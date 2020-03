Op recente iPhones en iPads vind je de Meten-app. In het Engels heet deze app: Measure. Met de Meten-app kun je dankzij augmented reality (AR) lengtes opmeten met de camera van je iPhone. Hoe werkt de Meten-app precies? Je leest het hier - of bekijk onze uitlegvideo!

Meten app op de iPhone: dit moet je weten

Sinds de komst van ARKit zijn er al diverse augmented reality-apps waarmee je metingen kan uitvoeren. De ene is wat veelzijdiger dan de andere. Als je liever geen aparte app wil downloaden waarmee je dingen kan opmeten, kun je Apple’s eigen Meten-app voor de iPhone en iPad gebruiken. In dit artikel bespreken we de mogelijkheden en in onderstaande video krijg je meer uitleg.

Wat is de Meten-app?

De Meten-app (in het Engels: Measure) is een standaardapp op je iPhone en iPad. De app gebruikt augmented reality om objecten op te meten. Je hoeft daardoor geen meetlat meer uit de kast te trekken, want met je iPhone op zak heb je altijd een liniaal bij de hand. De Meten-app maakt gebruik van ARKit, Apple’s tool voor ontwikkelaars waarmee zij eenvoudig augmented reality kunnen toevoegen aan hun apps. De Meten-app gebruikt allerlei sensoren van je iPhone en iPad, zoals je camera en bewegingssensor, om de metingen uit te voeren.

Wat heb ik nodig voor de Meten-app?

Om de Meten-app te kunnen gebruiken, heb je het volgende nodig:

Je moet dus beschikken over de juiste iPhone of iPad in combinatie met de juiste iOS-versie om de app te kunnen zien. Heb je bijvoorbeeld een iPhone 6 met iOS 12, dan kun je de Meten-app niet gebruiken omdat ARKit vereist is. Wel kun je in dat geval de waterpas gebruiken, die je terugvindt de Kompas-app.

Wat zijn de mogelijkheden van de Meten-app?

De Measure-app bestaat uit twee onderdelen:

Meten

Waterpas

Bij het Meten-onderdeel voer je alle metingen van objecten en afstanden uit. Je kan de metingen kopiëren naar je klembord en als screenshot bewaren en delen met je vrienden. Bij de Waterpas vind je de standaard waterpas die je eerder al in de Kompas-app vond. De werking daarvan is precies hetzelfde: je kan je iPhone plat op tafel leggen of rechtop houden om te kijken of iets waterpas is of niet.

Hoe gebruik ik de Meten-app?

Om met de Meten-app iets op te meten, doe je het volgende:

Open de Measure-app. Beweeg je iPhone of iPad heen en weer om de omgeving te scannen. Zorg ervoor dat de camera niet geblokkeerd wordt. Na het kalibreren verschijnt er een cursor in beeld. Richt de cursor op het object en tik op het plusje om de meting te starten. Beweeg je iPhone of iPad in de richting van het eindpunt. Tik opnieuw op het plusje. Je kan eventueel verder meten door opnieuw een lijn te trekkenn. Zo kun je de hoogte, diepte en breedte van een object meten. Tik op de meting om de lengte te bekijken in centimeters of inches. Eventueel kun je de lengte kopiëren naar je klembord.

Heb je een foutje gemaakt, maar wil je niet de hele meting opnieuw doen, dan tik je op het pijltje linksboven om je laatste meting te verwijderen. Wil je helemaal opnieuw beginnen, dan tik je op Wis om alle metingen te wissen. Met de sluiterknop rechtsonder maak je een screenshot van je meting die je door kan sturen. Deze wordt opgeslagen in je fotobibliotheek.

Hoe nauwkeurig is de Meten-app?

Zoals bij de metingen aangegeven wordt, gaat het om geschatte metingen. Meten met een normale rolmaat of liniaal is nog altijd nauwkeuriger dan met je iPhone of iPad. Wil je nóg nauwkeuriger meten, dan zou je een laser-meetinstrument kunnen gebruiken.

Om dit te testen hebben we een powerbank opgemeten. Volgens de Meten-app is deze zo’n 17 centimeter breed, maar de daadwerkelijke breedte is zo’n 18 centimeter. De app kan er dus wat naast zitten, vooral als de afstand tussen het object en je iPhone wat groter is. Als je metingen tot op de millimeter nauwkeurig moeten zijn, kun je de app beter niet gebruiken.

Je kan de Meten-app dus het beste gebruiken als een centimeter meer of minder voor jou niet zo’n verschil maakt. Gaat het echt om millimeterwerk, dan is de oude vertrouwde rolmaat nog steeds de beste keus voor al je meetwerk.