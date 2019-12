De beste apps en filters voor foodies: of je nu je paasontbijt, kerstmaaltijd of een lekkere lunch wilt fotograferen: met deze apps staat het er altijd smakelijk op. Je kunt de apps gebruiken voor het maken van foodfoto's, maar nog beter is om achteraf met foodfilters aan de slag te gaan. Zo sla je geen flater in een restaurant en wordt je eten niet koud.

Foodfoto-apps voor iPhone en iPad

Het fotograferen van voedsel is een kunst op zich. Soms ben je heel lang in de keuken bezig geweest en wil je je vrienden laten zien hoe mooi het eindresultaat is geworden. Of misschien zit je in een heel duur restaurant en wil je anderen laten zien hoe fantastisch elke gang eruit ziet. Met de juiste apps en fotofilters zorg je ervoor dat een gerecht goed uit de verf komt. Geen fletse foto’s of onsmakelijke klodders saus, maar een foodfoto van gerechten waar je zó je tanden in zou willen zetten.

Bekijk ook Fotografeer je kerstdiner op zijn best met deze vijf tips Wil je het kerstdiner vastleggen op foto's en weet je niet goed waarop je moet letten? Met deze tips leg je die gourmetschotel perfect vast en heeft dat kippetje er nog nooit zo smakelijk uitgezien.

Hipstamatic met optioneel Foodie SnapPak

Hipstamatic geeft je het idee van een ouderwetse analoge camera. Met het optionele Foodie SnapPak heb je de beschikking over de Loftus-lens en de DC-filmrol. In combinatie met de Tasty Pop-filter is het de ideale combinatie om foodfoto’s te maken. Je kunt ze combineren, maar je kunt ze ook apart proberen. Heb je een reeks hele mooie foto’s gemaakt? Deze kun je laten afdrukken en thuis laten bezorgen.

VSCO Cam met Analog/Archetype

VSCO wordt door veel mensen gebruikt om foto’s te maken. In de app kun je foto’s maken of importeren. Daarna kun je aan de slag met het bewerken. Je kunt filters toevoegen of zelf aan de slag met belichting e.d. aan de slag. Voor de mooiste foodfoto kun je het beste het Analog/Archetype-pakket aanschaffen en vervolgens de A3-instellingen gebruiken. Na het bewerken worden de foto’s opgeslagen in volledige resolutie, zodat je het beeld eventueel ook zou kunnen printen. De app heeft ook nog een leuk extraatje: VSCO’s Journal. Hier kun je je laten inspireren door prachtige foodfoto’s.

Instagram met diverse filters

Instagram biedt zelf een heleboel filters aan om je foodfoto er smakelijk uit te laten zien. Wanneer je een foto maakt of uploadt naar de Instagram-app kun je direct een filter toevoegen. Deze filters kun je het beste gebruiken als het aan ons ligt:

Amaro : dit filter zorgt voor licht op de foto wanneer deze donker is. Kan handig zijn wanneer je een foto hebt gemaakt in een donker restaurant. Voor thuisgebruik is hij niet aan te raden, omdat je snel een tl-buiseffect krijgt.

: dit filter zorgt voor licht op de foto wanneer deze donker is. Kan handig zijn wanneer je een foto hebt gemaakt in een donker restaurant. Voor thuisgebruik is hij niet aan te raden, omdat je snel een tl-buiseffect krijgt. Rise : wanneer je een paar lelijke plekjes hebt op het beeld kun je deze makkelijk verdoezelen met dit filter. Felle kleuren gaan echter wel een beetje verloren.

: wanneer je een paar lelijke plekjes hebt op het beeld kun je deze makkelijk verdoezelen met dit filter. Felle kleuren gaan echter wel een beetje verloren. Hefe : dit filter geeft foto’s een wat meer dramatisch effect. Vooral geschikt voor brood, gebak, frietjes of kaas.

: dit filter geeft foto’s een wat meer dramatisch effect. Vooral geschikt voor brood, gebak, frietjes of kaas. Brannan : wanneer je foto’s iets meer scherpte en contrast nodig hebben. Dit filter geeft wel een gedempt effect wat hem minder geschikt maakt voor hele kleurige foto’s.

: wanneer je foto’s iets meer scherpte en contrast nodig hebben. Dit filter geeft wel een gedempt effect wat hem minder geschikt maakt voor hele kleurige foto’s. Ludwig: dit is het meest geschikte filter voor foodfoto’s van Instagram, vooral voor wat gelere gerechten zoals pasta of gegratineerde gerechten.

Foodie

Foodie is een fotografie-app die speciaal is gemaakt voor het fotograferen van maaltijden. Gebruik deze app dan ook niet voor je selfies of vakantiefoto’s, want ze zullen een rare gloed krijgen. Het leuke aan Foodie is het gemak waarmee je de app gebruikt. Met grote knoppen en heldere pictogrammen weet je precies wat een functie doet, nog voordat je de knop ingedrukt hebt. De app is helemaal gratis te gebruiken, zonder in-app aankopen. Bovendien hoef je geen account aan te maken om hem te gebruiken. De foto’s die Foodie maakt zien er bijna altijd goed uit. Je hoeft in ieder geval minder lang op zoek naar het juiste filter om je eten te fotograferen, waardoor je irritatie van tafelgenoten voorkomt. Lees ook onze review van Foodie.

Bekijk ook Review: Foodie smakelijke camera-app voor je eten en drinken De nieuwe fotografie-app Foodie is speciaal gemaakt voor het vastleggen van je eten en drinken. De filters maken het voedsel smakelijker, en met de waterpas zorg je ervoor dat je bord altijd recht staat.

Food Photo Editor

Deze app is ook speciaal gemaakt voor foodfoto’s. Food Photo Editor zit vol met filters om achteraf een foto op te knappen. Hoewel de naam anders doet vermoeden kun je ook foto’s maken met de app. De nadruk ligt echter op het bewerken. Je kunt kleurtonen aanpassen, tekst toevoegen, scherptediepte aanpassen, lelijke plekjes wegwerken en nog veel meer.

A ColorStory

Je kunt in de ColorStory app zowel foto’s maken als uploaden om ze vervolgens te bewerken. Je hebt een aantal gratis filters waarmee je al prima uit de voeten kunt. Ook je extra filters erbij kopen mocht je dit nodig vinden. De intensiteit van de filters kun je ook naar smaak aanpassen. Wanneer het om foodfoto’s gaat kun je het beste gebruik maken van het Pop of Ice Ice filter gebruiken, maar voor beide geldt: wel met mate, anders worden de foto’s te licht.

Whitagram

De Whitagram-app heeft een speciale functie voor foodfoto’s. Wanneer je een foto hebt gemaakt of geupload kun je deze gaan bewerken in de foto-editor. Onder de verbeter-functie vind je een knopje die je foodfoto net wat extra’s meegeeft zodat het eten er nog lekkerder uitziet. Ook kun je in deze app zelf aan de slag door te spelen met filters, belichting en andere zaken.

Enlight Photofox

Enlight Photofox is een uitgebreide foto-bewerkingsapp waarmee je heel goed je foodfoto’s kunt bewerken. Onder de darkroomfunctie heb je de meest geschikte effecten voor je foodfoto’s Vooral Clarify, Vivid en Portrait maken je foodfoto net wat levendiger. Ook kun je in deze app zelf aan de slag om je foto te bewerken en heb je veel mogelijkheden om de foto aan te passen. Je kunt ook heel creatief bezig gaan met allerlei grappige effecten.

SnapDish AI Food Camera

Heb je zelf gekookt, en twijfel je of het er wel lekker uitziet? Met SnapDish AI krijg je dankzij kunstmatige intelligentie een score. Je scant jouw gerecht en de score komt eruit. De app bevat overigens ook recepten, en je kunt je creaties delen met andere kookfanaten.

Inspiratie: 6 foodfotografen die je moet volgen

Heb je nog moeite met het smaakvol fotograferen van maaltijden? Doe dan eens inspiratie op bij deze professionele en semi-professionele fotografen, die mooie foto’s van maaltijden maken.

David Loftus : De vaste fotograaf en huisvriend van Jamie Oliver is een voorbeeld voor veel foodfotografen. Kijk de kunst af! Het is niet voor niets dat het Hipstamatic-foodfilter naar Loftus is genoemd.

: De vaste fotograaf en huisvriend van Jamie Oliver is een voorbeeld voor veel foodfotografen. Kijk de kunst af! Het is niet voor niets dat het Hipstamatic-foodfilter naar Loftus is genoemd. Jamie Oliver : Jamie Oliver is zelf ook een verdienstelijk foodfotograaf. Ondertussen krijg je ook nog een beetje mee wat Jamie zoal meemaakt, al zit daar ook veel PR-praat een mooidoenerij bij.

: Jamie Oliver is zelf ook een verdienstelijk foodfotograaf. Ondertussen krijg je ook nog een beetje mee wat Jamie zoal meemaakt, al zit daar ook veel PR-praat een mooidoenerij bij. Donna Hay : Hou je meer van de koele, minimalistische stijl van Donna Hay, dan is het persoonlijke account van Donna de moeite waard om te volgen. Op het Instagram-account van Donna Hay Magazine vind je soortgelijke foto’s, vaak met veel wit- en blauwtinten – en natuurlijk heel veel reclame om vooral de boeken en keukenspullen te kopen.

: Hou je meer van de koele, minimalistische stijl van Donna Hay, dan is het persoonlijke account van Donna de moeite waard om te volgen. Op het Instagram-account van Donna Hay Magazine vind je soortgelijke foto’s, vaak met veel wit- en blauwtinten – en natuurlijk heel veel reclame om vooral de boeken en keukenspullen te kopen. Yotam Ottolenghi : De Israelische chef Yotam Ottolenghi heeft weer een heel andere stijl – zowel wat eten, als wat fotografie betreft. De gerechten kun je zelf ook maken.

: De Israelische chef Yotam Ottolenghi heeft weer een heel andere stijl – zowel wat eten, als wat fotografie betreft. De gerechten kun je zelf ook maken. Lyan van Furth : Lyan is niet alleen een foodie, hij is ook professioneel foodfotograaf. En dat is te zien. Bij de foto’s die hij op Instagram plaatst krijg je meteen zin om te gaan eten. Meer foto’s vind je op lvffood.com.

: Lyan is niet alleen een foodie, hij is ook professioneel foodfotograaf. En dat is te zien. Bij de foto’s die hij op Instagram plaatst krijg je meteen zin om te gaan eten. Meer foto’s vind je op lvffood.com. Monique van Loon: Oprichtster van foodblog Culy en altijd in de weer met eten. Monique komt op veel plekken en laat dat zien met haar foto’s.

En tot slot: kijk eens in de Pinterest-app! Daar kun je veel foodfoto’s vinden voor inspiratie.

Lees ook ons artikel met de beste tips om je kerstdiner te fotograferen.