woninghub op internet aangesloten moeten zijn. Dit betekent dat er continu wifi beschikbaar zal moeten zijn.

Bespaar energie

Door verwarming, verlichting en stroomverbruik op afstand te regelen, kun je energie en dus ook geld besparen. Door normale lampen te vervangen door energiezuinige slimme ledlampen, verbruik je minder. Je kunt ook beter het verbruik in de gaten houden en word je bewuster van manieren om energie te besparen. Als er niemand is, hoeven er ook geen apparaten aan te staan. Behalve dan de internetrouter, om alles op afstand aan te sturen.

In onze gids over smart home in een huurwoning krijg je nog meer tips over het gebruik van slimme accessoires op plekken waar je niet zomaar mag boren en verbouwen. Lees ook eens onze gids met tips om alles uit HomeKit te halen.