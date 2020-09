Zo meet je je hartslag sneller en nauwkeuriger met de Apple Watch Met je vinger en de Digital Crown Tips

Apple Watch

De Apple Watch meet jouw hartslag en slaat dit op in de Gezondheid-app. Met de Hartslag-app en de Apple Watch Series 4 of nieuwer kun je sneller en nauwkeuriger je hartslag meten. Je doet dit via de Digital Crown. Wij laten je zien hoe dit werkt.