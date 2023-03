In deze gids bespreken we apps waarmee je abonnementen voor bijvoorbeeld apps, kranten, streamingdiensten en nog veel meer kunt bijhouden. Zo houd je grip op je uitgaves en voorkom je dat je ongemerkt te veel geld uitgeeft

Abonnementen bijhouden met apps

Er kunnen allerlei redenen zijn om je abonnementen bij te houden. Misschien ben je wel benieuwd hoeveel je nu echt per maand uitgeeft aan de verschillende streaming diesnten, maar het kan ook nuttig zijn om ook je vaste lasten zoals huur of hypotheek bij te houden. Zo weet je beter wat je echt overhoudt van je salaris. Met speciale apps kun je abonnementen bijhouden. Deze sturen je bijvoorbeeld ook meldingen op de dag dat de automatische incasso wordt verwacht. Er zijn vele apps beschikbaar, maar wij noemen de apps die we zelf het beste vinden. Heb je suggesties, laat het dan vooral weten via het reactieformulier.

Skaffer: veelzijdige app met statistieken

Onze favoriet van het moment is Skaffer. Deze app heeft een enorme hoeveelheid abonnementen met logo en al om uit te kiezen. In het overzicht bekijk je alle abonnementen die je hebt en wanneer de volgende automatische incasso wordt verwacht. Er is ook een statistiekenpagina met daarin gegevens over hoeveel je deze maand moet betalen inclusief een taartdiagram met alle abonnementen erin. Zo zie je gauw waar het meeste geld naartoe gaat. Je kunt zelf kiezen wanneer je een herinnering ontvangt (als je dat al wil). Staat een abonnement er niet bij? Dan kun je het indienen op de website of gewoon zelf iets aanmaken in de app.

Bobby: Nederlandse abonnementen tracker

Met Bobby (voorheen Billy) bekijk je één pagina met daarin al je abonnementen. Tik op een abonnement om precies te bekijken wanneer je moet betalen en hoe vaak een betaling voorkomt (maandelijks, per kwartaal et cetera). Deze pagina’s worden opgefleurd door een bijpassende kleur. Denk aan rood voor je Netflix-abonnement en groen voor Spotify. Een handige functie van Bobby is de mogelijkheid om een abonnement te categoriseren. Zo heb je misschien abonnementen voor je werk en abonnementen voor jezelf. Dat kun je eenvoudig scheiden.

Subsee: uitgebreide widgets op je beginscherm

Wil je graag regelmatig op de hoogte worden gehouden van je abonnementen, dan is een widget misschien wel een goed idee. Subsee is niet de enige app die dit kan, maar deze app toont wel lekker uitgebreide informatie. Zo zie je in één oogopslag welke betalingen als eerste volgen en hoeveel je volgende maand kwijt zal zijn. Een andere mooie functie is de ondersteuning voor proefperiodes. Moet je op tijd opzeggen om niet te betalen na een proefperiode, dan stuurt Subsee je een herinnering.

Subscription Tracker: ondersteuning voor Siri Shortcuts

De app Subscription Tracker heeft niet de meest originele naam en qua functies is het allemaal niet heel bijzonder, maar één mogelijkheid zien we niet bij andere apps. En dat is de ondersteuning voor Siri Shortcuts. Je kunt instellen dat je aan Siri kunt vragen welke rekeningen je bijvoorbeeld de komende twee dagen ontvangt. Dat is nog eens makkelijk!

Recur: heeft widgets voor je toegangscherm

De laatste app die we bespreken heeft ook widgets voor je toegangsscherm. Deze mogelijkheid bestaat sinds iOS 16. Je hoeft zo niet naar een widget te zoeken of een app te openen, want het staat gewoon op je toegangsscherm onder de klok. Je hebt vrij veel mogelijkheden om zelf abonnementen toe te voegen aan de lijst, maar het is niet zo uitgebreid als bijvoorbeeld Skaffer.

Heb je ook al eens gecontroleerd welke App Store abonnementen je hebt? Deze worden via Apple gefactureerd, dus misschien heb je niet eens door dat je ervoor betaalt. In onze tip lees je hoe je App Store abonnementen kunt opzeggen. We hebben ook een tip met daarin een truc om minder voor app abonnementen te betalen.