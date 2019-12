De camera-app is standaard aanwezig op alle Apple Watch-modellen, ongeacht de softwareversie. Dankzij de Camera-app op de Apple Watch zie je op je horloge wat je iPhone ziet. Je kunt de sluiter laten afgaan en meer. Er zijn zelfs instellingen die je kunt aanpassen. Dit is hoe de Camera-app op de Apple Watch werkt.

Camera-app op de Apple Watch gebruiken om foto’s te maken

Je hoeft op je iPhone niets te doen om de camera te kunnen openen. Als je de Camera-app opent op je Apple Watch, wordt de camera van je iPhone automatisch geactiveerd. De enige vereiste is dat je iPhone en Apple Watch maximaal 10 meter van elkaar verwijderd mogen zijn. Anders is het Bluetooth-signaal te zwak. Zo maak je een foto via de Apple Watch:

Zet je iPhone goed neer zodat hij niet omvalt. Open de Camera-app op je Apple Watch. Tik op de sluiterknop of op de timerknop om de foto te maken.

Je iPhone maakt nu een foto met de standaard instellingen. Wist je dat je ook kunt focussen vanaf je Apple Watch? Tik hiervoor, net zoals op je iPhone, op de plek waarop je wil focussen. In- en uitzoomen kan ook. Draai hiervoor aan de Digital Crown. Het inzoomen werkt alleen als je een foto maakt met de buitenste camera van je iPhone.

Een leuke extra: Je kunt ook video’s en portretfoto’s maken op afstand. Je moet hiervoor wel op je iPhone de juiste stand kiezen. Dat kan handig zijn als je van jezelf een filmpje wil maken. Alle modi van de Camera-app worden ondersteund op het horloge, met uitzondering van de panoramafoto’s.

Zo pas je de foto-instellingen aan vanaf je Apple Watch

Wil je de foto-instellingen op afstand aanpassen? Dat kan ook. Je kunt de volgende instellingen wijzigen vanaf je Apple Watch:

Schakelen tussen de voor- en achtercamera

Flits aan, uit of automatisch

HDR aan of uit (mits Smart HDR uitgeschakeld is)

Live Photo aan of uit

Het aanpassen van deze instellingen gaat heel gemakkelijk. Dit doe je als volgt:

Open de Camera-app op de Apple Watch. Druk nu via Force Touch stevig op het scherm. Kies vervolgens de juiste instellingen die je aan wil passen.

Heb je het menu per ongeluk geopend? Druk dan op een knop aan de zijkant om het menu te laten verdwijnen. Je kan ook naast één van de knoppen op het scherm drukken om het menu te verlaten.

Gemaakte foto bekijken vanaf de Apple Watch

Om de foto die je net gemaakt hebt te kunnen bekijken, hoef je alleen maar op het miniatuur linksonder te tikken. Deze vind je zodra je de Camera-app opent en de eerste foto via de Apple Watch maakt. Bij het bekijken van de foto kun je in- en uitzoomen met de Digital Crown en naar links en rechts vegen om door foto’s te bladeren. Wil je meer foto’s op de Apple Watch bekijken, dan open je gewoon de Foto’s-app. Welke kiekjes hier verschijnen, is afhankelijk van de instelling in de Watch-app op je iPhone. Ga hiervoor naar Mijn Watch > Foto’s > Foto’s uit album.

Je kunt de camera van je iPhone voor nog meer toepassingen gebruiken dan het maken van leuke groepsfoto’s. In deze tip leggen we aan je uit hoe je op je Mac foto’s maakt via de iPhone-camera..