In de sneeuw kun je prachtige foto's maken met je iPhone. Let op de belichting, maak je sneeuwfoto zwart-wit en kies het juiste tijdstip van de dag. Met deze 5 tips worden je sneeuwfoto's nog mooier!

De iPhone is al jarenlang de meest populaire camera en wordt meer gebruikt dan populaire cameramerken zoals Nikon en Canon. Tijdens winterse wandelingen is de iPhone dan ook dé camera die je op zak hebt om sneeuwfoto’s te maken en met deze 5 tips worden ze nog mooier.

Mooiere sneeuwfoto’s met je iPhone

Ligt er een dik pak sneeuw? Pak je iPhone, we gaan erop uit! Je kunt in de sneeuw namelijk prachtige foto’s maken, als de wereld eruit ziet alsof het is bedekt door een laagje poedersuiker. Goed om te weten: in de nieuwste iPhones houdt Apple rekening met de scene die je wilt fotograferen. De software van de camera herkent een sneeuwscene en past de instellingen daarop aan. Maar toch kun je zelf ook nog wat instellingen aanpassen, vooral als je apps van derden gebruikt.

#1 Maak je sneeuwfoto zwart-wit

Sneeuw ziet er meestal niet perfect wit uit op foto’s. Als de sneeuw al wat langer op straat ligt kunnen er vieze vlekken ontstaan en door straatverlichting kan de sneeuw erg geel lijken. Dit kun je gemakkelijk oplossen door je foto om te zetten naar een zwart-wit-versie. Dit verbetert vaak ook het contrast, zodat de witheid van de sneeuw nog meer wordt benadrukt. Kleur kan vaak afleiden van de boodschap die je met de foto wilt overbrengen, namelijk de wondere witte wereld. Vooral simpele scenes met donkere accenten kunnen erg dramatisch eruit zien.

In het voorbeeld hieronder is de sneeuw niet zozeer het probleem, maar ziet het gebouw er wat vergeeld uit.

Na het omzetten naar zwart-wit zijn de geeltinten verdwenen. Je kunt hiervoor de ingebouwde filters van de Foto’s-app gebruiken of een app van derden zoals Snapseed. Je kunt er ook voor kiezen om de kleurtemperatuur iets van geel naar blauw te verplaatsen.

#2 Speel met de belichting

Het probleem met sneeuwfoto’s is dat grote witte sneeuwvlakten ervoor kunnen zorgen dat de iPhone-camera bepaalde gedeeltes onderbelicht laat. De camera denkt dat de scene te licht is en verlaagt daarom de belichting, waardoor de sneeuw er saai en grijs uit kan zien. Om de sneeuw een fris uiterlijk te geven pas je de belichting aan. Tik op het onderwerp en veeg over de lijn met het zonnetje om de helderheid aan te passen. Maak de foto niet te licht, want dan raak je weer alle detail kwijt en ziet de sneeuw er als een egale witte massa uit.

Met apps zoals ProCamera (link) kun je de belichting en focus handmatig regelen; ideaal bij sneeuwfoto’s. In ProCamera beweeg je de gele cirkel voor de belichting, waardoor de scene er net iets anders uitziet. De donkere plekken op de grond zorgen ervoor dat de scene er niet overbelicht uitziet. Is je foto toch wat saai en grijs geworden, dan kun je met de standaard Foto’s-app of met apps van derden de sneeuw wat oplichten, zodat het er weer wat natuurlijker uit ziet.

Er zijn diverse geavanceerde camera-apps voor de iPhone, met allerlei extra mogelijkheden. Hieronder bespreken we een aantal:

#3 Gekleurde accenten maken je foto leuker

Een volledig zwart-witte sneeuwfoto kan best mooi zijn, maar soms maakt een gekleurd accent je foto helemaal af. Je kunt bijvoorbeeld een persoon in een felgekleurd ski-jack of een dier in de sneeuw extra benadrukken door voor kleur te kiezen. Valt het gekleurde item niet goed op, dan kun je het met apps zoals Juxtaposer (link) extra benadrukken.

Om dezelfde reden levert het fotograferen van een sneeuwstorm niet zo mooie foto’s op. Er zitten geen contrasterende kleuren in en alles lijkt monotoon grijs en wit. Je kunt in dat geval beter wachten tot de lucht is opgeklaard, zodat je een blauwe lucht als contrast hebt. Met felgekleurde sjaals en mutsen kun je mensen extra laten opvallen.

#4 Kies het juiste tijdstip

De sneeuw reflecteert, dus voldoende licht zal geen probleem zijn tijdens het maken van foto’s in de sneeuw. Daardoor kun je ook mooie foto’s maken met wat oudere iPhones die niet de nieuwste cameratechnologie hebben. Probeer fotograferen in de directe zon te voorkomen, tenzij je graag lens flare wilt zien. Laat een persoon ook niet direct in de zon kijken, omdat het foto’s met dichtgeknepen ogen oplevert. Staat de zon hoog in de lucht, dan kun je zelfs iets tegen de zon in fotograferen, zoals op de foto hieronder.

De mooiste foto’s maak je aan het eind van de middag, als de zon alweer wat lager staat en een warmer licht verspreid. Dit kan wel een wat gelere gloed veroorzaken, maar die kun je met tip #1 voorkomen.

#5 Zoek een creatieve insteek

Sneeuw biedt allerlei creatieve mogelijkheden om bijzondere foto’s te maken, die de rest van het jaar niet mogelijk zijn. Zo bedacht iCulture-lezer Janneke het volgende idee: steek je hoofd in de sneeuw en maak daarna een foto met de flitser. Dankzij de flitser ontstaat extra veel contrast, waardoor je een soort 3D-sneeuwgezicht krijgt. Zoek via Google naar ‘3D snow face’ en je snapt wat we bedoelen. Er was zelfs nog een korte opleving van het fenomeen onder de naam ‘snowface challenge’.

Ga je in de sneeuw fotograferen, dan is een statief vaak niet nodig. Je kunt van opeengehoopte sneeuw gemakkelijk een iPhone-steuntje maken. Heb je een sneeuwpop gemaakt die er wat zielig klein uitziet, dan kun je een ander perspectief kiezen: van onderaf gefotografeerd in portretstand ziet de sneeuwpop er opeens gigantisch uit! Ook bij het fotograferen van een sneeuwballengevecht kan een laag standpunt mooi zijn. Met een burst-foto zorg je dat je dat ene actiemoment niet mist. Hou er ook rekening mee dat batterijen in de kou minder lang meegaan, dus een powerbank is geen overbodige luxe.