Schijnt de zon en ben je bang om te verbranden? Op de iPhone kun je gemakkelijk de zonkracht zien, uitgedrukt in de UV-index. Zo zie je hoe sterk de zon schijnt en weet je of het tijd is om in te smeren. In deze tip leggen we uit hoe je de actuele UV-index bekijkt op je iPhone en Apple Watch.

UV-index: zo weet je hoe snel je verbrandt

Ga je een dagje de deur uit, bijvoorbeeld naar het strand of voor een terrasje? Check dan eerst de UV-index op je iPhone of Apple Watch. Dit is een goede indicator om te zien hoe sterk de zon is en of je huid gevaar loopt zonder zonnebrandcrème. Je hebt er geen speciale apps voor nodig, want het is standaard te zien in de Weer-app op je iPhone.

Hoe werkt de UV-index?

Het getal van de UV-index geeft aan hoeveel zonkracht er is. Het kan misschien wel onbewolkt zijn, maar dat zegt nog helemaal niet hoe snel je kunt verbranden. De waarde kan door de dag heen veranderen. In Nederland komt een waarde hoger dan 8 niet voor, maar dichter bij de evenaar kun je een indexwaarde van 15 tegenkomen.

Hieronder vind je een tabel met gegevens van het KNMI in samenwerking met KWF Kankerbestrijding. Bekijk hier hoe snel je kunt verbranden zonder in te smeren bij verschillende waardes:

Zonkracht Omschrijving Roodkleuring na x minuten Verbranding 1-2 Vrijwel geen 100-50 – 3-4 Zwak 35-25 – 5-6 Matig 25-15 Gemakkelijk 7-8 Sterk 15-10 Snel 9-10 en hoger Zeer sterk Minder dan 10 Zeer snel

UV-index bekijken in de Weer-app van je iPhone

Je weet nu welke waardes gevaarlijk kunnen zijn wanneer je je niet insmeert. Nu is het tijd om te kijken hoe je de actuele UV-indexwaarde kunt controleren. Volg daarvoor deze stappen:

Open de Weer-app op je iPhone en open de locatie die je wil controleren. Scroll naar beneden naar de tabel met informatie. De UV-index staat helemaal rechtsonder.

Vanaf iOS 14 vind je ook waarschuwingen van het KNMI (via MeteoAlarm.eu). Is het uitzonderlijk warm, dan zie je dit bovenaan het overzicht van de locatie. Tik erop voor meer informatie en een advies van het KNMI.

UV-index controleren op de Apple Watch

Wil je even snel de zonkracht controleren op je Apple Watch? Dan zijn daarvoor twee manieren. De eerste is via de ingebouwde Weer-app, maar wil je de UV-index vaak controleren, dan schikt de tweede optie meer. Bekijk hieronder hoe ze werken.

Weer-app van de Apple Watch

De makkelijkste manier om eens in de zoveel tijd de UV-index te controleren is via de Weer-app. Volg daarvoor deze stappen:

Ga naar het appscherm van je Apple Watch (druk de Digital Crown 1x in). Zoek en open de Weer-app. Open de locatie die je wil controleren en scroll een klein beetje naar beneden.

Wil je een meer gedetailleerde weergave? Lees dan verder!

UV-index op je wijzerplaat

Dit is handig als je regelmatig de zonkracht wil controleren. Ook is deze manier van de UV-index meten niet beschikbaar op je iPhone. Het gaat namelijk om een complicatie voor je wijzerplaat. Hiermee zie je de huidige UV-index, maar ook de schaal. Zo zie je of het relatief hoog of laag is.

Je hebt bij het instellen van een Weer-complicatie veel keuze. Kijk daarom goed of je de juiste complicatie selecteert. Op verschillende wijzerplaten ziet hij er anders uit, kijk maar:

Hoe je een complicatie voor je Apple Watch wijzerplaat kunt instellen lees je in onze afzonderlijke tip. Het kan zowel vanaf je horloge als je iPhone.

Complicaties voor je Apple Watch wijzerplaat, zo werkt het in watchOS 7

