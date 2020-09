Bloedzuurstof meten op de Apple Watch

Op de Apple Watch Series 6 vind je de zogenaamde Saturatie-app. Hiermee kun je je bloedzuurstof meten op je pols. Je moet hiervoor een meting van een paar seconden uitvoeren, ongeveer vergelijkbaar met het meten van de ECG op de Apple Watch. Het is echter geen medische meting, maar het is alleen bedoeld om inzicht te geven in je algehele gezondheid. Apple heeft dan ook geen medische goedkeuring gevraagd bij autoriteiten. Mocht je sterk wisselende of sterk afwijkende waarden krijgen, dan kan het zin hebben eens contact op te nemen met een arts. Die kan dat meteen aan de hand van jouw metingen zien of er werkelijk reden is tot zorg.

Wat is saturatie?

De saturatiewaarde is het percentage zuurstof dat de rode bloedcellen vanuit je longen naar de rest van je lichaam kunnen vervoeren. Hoe goed je bloed deze taak uitvoert, is een maatstaf voor je algehele gezondheid. Een normale saturatiewaarde ligt meestal tussen de 95% en 99%. Het wil echter niet zeggen dat er iets mis is, als de meting onder de 95% ligt. Je kunt in dat geval het beste nog een paar keer meten, om zeker te weten dat het geen toevallige afwijkende waarde is.

Geschikte toestellen voor saturatie meten

Om de zuurstofsaturatie in je bloed te meten heb je het volgende nodig:

Een Apple Watch Series 6

Een iPhone 6s of nieuwer*

*Dit zijn de eisen die Apple stelt, zie supportartikel.

Het is niet mogelijk om dit op eerdere modellen van de Apple Watch te doen. De Apple Watch Series 6 bevat namelijk een compleet nieuwe hartslagsensor, die met groen en rood ledlicht en infrarood licht op je pols schijnt. Fotodioden meten vervolgens de hoeveelheid licht die wordt weerkaatst. Geavanceerde algoritmen berekenen vervolgens de kleur van jouw bloed. Helderrood bloed bevat meer zuurstof dan donkerrood bloed.

De Saturatie-app is in ca. 100 landen en regio’s beschikbaar, ook in Nederland en België. Maar je kunt het niet gebruiken als je onder de 18 jaar bent en als je Gezinsconfiguratie hebt ingeschakeld. Tatoeages en extreme temperaturen kunnen de meting beïnvloeden. Ook zal de meting onbetrouwbaar zijn als je een hartslag van meer dan 150 in rust hebt.

Zuurstof in je bloed meten met Apple Watch (handmatig)

Zo meet je de hoeveelheid zuurstof in je bloed.

Zorg dat je de juiste Apple Watch en iPhone hebt (zie hierboven). Doe de Apple Wach om je pols: niet te strak, maar ook niet te los. Open de Saturatie-app op je Apple Watch. Leg je pols op tafel met de Apple Watch naar boven en blijf rustig zitten. Tik op Starten en houd je arm 15 seconden stil. Aan het einde zie je het resultaat. Tik op Gereed.

Op deze manier kun je handmatig het zuurstofgehalte meten, op elk gewenst moment.

Automatisch saturatie meten

Het meten van de saturatie kan ook automatisch. Als je achtergrondmetingen hebt ingeschakeld, zal de Saturatie-app van tijd tot tijd je zuurstofgehalte meten. Dit gebeurt dagelijks wanneer je niet beweegt, bijvoorbeeld tijdens het slapen. Het aantal metingen is afhankelijk van de vraag hoe actief je bent.

Zo stel je automatische metingen in:

Open de Watch-app op je iPhone. Blader naar de app Saturatie. Zet de schakelaar aan bij In slaapmodus en eventueel ook In theatermodus, als je dit regelmatig gebruikt.

De Apple Watch zal nu regelmatig metingen doen, terwijl je slaapt. Daarvoor wordt felrood licht gebruikt. Vind je dit storend in de donkere omgeving van de slaapkamer, dan kun je het eventueel weer uitschakelen en alleen laten doen als je in theatermodus bent.

De meting gebeurt wanneer je niet beweegt. Het aantal dagelijkse metingen en de tijdsinterval tussen deze metingen hangt af van je mate van activiteit.

Saturatie-metingen bekijken

In de Gezondheid-app kun je de uitgevoerde metingen terugvinden, zowel de handmatige als de automatisch uitgevoerde metingen. Hiervoor open je op de iPhone de Gezondheid-app en blader je op het tabblad Gegevens naar Ademhaling.

Je ziet de uitgevoerde metingen voor saturatie en als je naar beneden bladert kun je meer uitleg bekijken. De afzonderlijke metingen bekijk je via Toon alle gegevens.

Saturatie-app verwijderen

Wil je niet langer de metingen uitvoeren, dan kun je twee dingen doen. Ten eerste kun je in de Watch-app op de iPhone de instellingen voor de Saturatie-app opzoeken en de schakelaar uitzetten.

Je kunt de Saturatie-app ook verwijderen, als je het niet gebruikt. Op een later moment kun je deze altijd weer opnieuw installeren vanuit de App Store op je Apple Watch.

Is de app niet zichtbaar? Dan kun je de configuratie van de Saturatie-functie in de Gezondheid-app doorlopen om de app weer tevoorschijn te halen.

De meting van zuurstofgehalte in je bloed is één van de mogelijkheden die je op de Apple Watch vindt. Sinds de Apple Watch Series 4 kun je ook een ECG-meting doen.

Meer tips: