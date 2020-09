Wil je weeknummers in de agenda van iPhone en iPad zien? Met deze tip maak je de weeknummers makkelijk zichtbaar in de standaard Agenda-app.

Weeknummers in de Agenda-app op je iPhone en iPad zijn standaard uitgeschakeld. Waarom dat zo is, is voor ons een raadsel. Het kan immers erg goed van pas komen bij het maken van afspraken als je wil weten welk weeknummer het is. Als iemand vraagt of je ergens in week 41 tijd hebt voor een lunchafspraak, is het wel zo handig dat je snel kan zien wanneer dat dan precies is. Gelukkig is er een eenvoudige manier om de weeknummers in de agenda op je iPhone en iPad zichtbaar te maken.

Weeknummers inschakelen op iPhone en iPad

De weeknummers schakel je als volgt in:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Agenda en zet de schakelaar bij Weeknummers aan. De weeknummers verschijnen in de linker marge in de maandweergave, zoals op de afbeelding te zien is.

Helaas is het niet mogelijk om op de Apple Watch de weeknummers zichtbaar te maken. In de maandweergave zie je daarom alleen de dagen en bijbehorende data van de huidige maand. Je kan helaas ook niet aan Siri vragen welk weeknummer het is. Je moet daarom altijd je iPhone erbij pakken.

Weeknummer op de Mac

Ook in de Agenda-app op je Mac kun je het weeknummer zichtbaar maken. Dat doe je zo:

Open de Agenda-app en klik in de menubalk op Agenda > Voorkeuren. Ga naar Geavanceerd. Vink de optie Toon weeknummers aan.

Net als op de iPhone en iPad verschijnt het weeknummer helemaal links, bij de eerste dag van de week.

Agenda-apps met weeknummer

Je kan ook een agenda-app downloaden om snel weeknummers te zien. De onderstaande agenda-apps hebben de functie allemaal ingebouwd:

WeekCalendar - Cloud Kalender (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 11.2+) - Een Nederlandse app die voor het eerst een weekoverzicht met weeknummers introduceerde voor iPhone. Zoals de naam al aangeeft: met duidelijke weeknummers.

+ , iOS 11.2+) - Een Nederlandse app die voor het eerst een weekoverzicht met weeknummers introduceerde voor iPhone. Zoals de naam al aangeeft: met duidelijke weeknummers. Easy Calendar (€2,29, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.4+) - Toont een weekoverzicht zoals in een papieren agenda – dus met duidelijke weeknummers bovenaan het scherm. Gemaakt door een Nederlandse ontwikkelaar.

+ , iOS 11.4+) - Toont een weekoverzicht zoals in een papieren agenda – dus met duidelijke weeknummers bovenaan het scherm. Gemaakt door een Nederlandse ontwikkelaar. Week Agenda Ultimate (€2,29, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - Ook deze app probeert een papieren agenda na te bootsen, met klein aangegeven de weeknummers boven elke pagina.

, iOS 9.0+) - Ook deze app probeert een papieren agenda na te bootsen, met klein aangegeven de weeknummers boven elke pagina. Calendars 5 by Readdle (€7,99, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Een veelzijdige agenda-app voor de wat meer veeleisende gebruiker.

+ , iOS 11.0+) - Een veelzijdige agenda-app voor de wat meer veeleisende gebruiker. Fantastical - Calendar & Tasks (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.2+) - De meest uitgebreide agenda-app.

