Zo maak je foto’s met lange belichting op de iPhone

Je kent vast wel de foto’s van snelwegen, waarbij de autolichten lange strepen trekken. Of foto’s van een waterval, waarbij het stromende water een dromerig effect geeft. Bij vuurwerkfoto’s zie je het ook vaak: in plaats van een stilstaand beeld krijgt je lichtstrepen. Dergelijke foto’s zijn meestal gemaakt met een digitale spiegelreflexcamera, maar het kan ook met een iPhone. In deze tip leggen we uit hoe je het aanpakt.



Dit heb je nodig

Om een foto met lange belichting te kunnen maken heb je het volgende nodig:

Dat het alleen werkt op een iPhone 6s of nieuwer heeft ermee te maken dat je hiervoor de effecten van Live Photos gebruikt. Het is pas sinds dit toestel mogelijk om dergelijke foto’s met beweging te maken. Bij Live Photos blijft de sluiter ook iets langer open staan, zodat de beweging vóór en na het maken van de foto kan worden vastgelegd.

Sinds Live Photos beschikbaar kwam, zijn er weinig nuttige toepassingen geweest, maar met deze truc kun je toch weer iets aparts maken waar je voorheen een digitale spiegelreflexcamera voor nodig had.

Hoe werkt lange belichting?

Normaal maakt een camera een langere belichting als het de sluiter een bepaalde periode open houdt. Dat kan enkele seconden tot enkele minuten zijn, afhankelijk van het tijdstip van de dag en het diafragma. Bij foto’s met beweging kan dit spectaculaire effecten opleveren. Het maken van een foto met lange belichting werkt het beste als je de iPhone op een statief zet, maar dankzij de beeldstabilisatie van de iPhone lukt het ook wel vanuit de losse hand als je het toestel maar heel stil houdt. Dat het daarbij behoorlijk kan misgaan bewijst deze foto:

Hierbij is de iPhone te veel bewogen, waardoor het beeld onscherp wordt.

Lange belichting: zo pak je het aan

De eerste stap is natuurlijk het kiezen van een geschikte scene, bijvoorbeeld een straat met veel verkeer waarbij de achtergrond redelijk stil staat. Omdat een Live Photo maar zes seconden opneemt, moet de beweging erg snel zijn. Wil je een autoweg met heel veel lichtstrepen, dan moeten er in korte tijd veel auto’s voorbij rijden. De positie van de fotograaf speelt hierbij ook mee: je wilt een beetje overzicht hebben. Langs de weg een voorbijrijdend wielerpeloton op 1 meter afstand fotograferen levert waarschijnlijk alleen maar vage strepen op, waarbij niemand nog kan herkennen dat het om een groep wielrenners gaat. Je kunt in dat geval beter op een heuveltje of een brug gaan staan.

Neem de volgende stappen:

Schakel Live Photos in. Tik op het ronde knopje voordat je de foto’s maakt. Het icoontje wordt dan geel en er staat ‘Live’ bij. Maak de foto van het bewegende object. Houd de camera stil, beweeg niet mee met het object. Bekijk de Live Photo. Veeg omhoog zodat je het onderdeel Effecten te zien krijgt. Veeg zijwaarts todat je de optie Lange belichting ziet. Tik erop. De foto wordt nu aangepast.

Het zal in het begin even oefenen zijn om de juiste beweging en positie van de camera te vinden.

Heeft jouw iPhone niet de mogelijkheid om Live Photos te maken of lukt het maar niet om het juiste effect te krijgen, dan kun je ook apps van derden gebruiken zoals Camera+ (link) of Slow Shutter Cam (link). Deze bieden vaak wat meer mogelijkheden om de sluitertijd in te stellen. Ontwikkelaars combineren daarbij meerdere foto’s om een lange belichting te simuleren.

Voorbeelden van lange belichting

Hieronder hebben we een aantal foto’s gemaakt, waarop je het effect van lange belichting goed kunt zien.

Onderstaande foto toont een voorbijrijdend busje, dat eigenlijk wat storend is:

Als we de Live Photo omzetten naar een foto met langere belichting, dan levert dat een bewegende streep op. Ook de toeristen op de foto vallen wat minder op, als ze maar voldoende bewegen:

Op deze manier zou je dus ook een soort ‘geestverschijning’ op een foto kunnen maken, door de ene persoon te laten stilstaan terwijl een andere persoon beweegt.

Een ander voorbeeld is een voorbijrijdende tram:

De tram en andere bewegende objecten poets je vrij gemakkelijk weg door voor een langere belichting te kiezen:

Bij een waterval is het effect extra mooi. Door de lange belichting krijgt de waterval een hele andere look, alsof de foto flink bewerkt is met een fotobewerker.

Een ander Live Photos-effect vinden we in dit geval nog leuker, namelijk de functie Herhaal. In dit filmpje is het effect te zien. Daarbij lijken de tram en het busje te verdwijnen.

Wil je meer tips over Live Photos, dan kunnen we deze aanbevelen: