iCulture vergelijkt: dit zijn de beste radio-apps voor je iPhone

Als je onderweg via je iPhone wil luisteren naar je favoriete radiozender, dan kun je daar een aparte app voor gebruiken. Radio-apps bestaan al sinds het begin van de App Store en ze zijn gaandeweg steeds beter geworden, ook in het tijdperk van eindeloos muziek luisteren via Spotify en Apple Music. Vandaar dat we de beste radio-app voor de iPhone en iPad voor je op een rij hebben gezet. Per app noemen we de sterke en zwakke punten en we benoemen ook een winnaar.

Radio-apps voor iPhone en iPad

Eindeloos muziek luisteren is één ding, maar een dj die de plaatjes aan elkaar praat heeft nog steeds een enorme aantrekkingskracht. In het openbaar vervoer, tijdens het sporten of het filerijden is het wel zo gezellig als je af en toe een stem hoort, die je vertelt waarom dat ene nummer zo geweldig is. Maar welke radio-app moet je nou hebben? In dit artikel vind je de beste Wil je liever geen apps installeren? Dan kun je ook luisteren naar radiostations in Apple Music, met Siri naar radio luisteren of je kunt radio luisteren in de Safari-browser van je iPhone.

Bekijk ook Radiozenders afspelen via Siri en de Muziek-app: zo doe je dat Met behulp van Siri kun je met je stem een radiostation luisteren. Je hoeft alleen maar aan Siri te vragen om je favoriete radiozender te starten. Dit werkt met zowel Nederlandse als internationale radiozenders.

iCulture adviseert: RadioNED

RadioNED van de Nederlandse ontwikkelaar Patrick Koning kent zijn oorsprong op de Apple TV, maar sinds 2018 is er ook een iOS-versie. In de app luister je naar meer dan 600 Nederlandse radiostations, waaronder ook heel veel lokale zenders. Voor elk muziekgenre is er wel een station en met de favorietenfunctie maak je zelf je eigen stationslijst. De app heeft ook een widget en een timer- en wekkerfunctie. RadioNED werkt ook samen met Spreekbuis en MediaCourant, dus je vindt er ook het allerlaatste medianieuws. Als je dus meer wil dan alleen naar radio luisteren, is RadioNED de app die je moet hebben.

De app werkt samen met de donkere modus van iOS, dus hij schakelt automatisch over naar de lichte of donkere weergave. Het grote voordeel van RadioNED is dat de streams razendsnel starten en in onze test valt blijft de muziek ook spelen bij een iets mindere internetverbinding. RadioNED is ook beschikbaar op CarPlay en is daar wat ons betreft de beste keuze. Wel vinden we het design van de app niet het allermooist, maar dat geldt wel voor meer radio-apps. Als je liever naar buitenlandse stations luistert, dan moet je één van de andere apps in deze lijst proberen.

RadioNED heeft twee versies. De standaard versie is gratis en de betaalde versie laat je je favorietenlijst synchroniseren tussen je apparaten, waaronder de Apple TV- en Mac-versie. Luister je alleen met je iPhone, dan kan je prima uit de voeten met de gratis variant.

Sterk: Honderden Nederlandse (lokale) radiostations, snelle streams, handige widget, radionieuws.

Zwak: Qua design niet de allermooiste app.

Voor buitenlandse zenders: myTuner Radio

Ook myTuner Radio is niet de allermooiste app. Maar luistergemak staat bij radio-apps voorop en dat zit bij myTuner Radio goed in elkaar. myTuner Radio heeft meer dan 40.000 radiostations uit 200 landen, waaronder alle bekende en minder bekende Nederlandse radiostations. Je markeert zenders eenvoudig als favoriet, zodat deze meteen vanaf het startscherm te selecteren zijn. In de speler kun je snel je muziek pauzeren of naar de vorige of volgende zender gaan. myTuner Radio heeft ook een equalizer, zodat je het geluid kunt afstemmen op het type muziek waar je naar luistert. Veel verschil maakt dit in de praktijk niet, maar voor bepaalde genre’s kan het net even prettiger zijn. De app werkt ook met Siri Shortcuts en Apple Music, zodat je muziek aan je eigen bibliotheek kan toevoegen.

De kracht van myTuner Radio is echter dat deze op veel apparaten beschikbaar is. Behalve de iPhone en iPad, werkt myTuner Radio ook heel goed op de Apple Watch, Apple TV en in de auto in combinatie met een CarPlay-systeem. De CarPlay-versie werkt razendsnel en met de Apple Watch-versie bedien je eenvoudig de muziek op je iPhone en selecteer je je favoriete radiostation. De gratis versie heeft reclames, maar voor €3,49 koop je de betaalde versie.

Sterk: Zoeken op plaatsnaam, ook podcasts beluisteren, wekkerfunctie, beschikbaar op al je apparaten, werkt met Siri Shortcuts.

Zwak: Niet de allermooiste radio-app.

TuneIn Radio

TuneIn Radio heeft het grootste zenderaanbod van alle radio-apps op de iPhone en iPad. Meer hoef je eigenlijk niet te weten. Het is zoeken en vinden in zowel de gratis als betaalde versie van de app. De toepassing heeft het er echter niet bij gelaten: ook het aantal functies is enorm. Je kan een wekker en een sleeptimer instellen. Er is een complete autobediening met grote knoppen op een zwarte achtergrond. Je kan soortgelijke radiozenders zien vanaf de zender die je nu luistert. Door een profiel aan te maken, kun je je zenders synchroniseren en het hoofdscherm inrichten op je eigen voorkeuren.

TuneIn werkt ook op andere apparaten, zoals de Apple Watch en met CarPlay. De CarPlay-app is handig, maar is trager dan die van myTuner Radio. De Apple Watch-app van TuneIn werkt ook niet altijd even goed, waardoor je deze beter links kunt laten. De gratis en betaalde versie van TuneIn hebben hetzelfde zenderaanbod, maar de betaalde versie heeft geen advertenties in de app. Ook kun je daarmee muziek opnemen, wat een groot pluspunt is. Wel is deze betaalde versie voor een radio-app vrij prijzig.

Sterk: Onovertroffen zenderaanbod, fungeert als wekkerradio en sleeptimer, aparte modus voor in de auto, opnamefunctie in betaalde versie.

Zwak: Aangepast introscherm vereist account, betaalde versie prijzig, niet op Apple TV, CarPlay-versie minder snel, Apple Watch-versie werkt niet goed.

Nederland.FM

Hoewel je misschien op het eerste gezicht schrikt van het opvallende ontwerp van deze iOS-app, ligt die geheel in lijn met de gelijknamige website, Nederland.fm. De app maakt Nederland.fm beschikbaar voor je iPhone en iPad en bevat ondersteuning voor de Chromecast. De functionaliteit is echter héél simpel gebleven: je drukt op de logo’s voor de bekendste landelijke zenders van Nederland en daar moet je het mee doen. Je kan geen zenders toevoegen of je eigen favorieten aanmaken. De zenders die je beluistert verschijnen in een snellijst waardoor je snel kan schakelen naar stations die je vaak luistert. De knoppen naar zoekopdrachten van het huidige nummer voegen niet zoveel toe. De ingebouwde sleeptimer is wel handig. Nederland.FM werkt ook in CarPlay.

Sterk: De grote Nederlandse radiozenders binnen handbereik, snellijst voor het zappen, sleeptimer ingebouwd.

Zwak: Zenders toevoegen kan niet, reclame in beeld, lelijke vormgeving, qua functies erg beperkt.

Instaradio

Instaradio bestond voorheen onder de naam Soriko Radio. Deze radio-app biedt alle populaire radiostations van meerdere landen, waaronder Nederland en België. Je maakt eenvoudig je eigen lijst van favoriete radiostations aan en zoekt snel naar nieuwe stations. De app houdt ook een tijdlijn bij van alle nummers waar je naar geluisterd hebt en kan deze snel openen in Apple Music of Spotify. De gratis versie biedt al deze opties, maar wil je ook een wekker, het automatisch afspelen van je laatst geluisterde radiostation of het opnemen van muziek, dan kun je de app uitbreiden met een in-app aankoop van €3,49. Het fijne van deze app is dat er geen advertenties zijn, zelfs niet in de gratis versie. Op de iPad is de app ook nog geoptimaliseerd voor Split View en Slide Over. Behalve op de iPhone en iPad, werkt Instaradio ook op de Apple TV, Apple Watch en Mac.

Sterk: Alle populaire Nederlandse en Belgische radiostations, overzichtelijk design, nummers beluisteren via Apple Music en Spotify, geen advertenties.

Zwak: Extra functies achter een betaalmuur, aanbod van radiostations niet het grootst.

Radio-apps van populaire zenders

Behalve all-round apps voor allerlei verschillende radiostations, hebben de grote radiozenders ook hun eigen apps uitgebracht. Deze zijn dus helemaal toegespitst op de (thema)zenders van één specifiek radiomerk, zoals die van de Publieke Omroep en de grote commerciële radiostations. In veel van deze apps vind je ook afspeellijsten, nieuws, informatie en handige functies zoals een wekker. Als je eigenlijk maar naar één radiostation luistert, dan is de losse radio-app eigenlijk ook voldoende.

Favoriete radio-apps van iCulture-lezers

Deze app kregen we getipt door een van onze lezers (bedankt!):

RadioApp - A Simple Radio (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Een app waarmee je met een soort analoge tuner kunt afstemmen op radiostations wereldwijd.

Radio luisteren op de Apple TV en in CarPlay

Zoek je een app om radio te luisteren op de Apple TV? Daarvoor hebben we een aparte lijst samengesteld. Check daarvoor dus onze lijst met de beste radio-apps voor de Apple TV. Voor onderweg hebben we ook de beste radio- en podcast-apps voor CarPlay opgesomd.