Vanwege het coronavirus hebben de RIVM en de Nederlandse overheid de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen aangescherpt. Dat betekent dat iedereen in Nederland bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts aangeraden wordt om thuis te werken en sociale contacten te vermijden. Gelukkig zijn er allerlei tools, apps en hulpmiddelen die het thuiswerken makkelijker maken. In deze tips voor thuiswerken lees je wat je kan doen.



Of je überhaupt kunt thuiswerken, hangt natuurlijk heel erg van je beroep af. Werk je in een fabriek, winkel of in een andere sector waarbij je een specifieke werkplek hebt, dan gaat thuiswerken al een stuk lastiger. Gelukkig zijn er ook veel beroepen waarbij thuiswerken geen probleem is. Hou er wel rekening mee dat ieder bedrijf andere thuissoftware en -tools gebruikt. We kunnen in deze gids daarom niet voor iedere beroepsgroep de thuissoftware bespreken. Informeer daarom altijd bij je leidinggevende welke apps en programma’s er nodig zijn om prettig thuis te kunnen werken.

Desalniettemin zijn er genoeg handige hulpmiddelen die voor iedereen van pas komt. Die bespreken we in deze gids en we verdelen dit in een aantal categorieën: apps, hardware en algemene tips.

Apps voor thuiswerken

Belangrijk bij thuiswerken is dat je goed blijft communiceren, zeker als je voor je werk veel moet overleggen. Ook apps en tools waarmee je grote bestanden kan delen kunnen van pas komen.

Communicatie

Er zijn diverse apps waarmee je op afstand kan communiceren met je collega’s. Misschien gebruik je op je werk wel al bepaalde software, die je ook thuis kan gebruiken. Maar met deze apps gaat het ook makkelijk:

ZOOM Cloud Meetings (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Eén van de bekendste zakelijke apps voor communicatie. Geschikt voor videoconferenties, screensharing en meer. Heeft ook ondersteuning voor Siri Shortcuts. Meer info vind je op de website.

Skype voor iPhone (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Skype kent iedereen wel: videobellen met vrienden, familie of natuurlijk collega’s. De kans dat je collega’s een account hebben is groot. Heeft ook een uitgebreide chatfunctie.

, iOS 10.0+) - Skype kent iedereen wel: videobellen met vrienden, familie of natuurlijk collega’s. De kans dat je collega’s een account hebben is groot. Heeft ook een uitgebreide chatfunctie. Slack (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.1+) - Wordt vooral door startups en redacties gebruikt. Zeer uitgebreide app om samen te werken, te overleggen en meer. Je kan aparte kanalen aanmaken om bijvoorbeeld alleen met jouw team te communiceren.

FaceTime (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Vooral handig als je veel Apple-collega’s hebt. Zeker als je groepsbellen in FaceTime wil gebruiken, want dat kan tot maar liefst 32 mensen totaal.

Bekijk ook Alles over FaceTime-groepen: videobellen met 32 mensen tegelijk FaceTime ondersteunt ook videobellen voor groepen. Met de FaceTime-groepen kun je in totaal met 32 personen video- of audiobellen. Welke toestellen heb je nodig voor een groepsgesprek in FaceTime en hoe start je zo'n groep? In deze tip leggen we je alles uit over een FaceTime videochat met meerdere mensen.

Bestanden online opslaan

Door bestanden online op te slaan, staan ze niet lokaal op je computer of iPhone. Je kan vanuit daar eenvoudiger een bestand delen en je komt er weer makkelijk bij zodra je weer gewoon op kantoor bent. Er zijn allerlei clouddiensten voor iPhone, iPad en Mac waarmee je uit de voeten kan. Standaard heeft iedere Apple-gebruiker al 5GB iCloud Drive-opslag, maar met bijvoorbeeld Dropbox is meer mogelijk. Er zijn ook bedrijfsaccounts voor Dropbox, zodat je makkelijker kan samenwerken in een team. En met de standaard Bestanden-app kun je meerdere clouddiensten vanuit één app benaderen. Zo heb je dus altijd alle bestanden bij je.

Bekijk ook De beste cloudopslagdiensten voor iPhone en iPad Welke clouddiensten voor iPhone en iPad zijn de beste? Wij bekeken de verschillende diensten en wijzen aan welke de beste zijn. Waar krijg je veel gratis opslag? Bij welke zit het goed met je privacy?

Samenwerken aan bestanden

Als je in documenten wil samenwerken, dan kan dat ook als je op afstand werkt. Je kan bijvoorbeeld samen aan een Excel-document werken of een Powerpoint-presentatie uitwerken. Met iWork en Microsoft Office zijn heel veel dingen mogelijk als je moet thuiswerken. Als je even snel een aantekening wil maken, kan dat ook gewoon met de Notities-app. Onze aparte tips voor samenwerken komen ook van pas bij het thuiswerken.

Hardware voor thuiswerken

Om thuis te kunnen werken heb je natuurlijk een computer nodig, maar ook je iPhone of een iPad komen van pas. Zo kan je makkelijker overleggen met collega’s door te bellen of even een berichtje te sturen. Met deze hardware tips voor thuiswerken kom je de dag door.

Houder voor je MacBook

Om prettig op je MacBook te kunnen werken is het wel zo handig om een bureauhouder te gebruiken. Er zijn meerdere modellen. Met de ParcSlope (60 euro, zie foto hieronder) kun je je laptop onder een iets prettiger hoek zetten. Je kunt ook je MacBook helemaal dichtklappen met een BookArc (60 euro) en voortaan een extern scherm gebruiken.

MacBook-schermverhoger

Voorovergebogen over je MacBook hangen is niet zo goed voor je houding. Gelukkig zijn er schermverhogers waarmee je je MacBook iets hoger kunt zetten, zodat je het scherm op een prettige hoogte kunt aflezen. De aluminium Curve-standaard (60 euro, zie foto hieronder) heeft een vloeiend design en is verkrijgbaar in subtiel matzwart. Je kunt ook kiezen voor de HiRise (80 euro) die wel wat duurder is, maar in hoogte verstelbaar is.

Toon Twelve South BookArc ↓

Externe harde schijf of SSD

Moet je grote bestanden meenemen, dan is het wel zo makkelijk als je beschikt over een harde schijf of SSD met flink wat opslagruimte. We bedoelen dan natuurlijk niet dat je bedrijfsgeheimen of complete klantendossiers met privacygevoelige informatie, maar bijvoorbeeld een design of een presentatie waar je aan moet werken. Kies bijvoorbeeld de LaCie Mobile Drive met 2 terabyte opslag (110 euro), die met z’n aluminium behuizing en strakke design goed bij je Apple-spullen past. We hebben een gids over externe SSD’s, maar als je goedkoper uit wilt zijn kun je beter kiezen voor een klassieke harddisk.

Muizen en toetsenborden

Als je je MacBook in een houder hebt gezet, kun je niet meer zo makkelijk op het toetsenbord tikken. Had je nog geen los toetsenbord met muis of trackpad, dan is dit het moment om een setje aan te schaffen – hopelijk eentje die ‘de baas betaalt’. Wij zouden dan meteen gaan voor het Magic Keyboard in spacegrijs (€149,-), want die is het meest bijzonder. Je kunt er een bijpassende muis bij aanschaffen, ook in spacegrijs (99 euro). Of misschien heb je liever een trackpad (€149,-)? De goedkopere opties in wit zie je hieronder.

Toon Magic Mouse ↓

Toon Magic Trackpad ↓

Extern beeldscherm

De Pro Display XDR (vanaf 5.499,- euro) is misschien wat overdreven, maar een goed extern beeldscherm helpt wel om productiever te kunnen werken. Bij Apple kun je kiezen uit het LG UltraFine 4K‑display (749,- euro) of het (1.399,- euro).

Noise cancelling headset

Om lekker te kunnen werken in een huis waar ook gillende kinderen en blaffende huisdieren rondlopen, is een noise cancelling headset geen overbodige luxe. Je kunt kiezen voor de AirPods Pro (279 euro), maar ook voor modellen van andere merken. Kies bijvoorbeeld de Bose Noise Cancelling Headphones 700 () of de Beats Studio3 Wireless (349,95 euro). Een andere optie is de Sony WH-1000XM3 in zwart of wit (266 euro). Kies er eentje waarmee je ook goed kunt bellen.

Toon Bose 700 ↓

Toon Sony WH-1000XM3 ↓

Tips voor thuiswerken

Los van de in dit artikel genoemde apps en accessoires, hebben we ook nog wat algemene tips voor je om het thuiswerken prettiger te maken. Deze tips voor thuiswerken komen van pas: