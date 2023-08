Snel de iPhone-camera openen

Als je weet hoe je snel moet reageren met de iPhone-camera, dan kan dat het verschil betekenen tussen de beste foto van je leven, of een vage schim die net uit beeld verdwijnt. Gelukkig heb je meerdere opties om snel de iPhone-camera erbij te pakken en een foto te maken. Wij leggen 4 manieren uit.

#1 iPhone-camera openen vanaf Toegangsscherm

Dit is de gemakkelijkste manier om je camera meteen paraat te hebben, zonder je iPhone te ontgrendelen. Pak de iPhone erbij zodat het Toegangsscherm (ook wel Vergrendelscherm) in beeld komt. Druk nu rechtsonder op het camera-icoon en je kunt beginnen met foto’s maken.



Hier zie je de opties 1, 2 en 3: camera starten vanaf Toegangsscherm, Bedieningspaneel en Beginscherm.

#2 iPhone-camera openen vanaf Bedieningspaneel

Het maakt niet uit of je je toestel hebt ontgrendeld: het Bedieningspaneel openen kan altijd (tenzij je dit hebt uitgeschakeld). Veeg het Bedieningspaneel in beeld en tik op het Camera-icoon. Is dit niet aanwezig, dan moet je eerst het Bedieningspaneel aanpassen aan jouw wensen, zodat er precies de juiste icoontjes in staan.

#3 iPhone-camera openen vanaf Beginscherm

Op het Beginscherm kun je zelfs toegang krijgen tot verschillende cameramodes. Leg je vinger op het Camera-icoon en de lijst met snelle acties verschijnt. Zo kun je snel een selfie maken of een video opnemen. Tik je gewoon op de knop, dan kom je terecht in de normale fotomodus. Maar door te drukken kun je ook snel deze activeren:

Selfie

Video

Portret

Portretselfie

#4 iPhone-camera openen met Shortcuts (nieuw in iOS 17)

In iOS 17 heb je er een nieuwe mogelijkheid bijgekregen om snel de iPhone-camera te openen in de juiste modus. Dit werkt met Shortcuts in de Opdrachten-app. Je kunt hiermee direct de volgende cameramodes starten:

Foto

Selfie

Video

Portret

Portretselfie

Film (Cinematic)

Slowmotion (Slo-Mo)

Timelapse

Panorama

De opties in de eerste kolom kun je ook openen door je vinger op het Camera-icoon te leggen (zie manier 3). De andere kunnen handig zijn als je graag panorama’s of timelapses maakt en niet de hele tijd wilt bladeren. Door een Shortcut te maken kun je meteen naar de panorama-modus of een van de andere genoemde cameramodes.

Zo werkt het:

Open de Opdrachten-app op de iPhone of iPad. Druk rechtsboven op het plusje om een nieuwe shortcut te maken. Tik op Voeg taak toe (Add Action). Zoek naar ‘Camera’ en je ziet als het goed is* de nieuwe optie Camera Mode. Kies de gewenste cameramodus, bijvoorbeeld Pano. Tik op Gereed (Done) als je klaar bent.

*We hebben gemerkt dat dit niet op elk betatoestel zichtbaar is. Het kan dus zijn, dat het op jouw toestel niet werkt. Ook geven we de screenshots in het Engels weer, omdat de taal per app kunt instellen en we dit gemakkelijker vinden voor het testen van internationale shortcuts.

Je kunt de gemaakte Shortcut activeren met Siri, de Shortcuts-widget, Spotlight of het icoontje. En het wordt helemaal handig als je ze in de widget op het toegangsscherm zet.