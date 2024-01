#3 Darkroom / Doka

Een andere veelgebruikte app voor RAW-fotografie is Darkroom, waar de Nederlander Jasper Hauser bij betrokken is. Deze app vind je ook terug onder de naam Doka. Veel apps die we op deze pagina noemen zijn bedoeld om foto’s te schieten, terwijl Darkroom zich nadrukkelijk richt op het bewerken. Er zit wel een cameraknop in de app, maar die is bedoeld om je favoriete camera-app te starten (bijvoorbeeld Halide of Moment).

Darkroom toont bij het opstarten je volledige fotocollectie, zodat je niet op zoek hoeft naar afbeeldingen om te importeren. De app kan vrijwel elk beeldformaat aan, ook RAW. Je krijgt zelfs enkele aanpassingenmogelijkheden die je normaal niet zult vinden bij JPEG/HEIC-afbeeldingen. Darkroom is gratis te downloaden, maar om de gavanceerde functies te kunnen gebruiken moet je abonnee worden. Professionele fotografen trekken misschien hun neus op voor filters, maar Darkroom heeft toch een paar mooie, professioneel ogende filters die je naar wens kunt aanpassen voor nét dat ene effect.

#4 Adobe Lightroom

Met Adobe’s Lightroom Mobile-app kun je foto’s maken in RAW-formaat en ze daarna bewerken. Lightroom wordt veel gebruikt door professionele fotografen en vormt vaak de eerste kennismaking met RAW-fotograferen op de iPhone. Overigens werkt het ook op de iPad, maar daar heb je wel weer een aparte app (Adobe Photoshop Lightroom for iPad) voor nodig.

Hoewel de Lightroom-app deels gratis te gebruiken is, zul je voor het importeren, bewerken en synchroniseren van RAW-foto’s wel moeten betalen. Ook voor het selectief aanpassen van de belichting, helderheid en andere bewerkingen moet je de portemonnee trekken. Als fotobewerker is Lightroom een van de beste opties, met onder andere de mogelijkheid om de witbalans, kleurtemperatuur en kleurtoon-curves aan te passen. Met de voorgedefinieerde filters en vignettes geef je je foto nog een extra oppepper. Synchronisatie werkt via Adobe’s Creative Cloud, zodat je op de desktop verder kunt gaan met bewerken. Je kunt ook foto’s in RAW-formaat importeren om te bewerken.