Wat zijn HEIF en HEVC, de foto- en videoformaten die in iOS standaard worden gebruikt? In deze gids praten we je bij over de voordelen van HEIF en HEVC en waarom Apple hiervoor gekozen heeft.

Apple gebruikt sinds iOS 11 twee nieuwe bestandsformaten voor foto’s en video’s: HEVC en HEIF. Daarmee bespaar je zo’n 40% tot 50% aan opslagruimte, zonder dat de beeldkwaliteit achteruit gaat. Je kunt dus meer foto’s opslaan op je iPhone en in iCloud.

Wat zijn HEIF en HEVC?

High Efficiency Image Format, of HEIF, is een relatief nieuwe standaard voor fotobestanden, gemaakt door de MPEG-groep. Het is gebaseerd op de High Efficiency Video Codec (HEVC) voor videobestanden. HEVC wordt ook wel H.265 genoemd en dit maakt meteen duidelijk dat het een opvolger is van H.264, waar Apple voorheen gebruik van maakte.

HEIF spreek je uit als ‘hief’ en wie meer technische informatie zoekt kan hier terecht. Voorbeelden van foto’s vind je hier. Omdat er copyright van Nokia op zit kunnen we ze niet in dit artikel laten zien.

HEIF en HEVC hangen nauw met elkaar samen. HEIF gebruikt de codec van HEVC, maar alleen voor statische afbeeldingen.

Waarom HEIF en HEVC?

Het grootste voordeel van HEIF en HEVC is de mate van compressie. Volgens Apple kun je bijna tweemaal zoveel foto’s en video’s opslaan met dezelfde beeldkwaliteit als JPEG. Deze nieuwe bestandsformaten zijn dus veel efficiënter met opslag. Dat is vooral prettig voor mensen die beperkte iCloud-opslag hebben.

HEIF is eigenlijk een containerformaat voor foto’s. Je kunt dan ook meerdere foto’s opslaan in één bestand. Dit is handig voor Live Photos, bursts of als je een serie foto’s met verschillende focus, belichting en dergelijke wilt opslaan (overigens gebruikt Apple het niet voor bursts).

Waarom zijn HEIF en HEVC interessant voor Apple?

Apple wil met deze twee mediaformaten voorbereid zijn op de toekomst. Voorheen gebruikte het bedrijf H.264 voor video’s en JPEG voor foto’s. Naarmate camera’s steeds beter worden, heb je ook meer opslagruimte nodig om op te slaan en meer dataverkeer om ze te versturen. Niet alleen omdat de bestanden zelf groter worden (door hogere resoluties), maar ook omdat je vaker en meer foto’s maakt.

Met betere compressie kan Apple zorgen dat er meer foto’s en video’s op je toestel passen, zonder dat je op beeldkwaliteit hoeft in te leveren. Je bespaart daarmee ook op dataverbruik tijdens het streamen en delen van beeldmateriaal.

Zijn HEIF en HEVC exclusief voor Apple?

Apple is niet de uitvinder van beide mediaformaten, die in 2013 voor het eerst werden vastgelegd. HEIF is bedacht door de Moving Picture Experts Group (MPEG) en maakt deel uit van MPEG-H Part 12 (ISO/IEC 23008-12).

High Efficiency Video Coding (HEVC), ook bekend als H.265 en MPEG-H Part 2, is bedacht door een andere groep, namelijk Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC). Dit is een samenwerkingsverband van ISO/IEC MPEG en ITU-T VCEG. Het is één van de opvolgers van AVC (H.264 oftewel MPEG-4 Part 10), maar het is niet de enige kanshebber.



De aankondiging van HEIF in 2017 tijdens WWDC

Zijn HEIF en HEVC nieuw?

Grappig genoeg maakte Apple een paar jaar geleden al gebruik van HEVC op de iPhone, namelijk in FaceTime. Op de iPhone 6 werd HEVC het standaardformaat waarmee je FaceTime-videogesprekken in iOS voert. Dat was vooral uit eigenbelang, want daarmee konden ze de benodigde bandbreedte enorm reduceren. Als gebruiker heb je er misschien niets van gemerkt, maar het had wel invloed: ook bij een slechte verbinding bleef de beeldkwaliteit goed. HEVC bevat namelijk filters die de beeldkwaliteit optimaliseren.

Apple’s A8-chip had dus al de mogelijkheid om met HEVC te werken. Apple had het voor de meeste toepassingen echter uitgeschakeld, waarschijnlijk vanwege een licentiekwestie.

Wat merk jij van HEIF en HEVC?

Eigenlijk merk je er als gewone gebruiker niet zoveel van dat Apple is overgestapt van JPEG naar HEIF en van H.264 naar HEVC, behalve dat de foto’s en video’s die je maakt veel minder ruimte innemen. Een foto van 2MB zal voortaan rond de 1MB groot zijn, met dezelfde beeldkwaliteit. Bij video’s in HEVC-formaat bespaar je ongeveer 40% op de bestandsgrootte.

Je kunt nog steeds foto’s uitwisselen met vrienden, die dan de gewone JPEG-versie ontvangen. HEIF-bestanden werken momenteel nog niet in Windows 10. Stuur je via AirDrop een HEVC-video naar een oudere iPhone, dan zal deze worden omgezet naar H.264 voordat het bestand wordt verzonden.

Je kunt er wel wat van merken als je een foto van je iPhone via AirDrop naar je Mac stuurt. Deze zal dan in HEIC-formaat worden opgeslagen en je zult het met een Mac-fotobewerker moeten omzetten naar JPG als je dat handiger vindt.

Hoe zit het met foto-apps van derden?

Ontwikkelaars van foto-apps mogen zelf bepalen wat ze doen. Ze kunnen de HEIF-beelden omzetten naar JPEG, of het originele bestandsformaat hanteren. Videosoftware zoals Final Cut X, Motion en Compressor zijn aangepast om HEVC te ondersteunen. Apple moedigt ontwikkelaars sinds 2017 aan om hun apps geschikt te maken voor HEIF en HEVC.

Op welke toestellen is HEIF beschikbaar?

Voor het maken van HEIF-foto’s is een A10 Fusion-chip nodig, dus minimaal de iPhone 7. Je kunt HEIF-foto’s bekijken op alle iPhones, iPads en Macs. Voor de oudere apparaten gebeurt dit softwarematig, terwijl er op nieuwere toestellen ook hardware-ondersteuning is. Heb je een toestel met minimaal A9-chip, dan werkt het iets beter vanwege de hardwarematige ondersteuning voor HEIF. Dit betekent minimaal de iPhone 6s, iPhone SE, iPad 2017 en alle iPad Pro-modellen. Voor hardwarematige ondersteuning van HEIF-decoding is een Mac met zesde generatie Intel Core of nieuwer nodig.

Dit is ook in onderstaande afbeelding te zien:

Op welke toestellen is HEVC beschikbaar?

Om HEVC-video’s te kunnen afspelen is minimaal een A9-chip nodig, dus de iPhone 6s, iPhone SE, iPad 2017 en alle iPad Pro-modellen. Voor het afspelen van HEVC-video’s in WebKit-toepassingen is ook hardware-acceleratie nodig. HEVC 4K-encoding is beperkt tot de iPhone 7 en nieuwer. Bij andere toestellen is HEVC beschikbaar in lagere resoluties. Op de Mac heb je minimaal een zesde of zevende generatie intel Core-processor nodig. Apple benadrukt dat er een verschil is tussen decodeerbaar (decodable) en afspeelbaar (playable).

Voor het maken van HEVC-video’s heb je in ieder geval een A10 Fusion-chip nodig, dus een iPhone 7 of nieuwer. Op de Mac is een zesde generatie Intel Core-processor minimaal vereist.

HEVC-encoderen en -bewerken is beschikbaar op MacBook Pro’s en iMacs vanaf 2017.

Kan ik HEIF en HEVC ook uitschakelen?

De camera van geschikte toestellen kiest automatisch voor HEIF en HEVC. Alle video’s die je op een iPhone 7 of nieuwer maakt worden standaard met de HEVC-codec vastgelegd (behalve burst-foto’s). Ze zullen worden omgezet naar .mov en MPEG-4 als je ze exporteert.

Je kan in iOS via Instellingen > Camera > Structuren aangeven of je of je altijd het originele formaat HEIF/HEVC wilt gebruiken, of dat foto’s en video’s steeds moeten worden omzetten naar een meer compatibel formaat. Op de iPhone betekent dit dat foto’s als JPEG worden uitgewisseld en video’s als H.264 .mov-bestand.