Een agenda delen met vrienden of familie kan handig zijn als je gezamenlijke activiteiten hebt. Je kunt makkelijk aangeven dat je even naar de kapper of tandarts bent, zodat je gezinsleden of andere huisgenoten daar rekening mee kunnen houden.

Agenda delen met anderen

In deze tip leggen we aan je uit hoe je je agenda deelt met anderen met de ingebouwde Agenda-app van Apple. Daarbij maken we gebruik van de synchronisatie via iCloud. Een voorwaarde is dat de anderen allemaal een iPhone, iPad of Mac gebruiken. Is dat niet zo, dan kun je het beste gebruik maken van een agenda-dienst die op meerder platformen werkt, zoals Google Agenda.

Agenda delen op iPhone

Om een agenda te delen met anderen kun je een nieuwe gezamenlijke agenda aanmaken:

Open hiervoor de ingebouwde Agenda-app. Nu tik je onderin het scherm op Agenda’s. Vervolgens tik je op Nieuwe agenda. Je kunt deze een naam geven die ook duidelijk is voor anderen, zoals Gezin of simpelweg Gedeelde agenda. Geef de agenda een kleur en tik rechtsboven op Gereed.

In het overzicht van je agenda’s staat nu je nieuwe agenda. Tik op het Informatie-icoon rechts van jouw agenda om anderen uit te nodigen. Dat doe je door op Voeg iemand toe te tikken, waarna je het email-adres of telefoonnummer van de anderen kunt invoeren.

Als de rest jouw uitnodiging accepteert, dan kan iedereen automatisch activiteiten toevoegen aan de agenda. Je kunt ook instellen dat iemand alleen maar mag kijken wat er in de agenda staat. Ga hiervoor naar de instellingen van jouw agenda en tik op de naam van iemand wiens schrijfrechten je wilt afnemen. Schakel nu Sta bewerken toe uit.

Agenda delen op Mac

Op de Mac werkt het principe van een agenda delen hetzelfde, maar net met andere stappen.

Allereerst start je natuurlijk de Agenda-app op. Deze staat standaard in het Dock, maar je kunt hem ook vinden in de Programma’s-map in Finder. Eenmaal opgestart klik je op Agenda’s linksboven. Gebruik nu je rechtermuisknop en klik op Nieuwe agenda. Je kunt de agenda een naam geven die duidelijk moet zijn voor de mensen waarmee je straks je agenda gaat delen. Druk op Enter en klik vervolgens weer met je rechtermuisknop, maar nu op de zojuist aangemaakte agenda. Klik op Deel agenda en typ de email-adressen of telefoonnummers in van hen waarmee je de agenda wil delen.

Je kunt zodra je iemand hebt uitgenodigd op het pijltje naast zijn of haar naam klikken om in te stellen of diegene dingen mag toevoegen aan de agenda of niet. Standaard staat deze instelling op Lezen en schrijven.

Op iCulture hebben we nog meer tips over gezinstaken delen. Zo lees je in deze gids welke goede apps waarmee je alle gezinstaken verdeelt.