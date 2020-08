Wil je een foto van boven maken, dan is het lastig om te weten of je je iPhone of iPad wel precies plat vasthoudt. In de Camera-app vind je daarom een handige waterpas die je daarbij helpt. In deze tip lees je hoe het werkt.

Waterpas voor foto’s

Als je van bovenaf een foto wil maken van bijvoorbeeld die prachtige zelfgemaakte maaltijd, dan kan het lastig zijn om in te schatten of je je iPhone of iPad wel recht en evenwijdig met de ondergrond vasthoudt. In de Camera-app is daarom een waterpas ingebouwd. Er verschijnen plusjes in beeld waarmee je je toestel precies plat kunt houden. Zo werkt de waterpas in de Camera-app voor foto’s.

Zo stel je de iPhone waterpas in

Voordat je de waterpas in de Camera-app kan gebruiken moet je ‘m eerst instellen. Dat is vrij eenvoudig: het gaat namelijk gepaard met het raster. Dit is een ander hulpmiddel voor rechte fotografie. Wanneer je dit inschakelt heb je automatisch de waterpas. Zo doe je dat:

Open de Instellingen-app. Scroll naar beneden en open het Camera-menu. Zet de schakelaar bij Raster op groen.

Het raster kan je overigens goed helpen met het maken van foto’s. Zo pas je onder meer de regel van derden toe. Wil je meer handige iPhone fotografie tips? Bekijk dan onze gids!

Waterpas gebruiken in de Camera-app

Je hebt nu het raster en de waterpas ingesteld. Nu is het tijd om ze eens te gebruiken. Goed om te weten is dat het niet uitmaakt of je de foto omhoog of omlaag wil maken; horizontaal is horizontaal. Het is vrij eenvoudig, kijk maar:

Open de Camera-app. Houd je iPhone of iPad horizontaal. Kijk naar de twee plusjes en beweeg je toestel tot het witte plusje één is met het gele plusje. Recht? Tik op de witte sluiterknop.

Op de bovenstaande screenshots gebruiken we een iPhone in verticale stand. Het is ook mogelijk om een iPad te gebruiken en bovendien werkt het ook als je het toestel in landschapsmodus houdt.

Wil je je iPhone waterpas tijdens het klussen gebruiken? Dat kan ook, met een andere ingebouwde app. In ons afzonderlijke artikel lees je hoe het moet!