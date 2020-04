De iPhone heeft maar een paar knoppen: volumeknoppen aan de zijkant, een thuisknop onder het scherm en een aan/uitschakelaar aan de rechterkant. Ook is er nog een mute-schakelaar aanwezig. Deze knoppen hebben meer functies dan je op het eerste gezicht zou denken.





iPhone-knoppen

De iPhone beschikt over een aantal knoppen. Dit zijn de namen van de verschillende knoppen en hun standaard functies:

Zijknop (iPhone 6 en hoger): Rechtsboven op de foot. Druk op deze knop om de sluimerstand van de iPhone in of uit te schakelen. Houd de knop ingedrukt om de iPhone compleet in of uit te schakelen.

Schakelaar voor belsignaal (alleen op de iPhone): gebruik deze mute-schakelaar om geluiden op de iPhone te dempen. Als de schakelaar oranje is staat de iPhone in stille modus en trilt bij binnenkomende gesprekken of meldingen. Alleen wekkers en timers maken nog geluid en bij inkomende telefoongesprekken van favoriete contacten hoor je ook geluid.

Volumeknoppen omhoog/omlaag : Links op de foto. Gebruik deze knoppen om het volume van muziek, video's, belsignaal en dergelijke aan te passen.

Thuisknop/Touch ID: De ronde knop onder het scherm. Gebruik deze knop om het toestel te ontgrendelen of houd de knop ingedrukt om Siri te activeren. Op de iPhone X en nieuwer is geen thuisknop aanwezig en ontbreekt ook Touch ID. In plaats daarvan gebruik je Face ID.

De zijknop heet op oudere toestellen ook wel sluimerknop. Je kunt er op dezelfde manier de sluimerstand van de iPhone mee in- of uitschakelen. De muteknop heet op iPads ook wel zijschakelaar; je kunt er geluiden van de iPad mee dempen of de rotatievergrendeling ermee uitschakelen.

Doe meer met de thuisknop

De thuisknop is de meestgebruikte knop van de iPhone en wordt ook wel homeknop of homebutton genoemd. Je gebruikt de knop tientallen keren per dag om vanuit een app terug te gaan naar het beginscherm. Maar de knop heeft nog veel meer functies: zo kun je er screenshots mee maken of de Siri-assistent mee starten.

Dit zijn de klikfuncties van de thuisknop:

Eenmaal klikken : iPhone ontgrendelen of huidige actieve app verlaten. Je gaat terug naar het beginscherm.

: iPhone ontgrendelen of huidige actieve app verlaten. Je gaat terug naar het beginscherm. Tweemaal klikken : multitasking activeren, waarbij je de laatst gebruikte apps te zien krijgt.

: multitasking activeren, waarbij je de laatst gebruikte apps te zien krijgt. Driemaal klikken : toegankelijkheidsfuncties inschakelen.

: toegankelijkheidsfuncties inschakelen. Ingedrukt houden: activeren van Siri, de virtuele assistent (alleen op iPhone 4S en latere modellen).

Voor het instellen van de toegankelijkheidsfuncties hebben we een aparte tip geschreven.

Last van een kapotte thuisknop? Een reparatie is vaak niet nodig. Probeer eerst eens de homeknop opnieuw te kalibreren, dat helpt vaak al enorm.

Doe meer met de zijknop of sluimerknop

De sluimerknop bevindt zich aan de zijkant of aan de bovenkant van de iPhone, iPod touch en iPad. In het Engels heet dit de sleep/wake button maar je zou het ook de aan/uitknop kunnen noemen. Al is dat niet helemaal correct. Als je eenmaal kort op de sluimerknop drukt wordt de iPhone niet volledig uitgeschakeld, maar gaat in slaapstand. Je kunt dan nog steeds telefoongesprekken en e-mailberichten ontvangen. Ook zullen apps die op de achtergrond draaien nog steeds actief zijn.

Er is nog meer mogelijk:

Bij een binnenkomend telefoongesprek kun je met de sluimerknop het gesprek afwijzen. Druk je tweemaal op de knop, dan wordt de beller meteen naar voicemail doorgestuurd.

kun je met de sluimerknop het gesprek afwijzen. Druk je tweemaal op de knop, dan wordt de beller meteen naar voicemail doorgestuurd. Wil je de iPhone compleet uitzetten (dus niet in slaapstand), dan hou je de sluimerknop iets langer ingedrukt. Op iPhones zonder thuisknop doe je dit in combinatie met een volumeknop. Er verschijnt dan een rode schuifbalk op het scherm waarmee je de iPhone uitschakelt. Je kunt dan geen telefoongesprekken, push notificaties, e-mail, sms of andere berichten meer ontvangen.

(dus niet in slaapstand), dan hou je de sluimerknop iets langer ingedrukt. Op iPhones zonder thuisknop doe je dit in combinatie met een volumeknop. Er verschijnt dan een rode schuifbalk op het scherm waarmee je de iPhone uitschakelt. Je kunt dan geen telefoongesprekken, push notificaties, e-mail, sms of andere berichten meer ontvangen. De sluimerknop helpt ook bij het oplossen van problemen met apps die niet meer reageren . Als een app vastloopt kun je de sluimerknop indrukken totdat de rode schuifknop op het scherm verschijnt. Laat daarna de sluimerknop los en druk de thuisknop enkele seconden in totdat de app is gesloten (alleen op modellen met thuisknop).

. Als een app vastloopt kun je de sluimerknop indrukken totdat de rode schuifknop op het scherm verschijnt. Laat daarna de sluimerknop los en druk de thuisknop enkele seconden in totdat de app is gesloten (alleen op modellen met thuisknop). De sluimerknop is ook te gebruiken om screenshots te maken , zoals hierboven al is uitgelegd. Druk de homeknop in en druk daarna kort op de sluimerknop. Je hoort een sluitergeluid en het scherm wordt even wit. Het screenshot is terug te vinden in je fotorol.

, zoals hierboven al is uitgelegd. Druk de homeknop in en druk daarna kort op de sluimerknop. Je hoort een sluitergeluid en het scherm wordt even wit. Het screenshot is terug te vinden in je fotorol. Op iPhones zonder thuisknop gebruik je de zijknop om Siri te activeren. Deze zijknop heeft op deze modellen nog veel meer functies en daarover lees je meer in onze tip over het gebruik van de iPhone-zijknop.

Doe meer met de volumeknoppen

Je zou denken dat de volumeknoppen alleen bedoeld zijn om het geluidsvolume van muziek, video’s, games en het belsignaal aan te passen. Maar dat is niet alles:

Bij een binnenkomend gesprek kun je op de volumeknop drukken om een gesprek af te wijzen.

Met de volume omhoog-knop kun je een foto maken in de Camera-app. Je kunt de iPhone dan beter vasthouden zoals een traditionele camera. De volume omhoog-knop is dan de cameraknop.

Heeft jouw iPhone een thuisknop en werkt deze niet meer goed? In onze tip lees je tips die je kunt doen als je iPhone homeknop kapot is.