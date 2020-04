Fotograferen met de iPhone-camera is makkelijker dan je denkt. Hier vind je de 15 beste functies van de iPhone-camera met tips over flitsen, zoomen, foto's maken en meer.

De beste tips voor iPhone-foto’s

Of je nu thuis zit of een frisse neus haalt: fotograferen is een leuke hobby die je overal met je iPhone kunt doen. Je kunt het bovendien prima in je eentje doen: ga ‘s ochtends heel vroeg op pad, als nog niemand op straat is en zie de stad of de natuur ontwaken. Of ontdek de mooie plekjes in je eigen tuin, door planten en dieren van dichtbij te fotograferen. Er zijn ideeën genoeg!

De eerste iPhones hadden een simpele camera zonder flitser of zoom. Gaandeweg is de camera in de iPhone (en iPad!) steeds beter geworden, zodat je met een gerust hart je digitale camera thuis kunt laten als op reis gaat of gewoon een dagje weg. Hier vind je 15 tips wat je zoal met de iPhone-camera kunt doen, waarbij we meteen een paar uitlegvideo’s van Apple laten zien.

Spring meteen naar het onderwerp waarover je meer wilt weten:

#1 Foto’s maken met de iPhone

De iPhone is zo intuïtief te bedienen, dat het waarschijnlijk niet nodig is om uit te leggen hoe je een foto maakt. Maar toch zijn er wel een paar handigheidjes te noemen, zoals het maken van een foto met de volumeknop. Foto’s die je met de iPhone maakt komen automatisch in de filmrol terecht. Daar kun je ze schermvullend bekijken, bewerken, erop inzoomen, een foto via e-mail versturen of een foto instellen als wallpaper. De iPhone slaat ook automatisch de locatie-informatie op, zodat je later op de kaart kunt zien waar de foto is gemaakt.

Zo maak je een foto met je iPhone:

Tik op het Camera-icoontje op het beginscherm van je iPhone of iPad. Dit icoon ziet eruit als een cameralens. Verderop leggen we uit hoe je de Camera-app nog sneller kunt starten. Kies onderin het scherm welk type foto je wilt maken, bijvoorbeeld normaal, vierkant, panorama of portretmodus. Dit laatste is alleen beschikbaar op recente toestellen met dubbele camera. Kies een onderwerp dat je wilt fotograferen, bijvoorbeeld een persoon. Op het scherm kun je zien of het onderwerp goed in beeld is. Druk op de witte camera-knop, of gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de iPhone. Dit laatste kan handig zijn bij het maken van een selfie. De gemaakte foto verschijnt onderin het scherm. Tik erop als je de foto meteen wilt bekijken. Zo niet, dan vind je de foto’s later terug in je camerarol. Heb je iCloud-fotobibliotheek ingeschakeld, dan vind je alle foto’s ook terug op je andere Apple-apparaten.

#2 Mooie foto’s van bovenaf

Je ziet het steeds vaker bij kookvideo’s, maar ook bij allerlei andere toepassingen: foto’s en video’s die van bovenaf zijn geschoten. Een van de grootste problemen daarbij is dat je de schaduw van je handen ziet omdat het licht meestal van bovenaf komt. Apple raadt aan om het raster (‘grid’) in te schakelen, zodat alles mooi is uitgelijnd. Onderstaand filmpje legt het uit.

#3 Kies voor zwart-wit

Soms komen onderwerpen beter tot hun recht als je voor zwart-wit kiest, vooral als het om onderwerpen met veel contrast gaat. In onderstaande video is goed te zien hoe je dat aanpakt: kies voor veel contrast, kies het juiste filter en let op de belichting. Op een speciale webpagina van Apple vind je nog meer video’s over het maken van mooie foto’s en video’s.

#4 Scherpstellen met de iPhone-camera

Met de iPhone-camera kun je precies aangeven op welk onderwerp je wilt focussen. Meestal gebeurt dit automatisch, omdat Apple het beeld analyseert en bijvoorbeeld ziet dat jij een paard of landschap wilt fotograferen. Dit gebeurt nog voordat jij de foto maakt.

Een speciaal effect om te spelen met scherpte is bokeh. Bokeh is het wazige gedeelte van de foto dat ontstaat door scherptediepte. Lees hier onze tip waarin we uitleggen hoe je dit effect het beste kunt gebruiken.

Bekijk ook Zo maak je foto's met bokeh-effect met je iPhone-camera In deze tip leggen we je uit hoe je bokeh kunt creëren met je iPhone-camera. In slechts drie stappen leggen we je uit hoe je zelf foto's met onscherpte en lichteffecten kunt maken. Dat kan met de standaard Camera-app op de iPhone of met speciale bokeh-apps!

Wil je scherpstellen op een ander gedeelte van de foto, dan kun je dit doen door erop te tikken.

#5 Belichting van foto’s aanpassen

Door op het scherm te tikken kun je ook de belichting bijstellen. Is een bepaald gedeelte van de foto erg donker, dan kun je daarop tikken om de belichting te verbeteren. Je ziet nu een zonnetje met schuifknop voor meer of minder belichting (zie hieronder). Daardoor kunnen andere gedeeltes van het scherm wat overbelicht worden, dus het is slim om wat te experimenteren om de juiste balans tussen licht en donker te vinden.

Bekijk ook Zo maak je foto's met lange belichting op de iPhone Bij foto's met lange belichting laat de fotograaf de sluiter iets langer open staan, waardoor je mooie strepen of vervaging krijgt. Ook op de iPhone kan dat, dankzij dit trucje.

#6 Realtime fotofilters bekijken

Bij het maken van een foto veeg je het beeld opzij om meteen de verschillende fotofilters in actie te zien, zoals op de afbeelding hierboven. Je ziet realtime het effect van zo’n fotofilter.

Als je niet genoeg hebt aan de standaardfilters op je iPhone,dan kun je ook kiezen voor extra filters die je kunt toevoegen aan Foto’s.

Bekijk ook Zo voeg je extra filters toe aan Apple's Foto's Dol op het gebruik van filters, maar vind je het heel vervelend dat je elke keer een andere app moet openen? Dit kun je heel makkelijk oplossen. Er zijn namelijk apps die je kunt toevoegen aan Apple's eigen Foto's-app om deze filters te gebruiken bij het bewerken van de foto. In deze tip vertellen we je er alles over.

#7 Sneller starten van de Camera-app

Er zijn een aantal opties om de Camera-app nog sneller te openen. Dit zijn een aantal manieren om sneller toegang te krijgen:

Via het Bedieningspaneel : open het Bedieningspaneel en tik op het Camera-icoon.

: open het Bedieningspaneel en tik op het Camera-icoon. Via Siri : vraag Siri om de Camera-app te openen.

: vraag Siri om de Camera-app te openen. Via 3D Touch: druk met 3D Touch op het Camera-icoontje en kies meteen de gewenste foto, bijvoorbeeld selfie, slowmotion of portret.

#8 Makkelijker foto’s maken zonder trillen

Bij het maken van een foto kan het lastig zijn om op de softwareknop op het scherm te drukken, zonder dat je hand gaat trillen. Gelukkig zijn er zes (!) andere manieren om gemakkelijker een foto te maken met de iPhone-camera:

Via de Apple Watch: start de camera-app op je Watch en maak en foto terwijl je iPhone verderop op een statief staat.

Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van het toestel. Beide volumeknoppen zijn hiervoor geschikt.

Gebruik de volumeknoppen van aangesloten oordopjes. Hiermee creëer je eenvoudig een afstandsbediening. Je doet de oordopjes niet in je oor, maar gebruikt alleen de knoppen op de kabel om (buiten het zicht van de camera) op de knop te drukken.

Gebruik een selfiestick: de meeste selfiesticks hebben een ingebouwd knopje in het handvat, waarmee je een foto kunt maken.

Gebruik een Bluetooth-knop: deze knoppen worden soms bij een selfiestick meegeleverd, maar zijn ook los te koop. Koppel de knop via Bluetooth en gebruik deze om de camera te activeren.

Met de timer: stel een tijdsduur in van 3 of 10 seconden voordat de foto wordt gemaakt. Zo heb jij nog even tijd om te zorgen dat iedereen klaar staat.

#9 Extra foto-opties voor de iPhone-camera

Je kunt bij het maken van foto’s gebruik maken van allerlei extra functies. Hier zijn een aantal voorbeelden:

Panoramafoto’s maken: dit zijn extra brede foto’s van bijvoorbeeld een landschap.

Portretfoto’s: voor mensen, huisdieren en objecten die je met scherptediepte wilt vastleggen.

HDR-foto’s: foto’s waarbij de donkere en lichte gedeeltes beter in balans zijn.

Live Photos: foto’s met een korte animatie.

Bekijk ook Zo gebruik je portretmodus op de iPhone voor foto's met diepte-effect De portretmodus zorgt ervoor dat je foto's met diepte-effect kunt maken. Je hebt hiervoor een recente iPhone nodig, zoals een iPhone 8 Plus of iPhone XR. Deze tip legt uit hoe je mooie portretten kunt maken met de portretmodus.

#10 Zoomen met de iPhone-camera

De iPhone-camera kan niet alleen scherpstellen, maar je kunt ook inzoomen. Dit kan op twee manieren:

Door in te zoomen op het scherm met pinch & zoom. Dit doe je door je vingers op het scherm te zetten en te spreiden. Er verschijnt dan een schuifknop onderin beeld waarmee je het inzoomen kunt regelen. Deze functie is beschikbaar op toestellen met enkele camera aan de achterkant.

Bij toestellen met dubbele camera aan de achterkant heb je een knop 1x zoom onderin het scherm. Door hierop te tikken schakel je over naar 2x zoom. Je kunt nog verder inzoomen met de hierboven genoemde pinch & zoom-methode, tot maximaal 10x zoom.

Het is belangrijk om daarbij onderscheid te maken tussen optische en digitale zoom. Op een iPhone 7 Plus en nieuwere toestellen met dubbele camera’s heb je tot 2x optische zoom tot je beschikking. Deze zoom is hardwarematig en levert de beste resultaten op. Verder inzoomen tot zelfs 10x is mogelijk, maar besef dat het hierbij gaat om digitale zoom. Deze softwarematige zoom is niet zo heel mooi en het is dan ook af te raden om het te gebruiken. Je zou het eventueel kunnen gebruiken als je spyfoto’s wilt maken om je partner te betrappen, maar de foto’s die je hiermee maakt zijn niet geschikt voor vakantiekiekjes.

#11 Flitser gebruiken van de iPhone-camera

Met de flitser op je iPhone kun je beter foto’s maken onder slechte lichtomstandigheden. Je hebt drie mogelijkheden: Uit, Aan of Auto. Bij die laatste optie bepaalt de iPhone zelf of er een flitser nodig is. De nieuwste ontwikkelingen zijn de True Tone-flitser en Slow Sync-flitser, zoals aanwezig op de iPhone 8 en nieuwer. De True Tone-flitser werd al ingevoerd op de iPhone 6 en zorgt ervoor dat de flitser goed past bij de huidtint van de persoon die je wilt fotograferen. Hiervoor gebruikt Apple in de nieuwste toestellen een flitser met vier ledlampjes. De Slow Sync-flitser combineert een tragere sluitersnelheid met een korte strobe pulse. Dit zorgt er bij matige lichtomstandigheden voor dat het object uit de voorgrond goed in beeld is, maar dat ook nog iets van de achtergrond zichtbaar is.

#12 HDR-foto’s maken met de iPhone-camera

HDR staat voor High Dynamic Range. Dit houdt in dat er meerdere foto’s worden gemaakt van hetzelfde onderwerp, die worden gecombineerd tot het beste beeld. Donkere delen op de ene foto worden aangevuld met lichtere delen op een andere foto, zodat het eindresultaat er optimaal uit ziet. Tik op de HDR-knop tijdens het maken van een foto en je ziet een schakelaar voor het in- en uitschakelen van deze functie. Kies je voor HDR, dan zal de iPhone steeds twee foto’s maken: een normale foto en een HDR-geoptimaliseerde foto. Je bepaalt zelf of je beide foto’s wilt bewaren. Via de instellingen kun je aangeven dat alleen de HDR-foto wordt bewaard. Meer informatie hierover vind je in onderstaande tip.

Bekijk ook HDR-foto's maken met iPhone en iPad Met de iPhone kun je HDR-foto's maken, waarbij lichte en donkere gedeelten van de foto goed tot hun recht komen. De nieuwste ontwikkeling is Smart HDR en in deze tip leggen we alles erover uit.

#13 Raster op het scherm tijdens iPhone-fotograferen

Met een raster op het scherm kun je zorgen dat de horizon altijd recht op de foto staat. Sinds iOS 5 is het mogelijk om een dergelijk raster op het scherm te tonen. Het raster staat standaard uit; inschakelen doe je via Instellingen > Camera > Raster. Het raster verschijnt niet op de foto, het is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel.

#14 Live Photos maken met de iPhone-camera

Je kunt met de iPhone-camera ook Live Photos maken. Dit zijn foto’s waarbij een korte animatie is opgenomen, zodat je kunt zien wat er tijdens het maken van de foto gebeurde. Je kunt dit inschakelen via de Camera-app op recente toestellen. Meer hierover lees je in onze gids Live Photos maken met de iPhone.

Bekijk ook Live Photos: alles over de bewegende foto's op iPhone en iPad Met Live Photos breng je stilstaande plaatjes tot leven. Een Live Photos is namelijk een bewegende foto, vergelijkbaar met een korte video of gif. Wat is het precies, op welke toestellen werken Live Photos en wat kun je ermee? In deze Live Photos uitleg lees je er alles over.

#15 Fotograferen met RAW, HEIF en geavanceerde camera-apps

Apple biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om apps te maken waarin je de focus, belichting, sluitertijd en meer zelf kunt regelen. In deze geavanceerde camera-apps heb je veel meer mogelijkheden om zelf de instellingen aan te passen. Voorbeelden zijn Camera+, ProCamera en Manual. Mensen die het maximale uit hun iPhone-camera willen halen kunnen het beste kiezen voor een gespecialiseerde fotografie-app.

Ook is het mogelijk om foto’s te maken in RAW-formaat. Ook hiervoor zul je gebruik moeten maken van externe apps, zoals Adobe Lightroom of Camera+. In onderstaande gids bespreken we de mogelijkheden.

Bekijk ook De beste RAW-apps voor iPhone en iPad Je kan op je iPhone en iPad eenvoudig RAW-foto's maken en bewerken, maar hier heb je soms wel speciale apps voor nodig. In dit overzicht vind je de beste RAW-apps waarmee je je foto's kunt maken en bewerken.

Ook belangrijk om te weten is dat Apple in iOS 11 is overgestapt op het HEIF-formaat, als opvolger van JPEG. Alle foto’s die je op de nieuwste iPhones maakt worden vastgelegd in HEIF, dat maar de helft van de opslagruimte inneemt bij dezelfde kwaliteit.

Bekijk ook Alles over HEIF en HEVC, de standaard foto- en videoformaten in iOS Wat zijn HEIF en HEVC, de foto- en videoformaten die in iOS standaard worden gebruikt? In deze gids praten we je bij over de voordelen van HEIF en HEVC en waarom Apple hiervoor gekozen heeft.

Nog meer fotografietips voor de iPhone

We hebben nog veel meer tips over fotograferen met de iPhone, zoals deze: